Durva, amit Donald Trump közel-keleti akciója okozott: teljesen felborult az olajpiac, ez most egy komoly árzuhanás

Az olajárak közel 5 százalékkal zuhantak hétfőn, miután Donald Trump bejelentette, hogy Irán komolyan tárgyal az Egyesült Államokkal, ami enyhítheti a két ország közötti feszültségeket - írja a Reuters.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára mintegy 6 százalékkal csökkent, ami több mint fél éve nem látott egynapos esésnek felel meg. A zuhanás elsősorban Trump hétvégi nyilatkozatainak tudható be, amelyek szerint csökkent a katonai csapás kockázata.

Az amerikai elnök korábban többször is katonai beavatkozással fenyegette meg Iránt, amennyiben nem egyezik bele egy új atomalkuba. Ezek a fenyegetések januárban tartósan magasan tartották az olajárakat.

Trump szombaton újságíróknak elmondta, hogy Irán komolyan veszi a tárgyalásokat. A feszültség enyhülésére utal az is, hogy az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete nem tervez éles lőgyakorlatot a Hormuzi-szoros térségében.

Az áresést tovább fokozta az amerikai dollár erősödése, amely drágábbá teszi az olajat a nem dollárban fizető vásárlók számára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Eközben az OPEC+ vasárnapi ülésén úgy határozott, hogy márciusban változatlanul hagyja a kitermelést. A szervezet novemberben fagyasztotta be a tervezett termelésnövelést 2026 márciusáig a szezonálisan gyengébb kereslet miatt.

A Capital Economics elemzése szerint a geopolitikai kockázatok valójában egy alapvetően gyengülő olajpiacot fednek el, és a bőséges kínálat 2026 végéig nyomás alatt tarthatja a Brent árfolyamát.