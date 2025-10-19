2025. október 19. vasárnap Nándor
A Gázai övezet és környéke, politikai térkép. Gáza egy önigazgatású palesztin terület és keskeny földdarab a Földközi-tenger partján, Izrael és Egyiptom határainál.
Világ

Nem csitul a helyzet Gázában: hiába a tűzszünet, a Hamász átlépett egy határt - Izraeli erőkre támadtak

MTI
2025. október 19. 14:11

A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket, belépve a sárga vonalnak nevezett Gázai övezeti ütközőzónába, és ezzel súlyosan megsértették a két fél között csaknem egy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszünetet - közölte vasárnap az izraeli hadsereg.

A Hamász fegyveresei egyebek között rakétagránátot és mesterlövészpuskát használtak - tette hozzá a hadsereg. A Kan izraeli közszolgálati tévé és más izraeli médiumok arról számoltak be vasárnap, hogy Izrael feltételezett Hamász-célpontokat támadott az övezet déli részén, Rafahban, főleg a levegőből. Erről sem a hadsereg, sem a Hamász egyelőre nem közölt semmit.

Az izraeli hadsereg már pénteken is arról számolt be, hogy a tűzszünet ellenére "terroristák" tüzet nyitottak katonákra Rafah környékén, de egy katona sem sérült meg, valamint egy "terrorista csoport" Hán-Júnisznál megközelítette az ott harcállást felvevő katonákat. A hadsereg továbbra is mindent megtesz a közvetlen fenyegetések elhárítására - közölték akkor.

Az izraeli kormány és a Hamász kezdettől fogva egymást vádolja a tűzszünet megsértésével.

Izrael pedig közölte, hogy a Gázai övezet és Egyiptom közötti rafahi határátkelőhely további értesítésig zárva marad. A Hamász visszautasította vasárnap az amerikai külügyminisztérium azon nyilatkozatát, miszerint emberei palesztin civileknek akarnának ártani. Ugyanis az amerikai külügyminisztérium szombaton azt közölte: "hiteles jelentéseket" kapott arról, hogy a Hamász "palesztin civileket akar megtámadni". Ezért Washington értesítette a gázai békemegállapodás megvalósulását szavatoló országokat erről - tette hozzá a külügyi tárca.

Izrael vasárnap reggel azonosította két olyan halott túsz holttestét, amelyet a Hamász az előző este adott át a nemzetközi vöröskeresztnek. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közölte, hogy a holttesteket azonosították, az egyik Ronen Engel, a Nir Oz kibucból származó háromgyermekes apa, a másik Sonthaja Oakkharaszri, a Be'eri kibucban meggyilkolt thaiföldi mezőgazdasági munkás. Mindkettőjüket feltehetően a 2023. október 7-i terrortámadásban gyilkolták meg, és holttestüket elvitték magukkal a Gázai övezetbe. Engel feleségét, Karinát, és három gyermeke közül kettőt elraboltak, majd 2023 novemberében, az első tűzszüneti megállapodás keretében szabadon engedték őket.

Címlapkép: Getty Images
