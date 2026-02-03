Nagy alku született Washingtonban: India komoly vállalásokat tett, ami Moszkvára is kihat

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon közölte, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat, cserébe Újdelhi vállalja az orosz olaj vásárlásának befejezését, valamint több amerikai termék importját és a kereskedelmi akadályok leépítését.

Trump azt írta: Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetése után döntöttek a "viszonossági" vám 25 százalékról 18 százalékra csökkentéséről, és India "jóval nagyobb mértékben" fog amerikai - illetve potenciálisan venezuelai - olajat vásárolni.

A bejegyzés szerint Modi azt is vállalta, hogy India "lényegesen nagyobb szinten" fog amerikai termékeket venni, több mint 500 milliárd dollár értékben importálhat energiát (például szenet), továbbá technológiai, mezőgazdasági és egyéb amerikai termékeket. Az amerikai elnök azt állította: India az Egyesült Államokkal szembeni vámokat és nem vámjellegű akadályokat "nullára" csökkenti.

Modi az X-en üdvözölte a 18 százalékos új vámszintet, és "nagy köszönetet" mondott Trumpnak, ugyanakkor nyilvános posztjában nem tért ki kifejezetten arra, hogy India leállítja-e az orosz olaj vásárlását. Az indiai kereskedelmi miniszter, Piyush Goyal szerint a megállapodás "példátlan lehetőségeket" nyit az indiai gazdák, kis- és középvállalkozások és innovátorok előtt, és segítheti India amerikai technológiához jutását.

Indiai finomítói források szerint ugyanakkor az orosz olajimport leállításához "kivezetési időszakra" lesz szükség, mivel már lekötött szállítmányok vannak, amelyek márciusban érkeznek meg. A források azt is közölték, hogy eddig nem kaptak kormányzati utasítást a beszerzések azonnali leállítására.

Trump tavaly augusztusban 50 százalékra emelte az Indiával szembeni importvámokat, hogy nyomást gyakoroljon Újdelhire az orosz olajvásárlás leállítására, és korábban további emelést is kilátásba helyezett. India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, szükségletének mintegy 90 százalékát importból fedezi, és az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nagy mennyiségben vásárolorosz olajat.

Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA