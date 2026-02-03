2026. február 3. kedd Balázs
Ukrán és orosz béketárgyalások, mint zászló szimbólumok, mint egy tárgyalási koncepció, hogy tárgyaljanak egy megállapodásról és tűzszünetről vagy tűzszünetről Moszkva és Kijev között a háború befejezése érdekében.
Világ

Megvan a dátum: ezen a héten újra tárgyal Moszkva és Kijev – sok múlhat rajta

Pénzcentrum
2026. február 3. 08:34

Az Egyesült Államok közvetítésével ezen a héten újabb tárgyalási fordulót tartanak az orosz–ukrán háború lezárásáról. A találkozót Abu-Dzabiban rendezik meg, ám a legfontosabb vitapontok továbbra is nyitottak, szemlézte a Portfolio.

Rövid halasztás után mégis megtartják az Egyesült Államok közvetítésével zajló új tárgyalási fordulót az orosz–ukrán háború lezárásáról – közölte hétfőn Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A háromoldalú egyeztetésre szerdán és csütörtökön kerül sor Abu-Dzabiban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyszín nem ismeretlen: már az előző hónapban is folytak megbeszélések a felek között az Egyesült Arab Emírségek fővárosában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelentette be, hogy Ukrajna delegációt küld a találkozóra. Az egyeztetést eredetileg a hétvégére tervezték, ám Peszkov szerint időpontütközés miatt halasztásra volt szükség.

Kapcsolódó cikkeink:

A Trump-kormányzat az elmúlt évben többször próbálta kompromisszumra bírni Moszkvát és Kijevet, de a kulcskérdésekben eddig nem született áttörés. A Kreml szóvivője rendkívül bonyolultnak nevezte a tárgyalásokat, ugyanakkor elismerte: bizonyos ügyekben közeledtek az álláspontok, más területeken viszont továbbra is jelentős a szakadék.

Az egyik legélesebb vitapont, hogy Oroszország megtarthatja-e az általa megszállt ukrán területeket, különösen a keleti iparvidéken. Moszkva emellett olyan régiókra is igényt tart, amelyeket eddig nem sikerült elfoglalnia.
