A Kreml nyitva hagyta a béke lehetőségét, de nem árulta el, mit vár Kijevtől – nyugati elemzők szerint a feltételek sokkolóak lehetnek.
Taktikát váltott Oroszország: új frontot nyithatnak a háborúban
Az orosz hadsereg stratégiát váltott Ukrajnában: az energetikai infrastruktúra helyett immár a vasúti létesítmények és a logisztikai központok számítanak elsődleges célpontnak – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolója szerint.
Az RBK orosz hírügynökség jelentése szerint Moszkva a tél kezdetén még átfogó támadássorozatot indított az ukrán villamosenergia-rendszer ellen, ami országszerte súlyos ellátási zavarokat okozott. Az elmúlt hetekben azonban érezhetően megváltozott a katonai műveletek fókusza.
„A korábbi napokhoz hasonlóan az orosz hadsereg továbbra is a logisztikánk, elsősorban a vasúti infrastruktúra elleni terrorra összpontosít. Különösen a Dnyipro térségében és Zaporizzsjában értek csapások, kifejezetten a vasúti létesítményeket célozva" – nyilatkozta az ukrán elnök a megváltozott helyzetről.
Zelenszkij közölte, hogy a stratégiaváltásra reagálva új direktívákat adott ki az ukrán légierő parancsnoksága, az állami vasúttársaság vezetése és a fegyveres erők számára. Hangsúlyozta, hogy nagy várakozással tekint az utasítások végrehajtása elé.
Vlagyimir Putyin orosz államfő a közelmúltban bejelentette az energetikai létesítmények elleni széles körű offenzíva felfüggesztését. Elemzők szerint a döntés mögött a humanitárius megfontolások mellett az is állhat, hogy Moszkva időt akar nyerni a rakétakészletek újjáépítésére.
A támadások közvetlen következményeként az Ukrán Vasutak átmenetileg leállította a forgalmat a Dnyipro és Zaporizzsja közötti vasúti szakaszon. A vállalat tájékoztatása szerint a korlátozást a vasútvonal elleni ismétlődő támadások, valamint a környező pályaszakasz feletti intenzív orosz dróntevékenység tette szükségessé.
A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.
