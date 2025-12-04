Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére.
Kemény üzenetet küldött ellenfeleinek a PL-klub: ehhez vajon mit szólnak?
David Hopkinson, a Newcastle United új vezérigazgatója merész jövőképet vázolt fel, amely szerint a klub öt éven belül a világ legjobbjai közé emelkedhet, miközben jelentős fejlesztéseket terveznek a bevételek növelése és az infrastruktúra fejlesztése terén - számolt be a BBC.
David Hopkinson, a Newcastle United nemrég kinevezett vezérigazgatója szerint 2030-ra a klub a világ legjobbjai között lesz, rendszeresen versenyezve a legnagyobb trófeákért. "Az ilyen fejlődés nem tart olyan sokáig, mint gondolnánk" - jelentette ki magabiztosan a kanadai szakember, aki korábban a Real Madrid és a Madison Square Garden Sports vezetőjeként is dolgozott.
A merész ötéves vízió különösen figyelemreméltó annak fényében, hogy a Newcastle jelenleg csak a 12. helyen áll a Premier League-ben. Hopkinson azonban tapasztalatból beszél: korábban a Toronto Raptors kosárlabdacsapatánál dolgozott, amely 2014-ben még "elveszett" volt, öt évvel később mégis NBA-bajnok lett.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
11.
Tottenham Hotspur
|
14
|
5
|
4
|
5
|
23
|
18
|
5
|
19
|
12.
Newcastle United
|
14
|
5
|
4
|
5
|
19
|
18
|
1
|
19
|
13.
Brentford
|
14
|
6
|
1
|
7
|
21
|
22
|
-1
|
19
A vezérigazgató már részletes átalakulási tervet nyújtott be a klub szaúdi tulajdonosainak, a Public Investment Fundnak (PIF). A Newcastle bevételei várhatóan több mint 400 millió fontra emelkednek, ami jelentős növekedés a 2021-es 140 millió fonthoz képest, de még mindig messze elmarad például a Manchester City 715 millió fontos bevételétől.
A bevételek növelése kulcsfontosságú lesz, hiszen a City 2023-24-ben közel 200 millió fonttal többet költhetett bérekre, mint a Newcastle. Hopkinson korábbi munkatársa a Real Madridnál, Michael Sutherland szerint a szakember "sokkal strukturáltabb és professzionálisabb megközelítést hozott a szponzorációk kezelésébe".
A Newcastle-nél több területen is fejlesztésekre van szükség. Bár az alkalmazottak száma megduplázódott az elmúlt években, több kulcspozíció betöltetlen, a digitális és adatelemzési részlegek jelentősen elmaradnak a versenytársaktól. Hopkinson szerint a globális partnerségekben is rejlenek lehetőségek, túl a szaúdi tulajdonosokhoz köthető cégeken.
A stadion jövője egyelőre bizonytalan. Hopkinson elismerte, hogy a klub még "sok évig" a jelenlegi St. James' Parkban fog játszani, függetlenül attól, hogy felújítják vagy új stadiont építenek. "Különböző forgatókönyveket modellezünk, de még ha holnap döntenénk is, évekbe telne az engedélyeztetés, tervezés, finanszírozás és építkezés" - magyarázta.
Ross Wilson sportigazgató közölte, hogy folyamatban van a klub edzőközpontjának bővítése, és tervezik egy teljesen új, modern létesítmény építését is. "Sok olyan beszélgetést folytatunk, amelyeket más klubok is. Folyamatosan emelnünk kell a szintet, mert mindenki más is ezt teszi" - fogalmazott Wilson.
