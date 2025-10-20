A Tanács álláspontja több ponton enyhébb az Európai Parlament javaslatainál, különösen a teljes importtilalom bevezetésének határidejét illetően.
Óriási bajban a világ egyik legnagyobb gazdasága: nagyot rúgtak belé Trump vámjai, mindenki megihatja a levét
A kínai gazdaság növekedése 4,8%-ra lassult a július-szeptemberi negyedévben, ami az elmúlt egy év legalacsonyabb üteme. A lassulás hátterében az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi feszültségek és a gyenge belföldi kereslet áll.
A hétfőn közzétett kormányzati jelentés szerint a harmadik negyedéves adat a leggyengébb növekedési ütem 2024 harmadik negyedéve óta, és elmarad az előző negyedév 5,2%-os bővülésétől. A világ második legnagyobb gazdasága január-szeptemberben 5,2%-os éves ütemben növekedett - írta az Euronews.
Annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök magasabb vámokat vetett ki a kínai importra, Kína exportja viszonylag erős maradt, mivel a vállalatok más világpiacokra terjesztették ki értékesítésüket. Kína Egyesült Államokba irányuló exportja 27%-kal csökkent szeptemberben az előző évhez képest, miközben a globális exportja hat havi csúcsra, 8,3%-kal nőtt.
Az elektromos járművek exportja megduplázódott szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest, míg a belföldi személygépkocsi-eladások 11,2%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, ami elmarad az augusztusi 15%-os növekedéstől.
A gazdaság lassulása az utolsó negyedévben részben annak tudható be, hogy a hatóságok igyekeztek megfékezni az olyan ágazatokban zajló árháborúkat, mint az autóipar, ahol túlzott kapacitások alakultak ki. Kína emellett az ingatlanszektorban tapasztalható elhúzódó visszaeséssel is küzd, ami negatívan befolyásolja a fogyasztást és a keresletet.
A hétfőn közzétett adatok szerint Kína lakóingatlan-eladásai 7,6%-kal csökkentek értékben a január-szeptemberi időszakban az előző évhez képest. Az ipari termelés 6,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami a leggyorsabb ütem június óta, de a kiskereskedelmi forgalom növekedése 3%-ra lassult.
Az S&P hitelminősítő becslései szerint az országos új lakáseladások 2025-ben 8%-kal, 2026-ban pedig 6-7%-kal csökkennek majd az előző évhez képest. A Világbank várakozása szerint a kínai gazdaság idén 4,8%-os éves ütemben fog növekedni, míg a kormány hivatalos növekedési célja körülbelül 5%.
A kínai részvények emelkedtek hétfőn, a hongkongi Hang Seng index 2,42%-kal, a sanghaji kompozit index pedig 0,63%-kal erősödött. A Nemzeti Statisztikai Hivatal szóvivője szerint Kínának "szilárd alapja" van az egész éves növekedési cél elérésére, de a lassulás okaként külső tényezőket említett, beleértve az USA-val és más kereskedelmi partnerekkel fennálló súrlódásokat, valamint számos ország protekcionista politikáját.
Az ING Bank Nagy-Kínáért felelős vezető közgazdásza, Lynn Song szerint az év első felében tapasztalt erősebb gazdasági növekedés "némi puffert" biztosít a növekedési cél eléréséhez. Ugyanakkor a Morningstar elemzői szerint az októberi nyolcnapos Arany Hét nemzeti ünnep alatti költekezés "enyhén kiábrándító" volt, ami a gyenge fogyasztói bizalmat és keresletet tükrözi.
A gyárakba, berendezésekbe és egyéb "állóeszközökbe" történő beruházások 0,5%-kal csökkentek az utolsó negyedévben, ami a belföldi kereslet gyengeségét jelzi. Ez az árakban is megmutatkozott, amelyek továbbra is csökkennek mind a fogyasztói, mind a nagykereskedelmi szinten.
A szakértők szerint a kormánynak van még mozgástere további intézkedésekre. Song megjegyezte: "Várjuk, hogy lesznek-e további intézkedések a fogyasztás és az ingatlanpiac támogatására, mivel a korábbi politikák hatása kezd gyengülni." A közgazdászok arra is számítanak, hogy Kína központi bankja az év végéig kamatcsökkentést hajt végre, ami ösztönözheti a költekezést és a beruházásokat.
A BNP Paribas vezető kínai közgazdásza, Jacqueline Rong szerint a kínai gazdaság 2026-ban várhatóan tovább lassul. Megjegyezte, hogy az ingatlanberuházások az országban továbbra is csökkenni fognak, míg a mesterséges intelligencia fellendülése, amely segített fellendíteni a kínai gazdaságot és táplálni a részvénypiaci rallit, várhatóan mérséklődni fog.
Putyin új ajánlata szerint Ukrajna átadná a keleti Donbasz régió még ukrán ellenőrzés alatt álló részeit, cserébe néhány kisebb területért a déli Herszon és Zaporizzsja...
Kiszivárgott, speciális jogokkal léphet be az EU-ba Ukrajna, Moldova, Montenegró: ezt már megvétózni sem lehet?
Egy javaslat szerint az EU-tagjelöltek teljes szavazati jog nélkül is csatlakozhatnának az Unióhoz.
Sokkoló bejelentést tett Zelenszkij: tényleg minden Budapesten dőlhet el - így lesz vége az orosz-ukrán háborúnak?
"Készen állok" - mondta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy részt venne-e Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóján.
A májusban megválasztott pápa most második alkalommal vezetett szentté avatást a több mint hetvenezer hívővel teli Szent Péter téren.
Nem csitul a helyzet Gázában: hiába a tűzszünet, a Hamász átlépett egy határt - Izraeli erőkre támadtak
A hadsereg közlése szerint a Hamász fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket.
Az elkövetők motorkerékpárral menekültek el a helyszínről.
Hajózási biztonsági források szerint nem észleltek rakétákat vagy drónokat a térségben.
Újabb szankciókat vethet ki az EU Oroszországra: elgördülni látszik egy nagy akadály - Ausztria meggondolta magát
Korábban patthelyzet alakult ki a szankciók elfogadása kérdésében Ausztria követelése miatt.
Ezen múlt a parajdi sóbánya sorsa: elkerülhető lett volna a tragédia - Súlyos múlasztásokról szóló jelentés látott napvilágot
Megállapították, hogy előrelátható volt, hogy Korond-patak eláraszthatja a bányát, ennek ellenére a Salrom folyamatosan alábecsülte ennek kockázatát és nem tekintette közvetlen veszélynek.
Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.
Ilyen lezárásokat hoz a Putyin-Trump találkozó Budapesten: alig lehet majd moccanni a békecsúcs alatt a városban?
Vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet a Trump-Putyin találkozó alatt.
Ilyet még nem látott a Buckingham-palota: szexuális vádak miatt minden címéről lemond András herceg, a brit uralkodó öccse
Minden királyi titulusáról lemond András herceg, a brit uralkodó testvére, akivel szemben újabban ismét felmerült vádként, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epsteinnel.
A korábbi hírek szerint a találkozóra két héten belül sor kerülhet.
Senki nem tudja elkerülni a klímaváltozás hatásait, de ezek a problémák a legszegényebbeket érintik a legsúlyosabban.
700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél
A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása.
Magyarország is teljesíti a NATO védelmi kiadási elvárását – de ez elég? Nézd meg, hová jutott Európa a katonai kiadásokban és az orosz energiafüggésben!
Egyelőre nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek is tagjai.
A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.
