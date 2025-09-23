Hatalmas bajban lehet az egész gazdaság: ezt mi is megérezzük a zsebünkön

Az OECD legfrissebb jelentése szerint a világgazdaság növekedése lassulni fog a következő években, elsősorban a növekvő kereskedelmi akadályok és a geopolitikai bizonytalanságok miatt - írja a Portfolio.

Bár a globális gazdaság 2025 első felében a vártnál ellenállóbbnak bizonyult, az OECD Interim Economic Outlook jelentése szerint a növekedés a 2024-es 3,3%-ról 2025-ben 3,2%-ra, majd 2026-ban 2,9%-ra mérséklődik.

A lassulás fő okai között szerepel a magasabb vámok bevezetése előtt felhalmozott árukészletek kimerülése, miközben a vámok alkalmazása és a tartós politikai bizonytalanság egyaránt visszafogja a beruházásokat és a kereskedelmet.

A jelentés hangsúlyozza, hogy "a világgazdaság ellenálló maradt, de a magasabb vámok és a politikai bizonytalanság teljes hatása még nem érezhető", valamint kiemeli, hogy "a gazdasági növekedési kilátások erősítése érdekében kulcsfontosságú a kereskedelmi feszültségek tartós rendezése".