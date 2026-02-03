2026. február 3. kedd Balázs
Az Európai Unió zászlaját lengető zászló az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt, Brüsszel, Belgium
Világ

Súlyos kijelentést tett az Európai Központi Bank volt elnöke: alárendeltté és megosztottá válhat az unió

Pénzcentrum
2026. február 3. 12:32

Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke szerint az EU-nak vállalnia kell a többsebességes integrációt, különben a kontinens alárendelté és megosztottá válhat a világban. Hétfői előadásában hangsúlyozta, hogy a tagállamok közös fellépése kulcsfontosságú a globális szerep megőrzéséhez, írja a Portfolio.

Mario Draghi a belga Leuveni Egyetemen tartott beszédében kiemelte: az Európai Uniónak fel kell ismernie, hogy a jelenlegi konföderatív berendezkedésből a fokozatos föderális irányba történő elmozdulás nélkül nem lehet meghatározó világhatalom. Szerinte a tagállamoknak nem szabad félniük attól, hogy eltérő sebességgel haladjanak az integráció különböző területein, ha ez elősegíti a kézzelfogható előrelépést.

Draghi rámutatott, hogy az EU globális befolyása ott mutatkozik meg leginkább, ahol a tagállamok közösen érvényesítik hatásköreiket, például a kereskedelem, versenypolitika, egységes piac és monetáris politika területén. Jó példaként említette az Indiával és Latin-Amerikával kötött kereskedelmi megállapodásokat.

Az Európai Központi Bank volt elnöke figyelmeztetett: ha az unió nem képes megvédeni érdekeit, alárendelté, megosztottá és iparát részben elveszítő térséggé válhat. A gyengeségek főként ott jelentkeznek, ahol a tagállamok ragaszkodnak nemzeti hatásköreikhez – például a védelem-, ipar- és külpolitikában.

Ugyanakkor Draghi méltatta az EU határozott fellépését a Grönlandot érintő ügyben, ahol a kontinens az amerikai nyomásgyakorlással szemben nem meghátrált, hanem ellenállt. Szerinte az ilyen közvetlen fenyegetések elleni egységes fellépés belső szolidaritást erősít, amely korábban elérhetetlennek tűnt.

Az Európai Központi Bank volt elnöke a jövő héten részt vesz egy informális európai csúcson, ahol az EU hosszú távú versenyképességéről és a szükséges gazdaságpolitikai lépésekről tárgyalnak az állam- és kormányfők.
Címlapkép: Getty Images
#európa #európai unió #gazdaság #kereskedelem #eu #világ #globális #versenyképesség #geopolitika #külpolitika #csúcstalálkozó

