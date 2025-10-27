Erre kevesen számítottak, fordulat előtt áll a világ két legnagyobb gazdasága

A Washington Post értesülései szerint Kína és az Egyesült Államok tárgyalói megállapodtak abban, hogy elkerülik az egymásra kivetett, száz százalékos büntetővámokat. A döntés új fejezetet nyithat a két ország évek óta tartó kereskedelmi háborújában, szemlézte a 24.hu.

A két legnagyobb gazdasági hatalom, Kína és az Egyesült Államok megegyezett abban, hogy nem vezetik be az egymás termékeire kilátásba helyezett 100 százalékos vámokat. A lépés a Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök között jövő héten esedékes találkozó előtt született meg, és jelentős enyhülést hozhat a kereskedelmi feszültségekben.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap közölte, hogy Kína elhalasztja a ritkaföldfémekre bevezetni tervezett korlátozásait. Ezek az anyagok kulcsfontosságúak az elektronikai iparban, így a döntés világszinten is megkönnyebbülést jelenthet. Bessent szerint a kínai fél várhatóan egy évvel tolja ki az intézkedések bevezetését, bár erről Peking egyelőre nem közölt részleteket.

Az amerikai elnök viszont korábban bejelentette, hogy a kínai termékekre kiszabott vámokat 30-ról 100 százalékra emelné novembertől – ezt a lépést most a megállapodás megakadályozta. A tárgyalások során előrelépés történt a TikTok amerikai részének megvásárlásáról is, és szó esett a fentanil elleni közös fellépésről.

A felek emellett egy agrármegállapodás közelében járnak, amely megszüntetné az amerikai szójabab kínai bojkottját – ez különösen fontos az Egyesült Államok farmerei számára.

A kínai miniszterelnök-helyettes, Ho Lifeng az állami médiának nyilatkozva úgy fogalmazott: a megállapodás „nehéz úton született, és közösen kell fenntartani az eredményeit”.

A két ország vezetője, Donald Trump és Hszi Csin-ping jövő csütörtökön Dél-Koreában találkozik majd. Ez lesz az első személyes találkozójuk Trump második elnöki ciklusának kezdete óta – és a jelek szerint egy új korszak kezdete is lehet a kínai–amerikai gazdasági kapcsolatokban.