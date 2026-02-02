Különleges fegyvert kaphat Ukrajna: komoly üzletet köthet Zelenszkij

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos háromoldalú béketárgyalások következő fordulóját február 4–5-én tartják Abu-Dzabiban, amerikai részvétellel.
Svédország nagyszabású katonai támogatási csomagot állít össze Ukrajna számára, amelynek keretében modern légvédelmi rendszerek, radarok és akár Gripen vadászgépek átadása is szóba kerülhet. A két ország védelmi minisztereinek találkozóján a Meteor légiharc-rakéták szállításáról is egyeztettek.
Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint Mihajlo Fedorov és svéd partnere, Pål Jonson megbeszélésén Stockholm úgy döntött, hogy összeállítja eddigi legnagyobb katonai segélycsomagját Ukrajna számára. A támogatási program középpontjában a svéd gyártású haditechnikai eszközök állnak, különösen a Saab vállalat által fejlesztett légvédelmi rendszerek és radarállomások - írja a Portfolio a Militarnyi.com-ra hivatkozva.
A segélycsomag jelentős részét az ukrán védelmi ipar közvetlen pénzügyi támogatása teszi ki. A finanszírozás elsősorban az elektronikai hadviselési képességek fejlesztését szolgálja, emellett a drónprogramokat, azon belül is a nagy hatótávolságú pilóta nélküli légi járművek gyártását erősíti.
A tárgyalások egyik kiemelt témája a katonai repülőgép-állomány megerősítése volt. A felek részletesen megvitatták a svéd Gripen vadászrepülőgépek Ukrajnába történő szállításának lehetőségét, és foglalkoztak a Meteor légiharc-rakéták átadásával is. Ezek a fegyverek fontos szerepet játszhatnak az irányított bombákat hordozó repülőgépek elleni védekezésben – áll az eredeti közleményben.
Stockholm korábban már jelezte, hogy kész több mint száz Gripen harci gépet értékesíteni, és a svéd politikai vezetés az ügylet részleges állami támogatásának lehetőségeit is vizsgálja.
A védelmi miniszterek áttekintették a PURL-kezdeményezés keretében megvalósítható együttműködési lehetőségeket is. A program célja létfontosságú fegyverrendszerek, köztük ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas védelmi komplexumok beszerzése az ukrán fegyveres erők számára.
A bilaterális védelmiipari együttműködés új elemeként a Brave1 ukrán védelmi innovációs klaszter és svéd partnerei Brave-Sweden néven közös programot indítanak. A társfinanszírozási konstrukció keretében haditechnikai vállalkozások kaphatnak támogatást, és lehetőség nyílik új technológiai megoldások harctéri körülmények közötti kipróbálására is. A partnerség további célja, hogy az ukrán védelmi innovációk számára svédországi gyártókapacitásokat építsenek ki.
Zelenszkij közölte, hogy a stratégiaváltásra reagálva új direktívákat adott ki az ukrán légierő parancsnoksága.
