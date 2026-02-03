Kiderült, miről állapodott meg a NATO és Amerika: mi lesz így Oroszországgal?

A NATO-tagállamok és az Egyesült Államok több lépcsőből álló biztonsági garanciacsomagról tárgyalnak Ukrajnával. A rendszer akár közvetlen katonai beavatkozást is kilátásba helyezne arra az esetre, ha Oroszország megszegne egy esetleges tűzszüneti megállapodást. A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.

A Financial Times információi szerint Washington és a NATO-tagállamok egy háromszintű biztonsági mechanizmus kidolgozásán dolgoznak Ukrajnával. Ez a rendszer egy jövőbeni orosz–ukrán tűzszüneti megállapodás megsértése esetén lépne életbe.

A tervezet első szintje kizárólag diplomáciai lépéseket tartalmaz. Ha Moszkva megszegné a tűzszünetet, Ukrajna partnerei hivatalos figyelmeztetést intéznének Oroszországhoz, felszólítva a megállapodás betartására. Amennyiben a tűzszünet 24 órán belül helyreáll, további intézkedésekre nem kerülne sor.

A második szakasz akkor lépne életbe, ha az orosz fél a figyelmeztetés ellenére is folytatná az ellenséges cselekményeket. Ebben az esetben az ukrán fegyveres erők újraindítanák a harcokat, miközben az európai államokból szerveződő, félhivatalos "hajlandók koalíciója" katonai támogatást nyújtana Kijevnek.

A harmadik, legszigorúbb szint akkor aktiválódna, ha az orosz agresszió 72 órán túl is folytatódna, vagy Moszkva teljes körű offenzívát indítana. Ilyen helyzetben a NATO bizonyos tagállamai – köztük az Egyesült Államok – közvetlen katonai lépésekre vállalnának kötelezettséget.

A dokumentum nem határozza meg egyértelműen, pontosan mit takar a "katonai válasz". A Financial Times értelmezése szerint ez akár külföldi fegyveres erők ukrajnai bevetését is magában foglalhatja. A megfogalmazás szándékosan kétértelmű: nem ír elő automatikus összecsapást az orosz erőkkel, de fenntartja ennek lehetőségét, ami elrettentő üzenetet küldhet Moszkvának, és egyben rugalmas mozgásteret biztosít a nyugati államoknak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A biztonsági konstrukció részeként London és Párizs késznek mutatkozott tartós katonai jelenlét fenntartására Ukrajnában. Washington részéről olyan fejlett technológiai eszközök telepítése szerepel a tervekben, amelyek a tűzszüneti megállapodás betartását folyamatosan ellenőriznék.

Az orosz vezetés már világossá tette álláspontját: ilyen feltételek mellett nem kíván békemegállapodást kötni. Moszkva kategorikusan elutasítja bármilyen NATO-kontingens jelenlétét ukrán területen.

Jelenleg erősen kérdéses, hogy a most kidolgozott tervezetből valódi megállapodás születhet-e. A harci cselekmények leállítása és egy esetleges tűzszünet megkötése alapvetően Oroszország döntésétől függ, a Kreml pedig már jelezte: a Kijevnek felkínált támogatási rendszer mellett nem hajlandó kompromisszumot kötni.