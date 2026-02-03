Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat.
Megvan a dátum: ezen a héten újra tárgyal Moszkva és Kijev – sok múlhat rajta
Az Egyesült Államok közvetítésével ezen a héten újabb tárgyalási fordulót tartanak az orosz–ukrán háború lezárásáról. A találkozót Abu-Dzabiban rendezik meg, ám a legfontosabb vitapontok továbbra is nyitottak, szemlézte a Portfolio.
Rövid halasztás után mégis megtartják az Egyesült Államok közvetítésével zajló új tárgyalási fordulót az orosz–ukrán háború lezárásáról – közölte hétfőn Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A háromoldalú egyeztetésre szerdán és csütörtökön kerül sor Abu-Dzabiban.
A helyszín nem ismeretlen: már az előző hónapban is folytak megbeszélések a felek között az Egyesült Arab Emírségek fővárosában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelentette be, hogy Ukrajna delegációt küld a találkozóra. Az egyeztetést eredetileg a hétvégére tervezték, ám Peszkov szerint időpontütközés miatt halasztásra volt szükség.
A Trump-kormányzat az elmúlt évben többször próbálta kompromisszumra bírni Moszkvát és Kijevet, de a kulcskérdésekben eddig nem született áttörés. A Kreml szóvivője rendkívül bonyolultnak nevezte a tárgyalásokat, ugyanakkor elismerte: bizonyos ügyekben közeledtek az álláspontok, más területeken viszont továbbra is jelentős a szakadék.
Az egyik legélesebb vitapont, hogy Oroszország megtarthatja-e az általa megszállt ukrán területeket, különösen a keleti iparvidéken. Moszkva emellett olyan régiókra is igényt tart, amelyeket eddig nem sikerült elfoglalnia.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Hol történt a legtöbb terrortámadás? Miért tolódott Afrika felé a terrorizmus súlypontja? És hogyan érzékeljük mindezt Európában? Mutatjuk!
A megállapodás nyomán a brit védelmi ipar kedvezményes helyzetbe kerülhetne az ukrán fegyverbeszerzéseknél.
Zelenszkij közölte, hogy a stratégiaváltásra reagálva új direktívákat adott ki az ukrán légierő parancsnoksága.
A két ország védelmi minisztereinek találkozóján a Meteor légiharc-rakéták szállításáról is egyeztettek.
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos háromoldalú béketárgyalások következő fordulóját február 4–5-én tartják Abu-Dzabiban, amerikai részvétellel.
Durva, amit Donald Trump közel-keleti akciója okozott: teljesen felborult az olajpiac, ez most egy komoly árzuhanás
Az áresést tovább fokozta az amerikai dollár erősödése, amely drágábbá teszi az olajat a nem dollárban fizető vásárlók számára.
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint a világ rendkívül veszélyessé vált, ugyanakkor Oroszország nem törekszik globális konfliktusra.
Izrael 2024 májusában foglalta el a határátkelőt, azóta a környező terület gyakorlatilag teljesen elpusztult.
Az OPEC+ nyolc tagországa bejelentette, hogy márciusban sem növeli a kőolajkitermelés volumenét.
Budapestig érnek az Epstein-botrány szálai: előkerült egy titokzatos lakás, amit sürgősen el akart passzolni
Az iratok szerint Epstein többször is Budapesten járhatott, és sürgősen meg akart válni egy Király utcai lakástól.
Fokozódik a nemzetközi feszültség: Irán terrorszervezetté nyilvánította az uniós országok hadseregeit
Iránra nemzetközi nyomás nehezedik, az Egyesült Államok többször fenyegette katonai beavatkozással az országot.
Starmer szerint az EU-val való közeledés javíthatja a gazdasági növekedést és csökkentheti az árakat, még ha kompromisszumot is jelent a szuverenitásból.
Két nagyfeszültségű távvezeték egyszerre állt le, ezzel láncreakciót indítva el az ukrán hálózatban.
Ez lehet Donald Trump eddigi legnagyobb dobása: őrült tervnek nevezik, de az egész Közel-Keletet átrajzolhatja vele
Az iráni kormány egyszerűen nem hisz Trumpnak, korábbi tapasztalatai alapján, amikor tárgyalások közben is támadásokat hajtott végre.
Egy kínai gyár alapanyaga miatt több nagy gyártó termékeit hívták vissza, köztük a Nestlét, a Danone-t és a Lactalist.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
A Doomsday Clock története során soha nem állt még ilyen közel az éjfélhez. A legfőbb okok: atomfegyverek, klímaválság, mesterséges intelligencia.
A világszervezet főtitkára felszólított minden országot, hogy maradéktalanul és a megszabott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének.
Oroszországot aggasztja, hogy az Egyesült Államok ellenséges lépéseket tervez Kuba ellen.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!