Az áresést tovább fokozta az amerikai dollár erősödése, amely drágábbá teszi az olajat a nem dollárban fizető vásárlók számára.
Újabb fejezet nyílik a béketárgyalásokon: vajon mire készül Putyin és Zelenszkij?
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos háromoldalú béketárgyalások következő fordulóját február 4–5-én tartják Abu-Dzabiban, amerikai részvétellel. A második fordulót eredetileg korábbi időpontra tervezték, de elhalasztották, miközben az első, januári egyeztetés konkrét eredmény nélkül zárult.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy szerdán és csütörtökön folytatódnak az Egyesült Arab Emírségek fővárosában zajló megbeszélések. A találkozót eredetileg február 1-jére hirdették meg, ám ismeretlen okokból későbbi időpontra halasztották.
A január 24–25-én tartott első tárgyalási fordulón Oroszországot Igor Kosztyukov, az orosz vezérkar hírszerzési főigazgatója képviselte. Az ukrán küldöttséget Rusztem Umjerov, az ország nemzetbiztonsági és védelmi tanácsának titkára vezette. Az Egyesült Államok részéről Steve Witkoff elnöki különmegbízott vett részt az egyeztetéseken.
Bár a januári találkozó nem hozott áttörést, Moszkva és Kijev egyaránt jelezte, hogy kész folytatni a párbeszédet. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében azt írta: a megbeszélések központi témája "a háború lezárásának lehetséges paramétere" volt. Egy névtelenséget kérő amerikai kormányzati forrás szerint a következő tárgyalási kört eredetileg vasárnapra tervezték, szintén az emirátusi fővárosban.
A mostani fordulót megelőzően a Kreml szóvivője egyértelművé tette Moszkva álláspontját: Oroszország továbbra is igényt tart a teljes Donbasz régióra, vagyis Donyeck és Luhanszk egész területére. Moszkva számára különösen fontos az a mintegy 5000 négyzetkilométeres donyecki terület, amely négy évnyi háború után még mindig ukrán ellenőrzés alatt áll. Az ukrán elnök korábban határozottan elutasította, hogy országa lemondjon olyan területekről, amelyeket Oroszország fegyveres erővel sem tudott elfoglalni.
Fokozódik a nemzetközi feszültség: Irán terrorszervezetté nyilvánította az uniós országok hadseregeit
Iránra nemzetközi nyomás nehezedik, az Egyesült Államok többször fenyegette katonai beavatkozással az országot.
Starmer szerint az EU-val való közeledés javíthatja a gazdasági növekedést és csökkentheti az árakat, még ha kompromisszumot is jelent a szuverenitásból.
Két nagyfeszültségű távvezeték egyszerre állt le, ezzel láncreakciót indítva el az ukrán hálózatban.
Ez lehet Donald Trump eddigi legnagyobb dobása: őrült tervnek nevezik, de az egész Közel-Keletet átrajzolhatja vele
Az iráni kormány egyszerűen nem hisz Trumpnak, korábbi tapasztalatai alapján, amikor tárgyalások közben is támadásokat hajtott végre.
Egy kínai gyár alapanyaga miatt több nagy gyártó termékeit hívták vissza, köztük a Nestlét, a Danone-t és a Lactalist.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
A Doomsday Clock története során soha nem állt még ilyen közel az éjfélhez. A legfőbb okok: atomfegyverek, klímaválság, mesterséges intelligencia.
A világszervezet főtitkára felszólított minden országot, hogy maradéktalanul és a megszabott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének.
Oroszországot aggasztja, hogy az Egyesült Államok ellenséges lépéseket tervez Kuba ellen.
Nem semmi tempóban fejlődik Közép-Európa királya: a lengyelek már tényleg fényévekkel előttünk járnak
Az adatok azt jelzik, hogy a 2025 második felében kezdődött gazdasági fellendülés fokozatosan erősödött.
Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban és világszerte, felháborodást keltve.
Kárpátalján mintegy 5800 háztartás gázellátása került veszélybe, miután a megáradt Tisza alámosta és megdöntötte egy kritikus fontosságú gázvezeték tartószerkezetét
Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt.
Van egy kocsma, ahonnan kitiltották a 40 év felettieket: elképesztő az indok, rengetegen felháborodtak
Apró betűs részként szerepel, hogy idősebb vendégek is beléphetnek, ha a társaságban legalább egy 39 év alatti személy van.
Radikális lépést hoztak a lengyel határnál: nincs mese, ezzel kimondták, kódolva van az orosz agresszió
A tüzérszázadokban 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított rakétákat is bevetnek.
A siker mögött nem feltétlenül a környezettudatosság áll, hiszen Románia a műanyaghulladék mindössze 32 százalékát, a városi hulladéknak pedig csak 13 százalékát hasznosítja újra.
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
A katonaság a védelmi erő növelése, valamint az aktív és tartalékos állomány utánpótlása és fiatalítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelező szolgálat újbóli bevezetését.
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
Egy ellenőrizetlenül zuhanó kínai rakétafokozat csütörtök délelőtt érkezhet vissza a Föld légkörébe. A HungaroControl figyelmeztetést adott ki a magyar légijármű-üzemeltetőknek.
Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt,.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
