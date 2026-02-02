2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
UK, London, famous shopping street in Mayfair known for its luxury brands and boutique shops
Világ

Óriási fegyverüzletet köthet Ukrajna: egy másik ország is jól járhat a megállapodással

Pénzcentrum
2026. február 2. 17:15

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok normalizálása újabb fordulóponthoz érkezett: Franciaország azt várja, hogy az Egyesült Királyság járuljon hozzá az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag finanszírozásához. A megállapodás nyomán a brit védelmi ipar kedvezményes helyzetbe kerülhetne az ukrán fegyverbeszerzéseknél.

A Brexit óta zajló közeledési folyamat részeként Párizs feltételekhez köti az együttműködés szorosabbra fűzését. A francia álláspont szerint az Egyesült Királyságnak garanciavállalással kellene hozzájárulnia ahhoz a jelentős összegű hitelkerethez, amelyet az Európai Unió Ukrajna támogatására különített el.

A Financial Times értesülései szerint a konstrukció nem pusztán egyoldalú elvárást tartalmaz: amennyiben London beáll a hitelcsomag mögé, a brit védelmiipari vállalatok előnyös pozícióba kerülhetnének az ukrán megrendelésekért folyó versenyben.

Az uniós tagállamok nagykövetei ismét napirendre tűzték a támogatási csomag részleteinek megvitatását. A tárgyalások központi eleme annak meghatározása, hogy Kijev mely országokból és milyen feltételek mellett vásárolhat haditechnikai eszközöket a rendelkezésre álló forrásokból.

A döntés stratégiai jelentőségű, mivel a hitelből finanszírozott beszerzések révén az érintett országok védelmiipara jelentős megrendelésekhez juthat. Ez egyben privilegizált hozzáférést biztosíthat számukra az európai fegyverpiacon.
Címlapkép: Getty Images
