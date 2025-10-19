Az elkövetők motorkerékpárral menekültek el a helyszínről.
Nem csitul a helyzet Gázában: hiába a tűzszünet, a Hamász átlépett egy határt - Izraeli erőkre támadtak
A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket, belépve a sárga vonalnak nevezett Gázai övezeti ütközőzónába, és ezzel súlyosan megsértették a két fél között csaknem egy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszünetet - közölte vasárnap az izraeli hadsereg.
A Hamász fegyveresei egyebek között rakétagránátot és mesterlövészpuskát használtak - tette hozzá a hadsereg. A Kan izraeli közszolgálati tévé és más izraeli médiumok arról számoltak be vasárnap, hogy Izrael feltételezett Hamász-célpontokat támadott az övezet déli részén, Rafahban, főleg a levegőből. Erről sem a hadsereg, sem a Hamász egyelőre nem közölt semmit.
Az izraeli hadsereg már pénteken is arról számolt be, hogy a tűzszünet ellenére "terroristák" tüzet nyitottak katonákra Rafah környékén, de egy katona sem sérült meg, valamint egy "terrorista csoport" Hán-Júnisznál megközelítette az ott harcállást felvevő katonákat. A hadsereg továbbra is mindent megtesz a közvetlen fenyegetések elhárítására - közölték akkor.
Az izraeli kormány és a Hamász kezdettől fogva egymást vádolja a tűzszünet megsértésével.
Izrael pedig közölte, hogy a Gázai övezet és Egyiptom közötti rafahi határátkelőhely további értesítésig zárva marad. A Hamász visszautasította vasárnap az amerikai külügyminisztérium azon nyilatkozatát, miszerint emberei palesztin civileknek akarnának ártani. Ugyanis az amerikai külügyminisztérium szombaton azt közölte: "hiteles jelentéseket" kapott arról, hogy a Hamász "palesztin civileket akar megtámadni". Ezért Washington értesítette a gázai békemegállapodás megvalósulását szavatoló országokat erről - tette hozzá a külügyi tárca.
Izrael vasárnap reggel azonosította két olyan halott túsz holttestét, amelyet a Hamász az előző este adott át a nemzetközi vöröskeresztnek. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közölte, hogy a holttesteket azonosították, az egyik Ronen Engel, a Nir Oz kibucból származó háromgyermekes apa, a másik Sonthaja Oakkharaszri, a Be'eri kibucban meggyilkolt thaiföldi mezőgazdasági munkás. Mindkettőjüket feltehetően a 2023. október 7-i terrortámadásban gyilkolták meg, és holttestüket elvitték magukkal a Gázai övezetbe. Engel feleségét, Karinát, és három gyermeke közül kettőt elraboltak, majd 2023 novemberében, az első tűzszüneti megállapodás keretében szabadon engedték őket.
Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.
Ilyen lezárásokat hoz a Putyin-Trump találkozó Budapesten: alig lehet majd moccanni a békecsúcs alatt a városban?
Vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet a Trump-Putyin találkozó alatt.
Ilyet még nem látott a Buckingham-palota: szexuális vádak miatt minden címéről lemond András herceg, a brit uralkodó öccse
Minden királyi titulusáról lemond András herceg, a brit uralkodó testvére, akivel szemben újabban ismét felmerült vádként, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epsteinnel.
A korábbi hírek szerint a találkozóra két héten belül sor kerülhet.
Senki nem tudja elkerülni a klímaváltozás hatásait, de ezek a problémák a legszegényebbeket érintik a legsúlyosabban.
700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél
A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása.
Magyarország is teljesíti a NATO védelmi kiadási elvárását – de ez elég? Nézd meg, hová jutott Európa a katonai kiadásokban és az orosz energiafüggésben!
Egyelőre nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek is tagjai.
A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan további nagy hatótávolságú fegyvereket kér Trumptól a pénteki washingtoni találkozójukon.
A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszországot.
Trump több nemzetközi konfliktusban is közvetítőként lépett fel, de a Kreml katonai helyzete és Ukrajna álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni.
Az amerikai elnök jelentette be a hírt csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
Az ügyvéd már a szabadon bocsátás lehetőségét is mérlegeli, miután a bíróság hibás jogi minősítést állapított meg.
A queenslandi erdőkből származó adatokat vizsgáló kutatás megállapította, hogy a szélsőséges hőmérséklet több fa pusztulását okozta, mint ahány új fa nőtt.
Kína visszavágott Trumpnak: „Amerika elferdíti a tényeket” – újra forr a levegő a kereskedelmi fronton
Peking szerint Washington pánikot kelt és félreértelmezi az exportkorlátozásokat – közben a tárgyalásokon Kína együttműködést sürget.
A Bulgargaz sikeresen lezárta nemzetközi LNG-beszállítói tenderét, amely jelentős lépés az ország orosz gázfüggőségének csökkentése felé.
