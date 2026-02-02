Újabb fejezet nyílik a béketárgyalásokon: vajon mire készül Putyin és Zelenszkij?

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos háromoldalú béketárgyalások következő fordulóját február 4–5-én tartják Abu-Dzabiban, amerikai részvétellel. A második fordulót eredetileg korábbi időpontra tervezték, de elhalasztották, miközben az első, januári egyeztetés konkrét eredmény nélkül zárult.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy szerdán és csütörtökön folytatódnak az Egyesült Arab Emírségek fővárosában zajló megbeszélések. A találkozót eredetileg február 1-jére hirdették meg, ám ismeretlen okokból későbbi időpontra halasztották.

A január 24–25-én tartott első tárgyalási fordulón Oroszországot Igor Kosztyukov, az orosz vezérkar hírszerzési főigazgatója képviselte. Az ukrán küldöttséget Rusztem Umjerov, az ország nemzetbiztonsági és védelmi tanácsának titkára vezette. Az Egyesült Államok részéről Steve Witkoff elnöki különmegbízott vett részt az egyeztetéseken.

Bár a januári találkozó nem hozott áttörést, Moszkva és Kijev egyaránt jelezte, hogy kész folytatni a párbeszédet. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében azt írta: a megbeszélések központi témája "a háború lezárásának lehetséges paramétere" volt. Egy névtelenséget kérő amerikai kormányzati forrás szerint a következő tárgyalási kört eredetileg vasárnapra tervezték, szintén az emirátusi fővárosban.

A mostani fordulót megelőzően a Kreml szóvivője egyértelművé tette Moszkva álláspontját: Oroszország továbbra is igényt tart a teljes Donbasz régióra, vagyis Donyeck és Luhanszk egész területére. Moszkva számára különösen fontos az a mintegy 5000 négyzetkilométeres donyecki terület, amely négy évnyi háború után még mindig ukrán ellenőrzés alatt áll. Az ukrán elnök korábban határozottan elutasította, hogy országa lemondjon olyan területekről, amelyeket Oroszország fegyveres erővel sem tudott elfoglalni.