2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Toronto, Kanada - 2025. január 27: Népszerű AI virtuális asszisztens alkalmazások okostelefonon - ChatGPT, DeepSeek, Anthropic Claude, Perplexity, Google Gemini, Microsoft Copilot.
Tech

Brutális, ami kiderült a ChatGPT-ről: ezen nagyon sürgősen el kell gondolkodni, rengteg magyar is veszélyben

Pénzcentrum
2025. október 28. 15:44

Az OpenAI közzétette, hogy a ChatGPT felhasználóinak mintegy 0,07%-a mutat mentális egészségügyi vészhelyzetekre utaló jeleket, ami a 800 millió heti aktív felhasználó mellett jelentős számú érintett személyt jelenthet - tudósított a BBC.

A vállalat szerint a ChatGPT felismeri és reagál az olyan érzékeny beszélgetésekre, amelyek mániára, pszichózisra vagy öngyilkossági gondolatokra utalnak. Bár az OpenAI hangsúlyozza, hogy ezek az esetek "rendkívül ritkák", szakértők rámutatnak, hogy a Sam Altman vezérigazgató által említett 800 millió heti aktív felhasználó mellett ez több százezer embert érinthet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az OpenAI közlése szerint világszerte több mint 170 pszichiáterből, pszichológusból és háziorvosból álló szakértői hálózatot építettek ki, akik 60 országban praktizálnak. Ezek a szakértők olyan válaszokat dolgoztak ki a ChatGPT számára, amelyek arra ösztönzik a felhasználókat, hogy a valós életben kérjenek segítséget.

A vállalat becslései szerint a felhasználók 0,15%-a folytat olyan beszélgetéseket, amelyek "potenciális öngyilkossági tervezésre vagy szándékra utaló explicit jelzéseket" tartalmaznak. A ChatGPT frissítései úgy lettek kialakítva, hogy "biztonságosan és empatikusan reagáljanak a téveszmék vagy mánia potenciális jeleire", és észleljék "az önkárosítás vagy öngyilkossági kockázat közvetett jeleit".

Kapcsolódó cikkeink:

Dr. Jason Nagata, a Kaliforniai Egyetem San Francisco kampuszának professzora szerint "bár a 0,07% kis százaléknak tűnik, populációs szinten, több százmillió felhasználóval számolva ez valójában elég sok embert jelenthet". Hozzátette: "A mesterséges intelligencia szélesítheti a mentális egészségügyi támogatáshoz való hozzáférést, és bizonyos szempontból támogathatja a mentális egészséget, de tisztában kell lennünk a korlátaival."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az OpenAI közben jogi vizsgálatokkal néz szembe a ChatGPT felhasználókkal való interakciója miatt. Az egyik legismertebb perben egy kaliforniai házaspár beperelte a vállalatot 16 éves fiuk halála miatt, azt állítva, hogy a ChatGPT öngyilkosságra bátorította őt. Egy másik esetben egy connecticuti gyilkosság-öngyilkosság gyanúsítottja a ChatGPT-vel folytatott beszélgetéseit tette közzé, amelyek látszólag táplálták téveszméit.

Robin Feldman professzor, a Kaliforniai Egyetem AI Jogi és Innovációs Intézetének igazgatója szerint egyre több felhasználó küzd "AI pszichózissal", mivel "a chatbotok a valóság illúzióját keltik". Bár elismerte az OpenAI erőfeszítéseit a probléma javítására, hozzátette: "a vállalat mindenféle figyelmeztetést tehet a képernyőre, de egy mentálisan veszélyeztetett személy lehet, hogy nem képes figyelembe venni ezeket a figyelmeztetéseket."
Címlapkép: Getty Images
#tech #egészségügy #öngyilkosság #technológia #pszichológia #mesterséges intelligencia #ai #mentális egészség #chatGPT #openai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:30
16:11
16:04
15:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 28.
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
2025. október 28.
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
2025. október 28.
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
2
1 hete
Kész, ennyi: megszűnik a Messenger, eddig van idő átmenteni a beszélgetéseinket
3
4 napja
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
4
4 hete
Lehalt a Revolut: retteghetnek a magyar számlatulajdonosok, mi lesz a pénzükkel?
5
4 hete
Kész, vége! Holnaptól végleg megszűnik a DIGI: ez lesz helyette
PÉNZÜGYI KISOKOS
Záloglevél
olyan kamatozó értékpapír, amelynek ingatlan a fedezete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 16:11
Nagy dobásra készül Donald Trump a vámháborúban: mit tervezhet Kínában az amerikai elnök?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 16:04
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Agrárszektor  |  2025. október 28. 16:31
Súlyos a medvehelyzet ebben a térségben: már a hadsereg segítségét kérik