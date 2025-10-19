Nem csitul a helyzet Gázában: hiába a tűzszünet, a Hamász átlépett egy határt - Izraeli erőkre támadtak

A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket, belépve a sárga vonalnak nevezett Gázai övezeti ütközőzónába, és ezzel súlyosan megsértették a két fél között csaknem egy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszünetet - közölte vasárnap az izraeli hadsereg.

A Hamász fegyveresei egyebek között rakétagránátot és mesterlövészpuskát használtak - tette hozzá a hadsereg. A Kan izraeli közszolgálati tévé és más izraeli médiumok arról számoltak be vasárnap, hogy Izrael feltételezett Hamász-célpontokat támadott az övezet déli részén, Rafahban, főleg a levegőből. Erről sem a hadsereg, sem a Hamász egyelőre nem közölt semmit.

Az izraeli hadsereg már pénteken is arról számolt be, hogy a tűzszünet ellenére "terroristák" tüzet nyitottak katonákra Rafah környékén, de egy katona sem sérült meg, valamint egy "terrorista csoport" Hán-Júnisznál megközelítette az ott harcállást felvevő katonákat. A hadsereg továbbra is mindent megtesz a közvetlen fenyegetések elhárítására - közölték akkor.

Az izraeli kormány és a Hamász kezdettől fogva egymást vádolja a tűzszünet megsértésével.

Izrael pedig közölte, hogy a Gázai övezet és Egyiptom közötti rafahi határátkelőhely további értesítésig zárva marad. A Hamász visszautasította vasárnap az amerikai külügyminisztérium azon nyilatkozatát, miszerint emberei palesztin civileknek akarnának ártani. Ugyanis az amerikai külügyminisztérium szombaton azt közölte: "hiteles jelentéseket" kapott arról, hogy a Hamász "palesztin civileket akar megtámadni". Ezért Washington értesítette a gázai békemegállapodás megvalósulását szavatoló országokat erről - tette hozzá a külügyi tárca.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Izrael vasárnap reggel azonosította két olyan halott túsz holttestét, amelyet a Hamász az előző este adott át a nemzetközi vöröskeresztnek. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közölte, hogy a holttesteket azonosították, az egyik Ronen Engel, a Nir Oz kibucból származó háromgyermekes apa, a másik Sonthaja Oakkharaszri, a Be'eri kibucban meggyilkolt thaiföldi mezőgazdasági munkás. Mindkettőjüket feltehetően a 2023. október 7-i terrortámadásban gyilkolták meg, és holttestüket elvitték magukkal a Gázai övezetbe. Engel feleségét, Karinát, és három gyermeke közül kettőt elraboltak, majd 2023 novemberében, az első tűzszüneti megállapodás keretében szabadon engedték őket.