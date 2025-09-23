Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot.
Hatalmas bajban lehet az egész gazdaság: ezt mi is megérezzük a zsebünkön
Az OECD legfrissebb jelentése szerint a világgazdaság növekedése lassulni fog a következő években, elsősorban a növekvő kereskedelmi akadályok és a geopolitikai bizonytalanságok miatt - írja a Portfolio.
Bár a globális gazdaság 2025 első felében a vártnál ellenállóbbnak bizonyult, az OECD Interim Economic Outlook jelentése szerint a növekedés a 2024-es 3,3%-ról 2025-ben 3,2%-ra, majd 2026-ban 2,9%-ra mérséklődik.
A lassulás fő okai között szerepel a magasabb vámok bevezetése előtt felhalmozott árukészletek kimerülése, miközben a vámok alkalmazása és a tartós politikai bizonytalanság egyaránt visszafogja a beruházásokat és a kereskedelmet.
A jelentés hangsúlyozza, hogy "a világgazdaság ellenálló maradt, de a magasabb vámok és a politikai bizonytalanság teljes hatása még nem érezhető", valamint kiemeli, hogy "a gazdasági növekedési kilátások erősítése érdekében kulcsfontosságú a kereskedelmi feszültségek tartós rendezése".
Ma ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely hónapok óta változatlanul hagyja az irányadó rátákat.
Szigorú büntetésre számíthat, aki engedély nélkül létesít kutat, miközben a mezőgazdasági célú kutak engedélyezési rendszere jelentős átalakuláson megy keresztül.
Matolcsy volt alelnöke: Egyre extrémebb hülyeségek helyettesítik a gazdaságpolitikát, mihamarabb be kell vezetni az eurót!
Patai Mihály: A magyar gazdaság három súlyos problémával küzd, nincs hozzáférésünk az uniós forrásokhoz, tartósan magas a költségvetési hiány, és a gazdaságpolitika szembemegy az uniós...
Kedd reggelre ismét gyengült a magyar fizetőeszköz a nemzetközi devizapiacon.
Milyen télre számíthatunk, és mennyire állunk készen a földgáz iránti igények biztonságos kielégítésére?
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar kereskedő: ez volt a bűnük, minden vásárlónak tudnia kell róla
Mintegy kétezer-ötszáz ellenőrzés, ötszáz adóügyi visszaélés - ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei-tónál.
A Magyar Nemzeti Bank várhatóan kedden sem változtat a 6,5%-os alapkamaton, amely így egyéves fennállását ünnepelheti.
Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A heti forgalom 101,33 milliárd forint volt az előző heti 81,41 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek.
A 2025. 38. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
Egy magas rangú OMV-vezető orosz diplomatával találkozott, akit FSZB-ügynöknek tartanak. A botrány diplomáciai vihart kavart.
Homok, cement, acél, faanyag: szigorú bejelentési kötelezettség vonatkozik a kivitelükre, hogy itthon ne legyen hiány.
Akár 150 ezer lakás felújítása is megvalósulhat idén – de a pletykák szerint a nagyüzleti körök már bejelentkeztek a pénzre.
Minden PET-palack legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagból kell készüljön, ami a palackok színében és átlátszóságában is változást hoz.
A görög befektető fenntartotta volna a hazai tevékenységet és bővítést tervezett, a kormány azonban leállította a tranzakciót.
A Pop Mart Labubu plüssfigurái hatalmas népszerűségnek örvendenek, és egyes elemzők szerint a vásárlási láz gazdasági jeleket is mutathat.
Lengyelország már milliárdos uniós forrásokat hív le, Magyarország viszont 20 milliárd eurótól továbbra is el van zárva.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy előre felvett videóban ismertette a legújabb szankciós csomag részleteit.
