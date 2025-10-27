2025. október 27. hétfő Szabina
koncepciófotó a Kína-USA kereskedelmi háborús konfliktushoz
Gazdaság

Erre kevesen számítottak, fordulat előtt áll a világ két legnagyobb gazdasága

Pénzcentrum
2025. október 27. 11:44

A Washington Post értesülései szerint Kína és az Egyesült Államok tárgyalói megállapodtak abban, hogy elkerülik az egymásra kivetett, száz százalékos büntetővámokat. A döntés új fejezetet nyithat a két ország évek óta tartó kereskedelmi háborújában, szemlézte a 24.hu.

A két legnagyobb gazdasági hatalom, Kína és az Egyesült Államok megegyezett abban, hogy nem vezetik be az egymás termékeire kilátásba helyezett 100 százalékos vámokat. A lépés a Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök között jövő héten esedékes találkozó előtt született meg, és jelentős enyhülést hozhat a kereskedelmi feszültségekben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap közölte, hogy Kína elhalasztja a ritkaföldfémekre bevezetni tervezett korlátozásait. Ezek az anyagok kulcsfontosságúak az elektronikai iparban, így a döntés világszinten is megkönnyebbülést jelenthet. Bessent szerint a kínai fél várhatóan egy évvel tolja ki az intézkedések bevezetését, bár erről Peking egyelőre nem közölt részleteket.

Kapcsolódó cikkeink:

Az amerikai elnök viszont korábban bejelentette, hogy a kínai termékekre kiszabott vámokat 30-ról 100 százalékra emelné novembertől – ezt a lépést most a megállapodás megakadályozta. A tárgyalások során előrelépés történt a TikTok amerikai részének megvásárlásáról is, és szó esett a fentanil elleni közös fellépésről.

A felek emellett egy agrármegállapodás közelében járnak, amely megszüntetné az amerikai szójabab kínai bojkottját – ez különösen fontos az Egyesült Államok farmerei számára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kínai miniszterelnök-helyettes, Ho Lifeng az állami médiának nyilatkozva úgy fogalmazott: a megállapodás „nehéz úton született, és közösen kell fenntartani az eredményeit”.

A két ország vezetője, Donald Trump és Hszi Csin-ping jövő csütörtökön Dél-Koreában találkozik majd. Ez lesz az első személyes találkozójuk Trump második elnöki ciklusának kezdete óta – és a jelek szerint egy új korszak kezdete is lehet a kínai–amerikai gazdasági kapcsolatokban.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #gazdaság #amerika #vám #megállapodás #tárgyalás #donald trump #kína #védővámok #kereskedelmi háború #vámháború

