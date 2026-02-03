2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vilnius, Litvánia - 2022. január 31.: Hóval borított utcai lámpa az előtérben, a háttérben a NATO és az Európai Unió zászlaja együtt lobog egy hideg, havas téli napon, nem fókuszálva.
Világ

Kiderült, miről állapodott meg a NATO és Amerika: mi lesz így Oroszországgal?

Pénzcentrum
2026. február 3. 12:00

A NATO-tagállamok és az Egyesült Államok több lépcsőből álló biztonsági garanciacsomagról tárgyalnak Ukrajnával. A rendszer akár közvetlen katonai beavatkozást is kilátásba helyezne arra az esetre, ha Oroszország megszegne egy esetleges tűzszüneti megállapodást. A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.

A Financial Times információi szerint Washington és a NATO-tagállamok egy háromszintű biztonsági mechanizmus kidolgozásán dolgoznak Ukrajnával. Ez a rendszer egy jövőbeni orosz–ukrán tűzszüneti megállapodás megsértése esetén lépne életbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezet első szintje kizárólag diplomáciai lépéseket tartalmaz. Ha Moszkva megszegné a tűzszünetet, Ukrajna partnerei hivatalos figyelmeztetést intéznének Oroszországhoz, felszólítva a megállapodás betartására. Amennyiben a tűzszünet 24 órán belül helyreáll, további intézkedésekre nem kerülne sor.

A második szakasz akkor lépne életbe, ha az orosz fél a figyelmeztetés ellenére is folytatná az ellenséges cselekményeket. Ebben az esetben az ukrán fegyveres erők újraindítanák a harcokat, miközben az európai államokból szerveződő, félhivatalos "hajlandók koalíciója" katonai támogatást nyújtana Kijevnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A harmadik, legszigorúbb szint akkor aktiválódna, ha az orosz agresszió 72 órán túl is folytatódna, vagy Moszkva teljes körű offenzívát indítana. Ilyen helyzetben a NATO bizonyos tagállamai – köztük az Egyesült Államok – közvetlen katonai lépésekre vállalnának kötelezettséget.

A dokumentum nem határozza meg egyértelműen, pontosan mit takar a "katonai válasz". A Financial Times értelmezése szerint ez akár külföldi fegyveres erők ukrajnai bevetését is magában foglalhatja. A megfogalmazás szándékosan kétértelmű: nem ír elő automatikus összecsapást az orosz erőkkel, de fenntartja ennek lehetőségét, ami elrettentő üzenetet küldhet Moszkvának, és egyben rugalmas mozgásteret biztosít a nyugati államoknak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A biztonsági konstrukció részeként London és Párizs késznek mutatkozott tartós katonai jelenlét fenntartására Ukrajnában. Washington részéről olyan fejlett technológiai eszközök telepítése szerepel a tervekben, amelyek a tűzszüneti megállapodás betartását folyamatosan ellenőriznék.

Az orosz vezetés már világossá tette álláspontját: ilyen feltételek mellett nem kíván békemegállapodást kötni. Moszkva kategorikusan elutasítja bármilyen NATO-kontingens jelenlétét ukrán területen.

Jelenleg erősen kérdéses, hogy a most kidolgozott tervezetből valódi megállapodás születhet-e. A harci cselekmények leállítása és egy esetleges tűzszünet megkötése alapvetően Oroszország döntésétől függ, a Kreml pedig már jelezte: a Kijevnek felkínált támogatási rendszer mellett nem hajlandó kompromisszumot kötni.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #usa #külpolitika #háború #orosz-ukrán háború #nato #fegyveres konfliktus #tűzszünet #békemegállapodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:00
11:45
11:29
11:15
11:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 3.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
2026. február 2.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
2026. február 2.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
4 napja
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
2 hete
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
4
4 napja
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
5
3 napja
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fedezettel biztosított hitel
Ebben az esetben a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan (ebben az esetben jelzálognak hívjuk) tulajdonára. Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra. A vagyontárgy lehet ház, autó, gép, stb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 11:45
Kiszivárgott egy súlyos dokumentum: nagy a készülődés Vietnámban, 50 év után újabb amerikai támadástól tartanak
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 10:02
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
Agrárszektor  |  2026. február 3. 11:04
A nagy kérdés: az állattartók vagy a növénytermesztők lesznek 2026 nyertesei?