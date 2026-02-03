A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.
Súlyos kijelentést tett az Európai Központi Bank volt elnöke: alárendeltté és megosztottá válhat az unió
Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke szerint az EU-nak vállalnia kell a többsebességes integrációt, különben a kontinens alárendelté és megosztottá válhat a világban. Hétfői előadásában hangsúlyozta, hogy a tagállamok közös fellépése kulcsfontosságú a globális szerep megőrzéséhez, írja a Portfolio.
Mario Draghi a belga Leuveni Egyetemen tartott beszédében kiemelte: az Európai Uniónak fel kell ismernie, hogy a jelenlegi konföderatív berendezkedésből a fokozatos föderális irányba történő elmozdulás nélkül nem lehet meghatározó világhatalom. Szerinte a tagállamoknak nem szabad félniük attól, hogy eltérő sebességgel haladjanak az integráció különböző területein, ha ez elősegíti a kézzelfogható előrelépést.
Draghi rámutatott, hogy az EU globális befolyása ott mutatkozik meg leginkább, ahol a tagállamok közösen érvényesítik hatásköreiket, például a kereskedelem, versenypolitika, egységes piac és monetáris politika területén. Jó példaként említette az Indiával és Latin-Amerikával kötött kereskedelmi megállapodásokat.
Az Európai Központi Bank volt elnöke figyelmeztetett: ha az unió nem képes megvédeni érdekeit, alárendelté, megosztottá és iparát részben elveszítő térséggé válhat. A gyengeségek főként ott jelentkeznek, ahol a tagállamok ragaszkodnak nemzeti hatásköreikhez – például a védelem-, ipar- és külpolitikában.
Ugyanakkor Draghi méltatta az EU határozott fellépését a Grönlandot érintő ügyben, ahol a kontinens az amerikai nyomásgyakorlással szemben nem meghátrált, hanem ellenállt. Szerinte az ilyen közvetlen fenyegetések elleni egységes fellépés belső szolidaritást erősít, amely korábban elérhetetlennek tűnt.
Az Európai Központi Bank volt elnöke a jövő héten részt vesz egy informális európai csúcson, ahol az EU hosszú távú versenyképességéről és a szükséges gazdaságpolitikai lépésekről tárgyalnak az állam- és kormányfők.
Rövid halasztás után mégis asztalhoz ülnek a felek, de a legkényesebb kérdésekben továbbra sincs valódi áttörés.
Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat.
Súlyos figyelmeztetést küldtek: ez nemcsak a kontinensre, de Magyarországra is súlyos hatással lehet
Fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Unióban nem lesz elegendő alapvető fontosságú nyersanyag a megújuló energiaforrásokhoz.
Az elnök kiemelte, hogy az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel.
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
A piaci elemzők szerint az idei magyar gazdasági növekedés 1,5–2,5 százalék között alakulhat, kedvezőtlen forgatókönyv esetén azonban akár 1 százalék alá is lassulhat.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Hol történt a legtöbb terrortámadás? Miért tolódott Afrika felé a terrorizmus súlypontja? És hogyan érzékeljük mindezt Európában? Mutatjuk!
A megállapodás nyomán a brit védelmi ipar kedvezményes helyzetbe kerülhetne az ukrán fegyverbeszerzéseknél.
Zelenszkij közölte, hogy a stratégiaváltásra reagálva új direktívákat adott ki az ukrán légierő parancsnoksága.
A két ország védelmi minisztereinek találkozóján a Meteor légiharc-rakéták szállításáról is egyeztettek.
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos háromoldalú béketárgyalások következő fordulóját február 4–5-én tartják Abu-Dzabiban, amerikai részvétellel.
Durva, amit Donald Trump közel-keleti akciója okozott: teljesen felborult az olajpiac, ez most egy komoly árzuhanás
Az áresést tovább fokozta az amerikai dollár erősödése, amely drágábbá teszi az olajat a nem dollárban fizető vásárlók számára.
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint a világ rendkívül veszélyessé vált, ugyanakkor Oroszország nem törekszik globális konfliktusra.
Izrael 2024 májusában foglalta el a határátkelőt, azóta a környező terület gyakorlatilag teljesen elpusztult.
Az OPEC+ nyolc tagországa bejelentette, hogy márciusban sem növeli a kőolajkitermelés volumenét.
Budapestig érnek az Epstein-botrány szálai: előkerült egy titokzatos lakás, amit sürgősen el akart passzolni
Az iratok szerint Epstein többször is Budapesten járhatott, és sürgősen meg akart válni egy Király utcai lakástól.
Fokozódik a nemzetközi feszültség: Irán terrorszervezetté nyilvánította az uniós országok hadseregeit
Iránra nemzetközi nyomás nehezedik, az Egyesült Államok többször fenyegette katonai beavatkozással az országot.
Starmer szerint az EU-val való közeledés javíthatja a gazdasági növekedést és csökkentheti az árakat, még ha kompromisszumot is jelent a szuverenitásból.
Két nagyfeszültségű távvezeték egyszerre állt le, ezzel láncreakciót indítva el az ukrán hálózatban.
