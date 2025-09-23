2025. szeptember 23. kedd Tekla
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Hatalmas bajban lehet az egész gazdaság: ezt mi is megérezzük a zsebünkön

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 14:44

Az OECD legfrissebb jelentése szerint a világgazdaság növekedése lassulni fog a következő években, elsősorban a növekvő kereskedelmi akadályok és a geopolitikai bizonytalanságok miatt - írja a Portfolio.

Bár a globális gazdaság 2025 első felében a vártnál ellenállóbbnak bizonyult, az OECD Interim Economic Outlook jelentése szerint a növekedés a 2024-es 3,3%-ról 2025-ben 3,2%-ra, majd 2026-ban 2,9%-ra mérséklődik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lassulás fő okai között szerepel a magasabb vámok bevezetése előtt felhalmozott árukészletek kimerülése, miközben a vámok alkalmazása és a tartós politikai bizonytalanság egyaránt visszafogja a beruházásokat és a kereskedelmet.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelentés hangsúlyozza, hogy "a világgazdaság ellenálló maradt, de a magasabb vámok és a politikai bizonytalanság teljes hatása még nem érezhető", valamint kiemeli, hogy "a gazdasági növekedési kilátások erősítése érdekében kulcsfontosságú a kereskedelmi feszültségek tartós rendezése".
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #vám #oecd #növekedés #donald trump #világgazdaság #védővámok #kereskedelmi háború #vámháború

