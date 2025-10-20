2025. október 20. hétfő Vendel
Munkások egy pekingi autógyárban Kínában.
Világ

Óriási bajban a világ egyik legnagyobb gazdasága: nagyot rúgtak belé Trump vámjai, mindenki megihatja a levét

Pénzcentrum
2025. október 20. 17:15

A kínai gazdaság növekedése 4,8%-ra lassult a július-szeptemberi negyedévben, ami az elmúlt egy év legalacsonyabb üteme. A lassulás hátterében az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi feszültségek és a gyenge belföldi kereslet áll.  

A hétfőn közzétett kormányzati jelentés szerint a harmadik negyedéves adat a leggyengébb növekedési ütem 2024 harmadik negyedéve óta, és elmarad az előző negyedév 5,2%-os bővülésétől. A világ második legnagyobb gazdasága január-szeptemberben 5,2%-os éves ütemben növekedett - írta az Euronews.

Annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök magasabb vámokat vetett ki a kínai importra, Kína exportja viszonylag erős maradt, mivel a vállalatok más világpiacokra terjesztették ki értékesítésüket. Kína Egyesült Államokba irányuló exportja 27%-kal csökkent szeptemberben az előző évhez képest, miközben a globális exportja hat havi csúcsra, 8,3%-kal nőtt.

Az elektromos járművek exportja megduplázódott szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest, míg a belföldi személygépkocsi-eladások 11,2%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, ami elmarad az augusztusi 15%-os növekedéstől.

A gazdaság lassulása az utolsó negyedévben részben annak tudható be, hogy a hatóságok igyekeztek megfékezni az olyan ágazatokban zajló árháborúkat, mint az autóipar, ahol túlzott kapacitások alakultak ki. Kína emellett az ingatlanszektorban tapasztalható elhúzódó visszaeséssel is küzd, ami negatívan befolyásolja a fogyasztást és a keresletet.

A hétfőn közzétett adatok szerint Kína lakóingatlan-eladásai 7,6%-kal csökkentek értékben a január-szeptemberi időszakban az előző évhez képest. Az ipari termelés 6,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami a leggyorsabb ütem június óta, de a kiskereskedelmi forgalom növekedése 3%-ra lassult.

Az S&P hitelminősítő becslései szerint az országos új lakáseladások 2025-ben 8%-kal, 2026-ban pedig 6-7%-kal csökkennek majd az előző évhez képest. A Világbank várakozása szerint a kínai gazdaság idén 4,8%-os éves ütemben fog növekedni, míg a kormány hivatalos növekedési célja körülbelül 5%.

A kínai részvények emelkedtek hétfőn, a hongkongi Hang Seng index 2,42%-kal, a sanghaji kompozit index pedig 0,63%-kal erősödött. A Nemzeti Statisztikai Hivatal szóvivője szerint Kínának "szilárd alapja" van az egész éves növekedési cél elérésére, de a lassulás okaként külső tényezőket említett, beleértve az USA-val és más kereskedelmi partnerekkel fennálló súrlódásokat, valamint számos ország protekcionista politikáját.

Az ING Bank Nagy-Kínáért felelős vezető közgazdásza, Lynn Song szerint az év első felében tapasztalt erősebb gazdasági növekedés "némi puffert" biztosít a növekedési cél eléréséhez. Ugyanakkor a Morningstar elemzői szerint az októberi nyolcnapos Arany Hét nemzeti ünnep alatti költekezés "enyhén kiábrándító" volt, ami a gyenge fogyasztói bizalmat és keresletet tükrözi.

A gyárakba, berendezésekbe és egyéb "állóeszközökbe" történő beruházások 0,5%-kal csökkentek az utolsó negyedévben, ami a belföldi kereslet gyengeségét jelzi. Ez az árakban is megmutatkozott, amelyek továbbra is csökkennek mind a fogyasztói, mind a nagykereskedelmi szinten.

A szakértők szerint a kormánynak van még mozgástere további intézkedésekre. Song megjegyezte: "Várjuk, hogy lesznek-e további intézkedések a fogyasztás és az ingatlanpiac támogatására, mivel a korábbi politikák hatása kezd gyengülni." A közgazdászok arra is számítanak, hogy Kína központi bankja az év végéig kamatcsökkentést hajt végre, ami ösztönözheti a költekezést és a beruházásokat.

A BNP Paribas vezető kínai közgazdásza, Jacqueline Rong szerint a kínai gazdaság 2026-ban várhatóan tovább lassul. Megjegyezte, hogy az ingatlanberuházások az országban továbbra is csökkenni fognak, míg a mesterséges intelligencia fellendülése, amely segített fellendíteni a kínai gazdaságot és táplálni a részvénypiaci rallit, várhatóan mérséklődni fog.
