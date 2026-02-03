A Pénzcentrum 2026. február 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagy alku született Washingtonban: India komoly vállalásokat tett, ami Moszkvára is kihat
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon közölte, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat, cserébe Újdelhi vállalja az orosz olaj vásárlásának befejezését, valamint több amerikai termék importját és a kereskedelmi akadályok leépítését.
Trump azt írta: Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetése után döntöttek a "viszonossági" vám 25 százalékról 18 százalékra csökkentéséről, és India "jóval nagyobb mértékben" fog amerikai - illetve potenciálisan venezuelai - olajat vásárolni.
A bejegyzés szerint Modi azt is vállalta, hogy India "lényegesen nagyobb szinten" fog amerikai termékeket venni, több mint 500 milliárd dollár értékben importálhat energiát (például szenet), továbbá technológiai, mezőgazdasági és egyéb amerikai termékeket. Az amerikai elnök azt állította: India az Egyesült Államokkal szembeni vámokat és nem vámjellegű akadályokat "nullára" csökkenti.
Modi az X-en üdvözölte a 18 százalékos új vámszintet, és "nagy köszönetet" mondott Trumpnak, ugyanakkor nyilvános posztjában nem tért ki kifejezetten arra, hogy India leállítja-e az orosz olaj vásárlását. Az indiai kereskedelmi miniszter, Piyush Goyal szerint a megállapodás "példátlan lehetőségeket" nyit az indiai gazdák, kis- és középvállalkozások és innovátorok előtt, és segítheti India amerikai technológiához jutását.
Indiai finomítói források szerint ugyanakkor az orosz olajimport leállításához "kivezetési időszakra" lesz szükség, mivel már lekötött szállítmányok vannak, amelyek márciusban érkeznek meg. A források azt is közölték, hogy eddig nem kaptak kormányzati utasítást a beszerzések azonnali leállítására.
Trump tavaly augusztusban 50 százalékra emelte az Indiával szembeni importvámokat, hogy nyomást gyakoroljon Újdelhire az orosz olajvásárlás leállítására, és korábban további emelést is kilátásba helyezett. India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, szükségletének mintegy 90 százalékát importból fedezi, és az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nagy mennyiségben vásárolorosz olajat.
Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA
Rövid halasztás után mégis asztalhoz ülnek a felek, de a legkényesebb kérdésekben továbbra sincs valódi áttörés.
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
A piaci elemzők szerint az idei magyar gazdasági növekedés 1,5–2,5 százalék között alakulhat, kedvezőtlen forgatókönyv esetén azonban akár 1 százalék alá is lassulhat.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Hol történt a legtöbb terrortámadás? Miért tolódott Afrika felé a terrorizmus súlypontja? És hogyan érzékeljük mindezt Európában? Mutatjuk!
A megállapodás nyomán a brit védelmi ipar kedvezményes helyzetbe kerülhetne az ukrán fegyverbeszerzéseknél.
Zelenszkij közölte, hogy a stratégiaváltásra reagálva új direktívákat adott ki az ukrán légierő parancsnoksága.
A két ország védelmi minisztereinek találkozóján a Meteor légiharc-rakéták szállításáról is egyeztettek.
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos háromoldalú béketárgyalások következő fordulóját február 4–5-én tartják Abu-Dzabiban, amerikai részvétellel.
Durva, amit Donald Trump közel-keleti akciója okozott: teljesen felborult az olajpiac, ez most egy komoly árzuhanás
Az áresést tovább fokozta az amerikai dollár erősödése, amely drágábbá teszi az olajat a nem dollárban fizető vásárlók számára.
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint a világ rendkívül veszélyessé vált, ugyanakkor Oroszország nem törekszik globális konfliktusra.
Izrael 2024 májusában foglalta el a határátkelőt, azóta a környező terület gyakorlatilag teljesen elpusztult.
Az OPEC+ nyolc tagországa bejelentette, hogy márciusban sem növeli a kőolajkitermelés volumenét.
Budapestig érnek az Epstein-botrány szálai: előkerült egy titokzatos lakás, amit sürgősen el akart passzolni
Az iratok szerint Epstein többször is Budapesten járhatott, és sürgősen meg akart válni egy Király utcai lakástól.
Fokozódik a nemzetközi feszültség: Irán terrorszervezetté nyilvánította az uniós országok hadseregeit
Iránra nemzetközi nyomás nehezedik, az Egyesült Államok többször fenyegette katonai beavatkozással az országot.
Starmer szerint az EU-val való közeledés javíthatja a gazdasági növekedést és csökkentheti az árakat, még ha kompromisszumot is jelent a szuverenitásból.
Két nagyfeszültségű távvezeték egyszerre állt le, ezzel láncreakciót indítva el az ukrán hálózatban.
Ez lehet Donald Trump eddigi legnagyobb dobása: őrült tervnek nevezik, de az egész Közel-Keletet átrajzolhatja vele
Az iráni kormány egyszerűen nem hisz Trumpnak, korábbi tapasztalatai alapján, amikor tárgyalások közben is támadásokat hajtott végre.
Egy kínai gyár alapanyaga miatt több nagy gyártó termékeit hívták vissza, köztük a Nestlét, a Danone-t és a Lactalist.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
A Doomsday Clock története során soha nem állt még ilyen közel az éjfélhez. A legfőbb okok: atomfegyverek, klímaválság, mesterséges intelligencia.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
