Kiderült, miről állapodott meg a NATO és Amerika: mi lesz így Oroszországgal?

A NATO-tagállamok és az Egyesült Államok több lépcsőből álló biztonsági garanciacsomagról tárgyalnak Ukrajnával. A rendszer akár közvetlen katonai beavatkozást is kilátásba helyezne arra az esetre, ha Oroszország megszegne egy esetleges tűzszüneti megállapodást. A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.
A Financial Times információi szerint Washington és a NATO-tagállamok egy háromszintű biztonsági mechanizmus kidolgozásán dolgoznak Ukrajnával. Ez a rendszer egy jövőbeni orosz–ukrán tűzszüneti megállapodás megsértése esetén lépne életbe.
A tervezet első szintje kizárólag diplomáciai lépéseket tartalmaz. Ha Moszkva megszegné a tűzszünetet, Ukrajna partnerei hivatalos figyelmeztetést intéznének Oroszországhoz, felszólítva a megállapodás betartására. Amennyiben a tűzszünet 24 órán belül helyreáll, további intézkedésekre nem kerülne sor.
A második szakasz akkor lépne életbe, ha az orosz fél a figyelmeztetés ellenére is folytatná az ellenséges cselekményeket. Ebben az esetben az ukrán fegyveres erők újraindítanák a harcokat, miközben az európai államokból szerveződő, félhivatalos "hajlandók koalíciója" katonai támogatást nyújtana Kijevnek.
A harmadik, legszigorúbb szint akkor aktiválódna, ha az orosz agresszió 72 órán túl is folytatódna, vagy Moszkva teljes körű offenzívát indítana. Ilyen helyzetben a NATO bizonyos tagállamai – köztük az Egyesült Államok – közvetlen katonai lépésekre vállalnának kötelezettséget.
A dokumentum nem határozza meg egyértelműen, pontosan mit takar a "katonai válasz". A Financial Times értelmezése szerint ez akár külföldi fegyveres erők ukrajnai bevetését is magában foglalhatja. A megfogalmazás szándékosan kétértelmű: nem ír elő automatikus összecsapást az orosz erőkkel, de fenntartja ennek lehetőségét, ami elrettentő üzenetet küldhet Moszkvának, és egyben rugalmas mozgásteret biztosít a nyugati államoknak.
A biztonsági konstrukció részeként London és Párizs késznek mutatkozott tartós katonai jelenlét fenntartására Ukrajnában. Washington részéről olyan fejlett technológiai eszközök telepítése szerepel a tervekben, amelyek a tűzszüneti megállapodás betartását folyamatosan ellenőriznék.
Az orosz vezetés már világossá tette álláspontját: ilyen feltételek mellett nem kíván békemegállapodást kötni. Moszkva kategorikusan elutasítja bármilyen NATO-kontingens jelenlétét ukrán területen.
Jelenleg erősen kérdéses, hogy a most kidolgozott tervezetből valódi megállapodás születhet-e. A harci cselekmények leállítása és egy esetleges tűzszünet megkötése alapvetően Oroszország döntésétől függ, a Kreml pedig már jelezte: a Kijevnek felkínált támogatási rendszer mellett nem hajlandó kompromisszumot kötni.
