Súlyos kijelentést tett az Európai Központi Bank volt elnöke: alárendeltté és megosztottá válhat az unió

Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke szerint az EU-nak vállalnia kell a többsebességes integrációt, különben a kontinens alárendelté és megosztottá válhat a világban. Hétfői előadásában hangsúlyozta, hogy a tagállamok közös fellépése kulcsfontosságú a globális szerep megőrzéséhez, írja a Portfolio.

Mario Draghi a belga Leuveni Egyetemen tartott beszédében kiemelte: az Európai Uniónak fel kell ismernie, hogy a jelenlegi konföderatív berendezkedésből a fokozatos föderális irányba történő elmozdulás nélkül nem lehet meghatározó világhatalom. Szerinte a tagállamoknak nem szabad félniük attól, hogy eltérő sebességgel haladjanak az integráció különböző területein, ha ez elősegíti a kézzelfogható előrelépést.

Draghi rámutatott, hogy az EU globális befolyása ott mutatkozik meg leginkább, ahol a tagállamok közösen érvényesítik hatásköreiket, például a kereskedelem, versenypolitika, egységes piac és monetáris politika területén. Jó példaként említette az Indiával és Latin-Amerikával kötött kereskedelmi megállapodásokat.

Az Európai Központi Bank volt elnöke figyelmeztetett: ha az unió nem képes megvédeni érdekeit, alárendelté, megosztottá és iparát részben elveszítő térséggé válhat. A gyengeségek főként ott jelentkeznek, ahol a tagállamok ragaszkodnak nemzeti hatásköreikhez – például a védelem-, ipar- és külpolitikában.

Ugyanakkor Draghi méltatta az EU határozott fellépését a Grönlandot érintő ügyben, ahol a kontinens az amerikai nyomásgyakorlással szemben nem meghátrált, hanem ellenállt. Szerinte az ilyen közvetlen fenyegetések elleni egységes fellépés belső szolidaritást erősít, amely korábban elérhetetlennek tűnt.

Az Európai Központi Bank volt elnöke a jövő héten részt vesz egy informális európai csúcson, ahol az EU hosszú távú versenyképességéről és a szükséges gazdaságpolitikai lépésekről tárgyalnak az állam- és kormányfők.