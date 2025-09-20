Ez fájni fog: nem a vámháború veri földhöz a magyar gazdaságot, máshonnan érkezik a pofon

Az Egyesült Államok új vámpolitikája csak mérsékelten érinti az európai gazdaságot, Magyarország helyzetét azonban nem a vámháború, hanem a német gazdaság teljesítménye és az EU-s források blokkolása határozza meg, írja a Portfolio.

Az Egyesült Államok 2025-ben bevezetett vámpolitikája alapjaiban formálja át a globális kereskedelmet, de az Európai Unió tagállamai viszonylag jól védettnek számítanak. A BNP Paribas és a Société Générale elemzése szerint az euróövezet növekedése 2027 előtt nem gyorsul érdemben, miközben a kereskedelmi súrlódások és a belső politikai bizonytalanságok fékezik a gazdasági teljesítményt.

A nyáron kötött EU–USA megállapodás 15 százalékos vámtételt rögzített a legtöbb árura, de több stratégiai ágazat – például a gyógyszeripar és a repülőgépgyártás – teljes mentességet kapott. Ez mérsékli a versenyhátrányt: Németországban és Olaszországban a vámemelkedés hatása 1,5 százalékpont körül mozog, máshol ennél alacsonyabb. Magyarország esetében az átlagos külső vámtétel a 2025 előtti 0,7 százalékról 3,1 százalékra nőtt, ami régiós összevetésben mérsékeltnek számít.

Ázsiában és Latin-Amerikában jóval nagyobb sokk éri a gazdaságokat. Kínában például közel 9,4 százalékponttal emelkedtek a vámok, Indiában pedig 10 százalék fölé nőtt az átlagos szint. Brazíliában a vámtarifák 3,2-ről 9,4 százalékra ugrottak, Mexikóban és Kanadában is érzékeny veszteségeket okozva.

Európában a Société Générale szerint a főbb mutatók stabilak, de komoly egyensúlytalanságok feszítik a gazdaságot: a periféria országai erősebben teljesítenek, míg Németország, Franciaország és Olaszország gyengélkedik. A GDP-növekedés mérsékelt marad, 2027-től várható fokozatos élénkülés.

A közép-kelet-európai régióban a növekedést a belső kereslet és a beruházások hajtják, amit az uniós források felgyorsuló lehívása is támogat. Lengyelország és Csehország előnyben van: Varsó 150 milliárd euróhoz jutott hozzá, míg Magyarország továbbra is elzárva maradt mintegy 20,5 milliárd eurótól. Ez komoly forráshiányt okoz a költségvetésben és a beruházásokban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A magyar gazdaság kilátásait a fiskális szigorítások, a német gazdaság teljesítménye és az uniós pénzek körüli bizonytalanságok határozzák meg. Bár a külföldi beruházások – különösen az akkumulátorgyártás területén – továbbra is érkeznek, ezek hatása nem ellensúlyozza az állami és magánberuházások gyengeségét. A belső keresletet támogatja ugyan a reálbérek emelkedése és a lassuló infláció, de a fogyasztói bizalom törékeny marad.

A kormány 2025-ben szigorúbb költségvetési politikát folytat, a hiánycélt pedig a hivatalosnál magasabb szinten, 4–4,5 százalékon tartja. A cél, hogy 2026-ra 3 százalék közelébe szorítsák a deficitet, de ez jelentős megszorításokat igényel. A magyar jegybank 6,5 százalékos alapkamat mellett óvatos marad az inflációs kockázatok és a forint árfolyamának sebezhetősége miatt.

A magyar gazdaság számára így a következő időszakban a német élénkítő program és a belső forrásbevonás sikere lesz döntő. Bár az amerikai vámháború közvetlenül kevésbé érinti az országot, közvetett hatásai – különösen az autóipari beszállítói láncokon keresztül – érezhetőek lehetnek.