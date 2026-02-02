2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
vasúti keréktárcsa közelkép
Világ

Taktikát váltott Oroszország: új frontot nyithatnak a háborúban

Pénzcentrum
2026. február 2. 15:46

Az orosz hadsereg stratégiát váltott Ukrajnában: az energetikai infrastruktúra helyett immár a vasúti létesítmények és a logisztikai központok számítanak elsődleges célpontnak – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolója szerint.

Az RBK orosz hírügynökség jelentése szerint Moszkva a tél kezdetén még átfogó támadássorozatot indított az ukrán villamosenergia-rendszer ellen, ami országszerte súlyos ellátási zavarokat okozott. Az elmúlt hetekben azonban érezhetően megváltozott a katonai műveletek fókusza.

„A korábbi napokhoz hasonlóan az orosz hadsereg továbbra is a logisztikánk, elsősorban a vasúti infrastruktúra elleni terrorra összpontosít. Különösen a Dnyipro térségében és Zaporizzsjában értek csapások, kifejezetten a vasúti létesítményeket célozva" – nyilatkozta az ukrán elnök a megváltozott helyzetről.

Zelenszkij közölte, hogy a stratégiaváltásra reagálva új direktívákat adott ki az ukrán légierő parancsnoksága, az állami vasúttársaság vezetése és a fegyveres erők számára. Hangsúlyozta, hogy nagy várakozással tekint az utasítások végrehajtása elé.

Kapcsolódó cikkeink:

Vlagyimir Putyin orosz államfő a közelmúltban bejelentette az energetikai létesítmények elleni széles körű offenzíva felfüggesztését. Elemzők szerint a döntés mögött a humanitárius megfontolások mellett az is állhat, hogy Moszkva időt akar nyerni a rakétakészletek újjáépítésére.

A támadások közvetlen következményeként az Ukrán Vasutak átmenetileg leállította a forgalmat a Dnyipro és Zaporizzsja közötti vasúti szakaszon. A vállalat tájékoztatása szerint a korlátozást a vasútvonal elleni ismétlődő támadások, valamint a környező pályaszakasz feletti intenzív orosz dróntevékenység tette szükségessé.
Címlapkép: Getty Images
#energia #vasút #ukrajna #oroszország #világ #drón #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #fegyveres konfliktus

