Most közölte az Európai Űrügynökség! Meglepő aktivitást észleltek a 3I/ATLAS körül

Az ESA Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) űrszondája meglepő felvételt készített a 3I/ATLAS üstökösről, amelyen jól látható az égitest aktivitása és a körülötte kialakuló gáz- és porcsóva - áll az Európai Űrügynökség oldalán.

2025 novemberében az ESA Juice űrszondája öt tudományos műszerével vizsgálta a 3I/ATLAS üstököst, hogy adatokat gyűjtsön annak viselkedéséről és összetételéről. Bár a tudományos műszerek által gyűjtött adatok csak 2026 februárjában érkeznek meg a Földre, a kutatócsapat már most előzetes képet kapott az üstökösről a navigációs kamera (NavCam) segítségével.

A kutatók úgy döntöttek, hogy letöltenek egy negyednyi képet a navigációs kamerából, és meglepődve tapasztalták, hogy az üstökös aktivitása jól látható a felvételen. A képen tisztán kivehető az üstököst körülvevő gázburok, a kóma, valamint két csóva nyomai is. A felső irányba nyúló plazmacsóva elektromosan töltött gázból áll, míg a bal alsó irányba mutató halványabb porcsóva apró szilárd részecskékből.

A felvétel 2025. november 2-án készült, két nappal azelőtt, hogy a Juice a legközelebb került volna az üstököshöz. A legnagyobb megközelítés november 4-én történt, mintegy 66 millió kilométeres távolságban.

A tudományos műszerek - JANUS, MAJIS, UVS, SWI és PEP - által gyűjtött adatok várhatóan 2026. február 18-án és 20-án érkeznek meg a Földre. A késés oka, hogy a Juice jelenleg fő antennáját hőpajzsként használja a Nap ellen, így csak a kisebb, közepes nyereségű antennával tud adatokat küldeni, jóval alacsonyabb sebességgel.

Bár a Juice távolabb volt a 3I/ATLAS üstököstől, mint a Mars körül keringő szondák októberben, a megfigyelésre közvetlenül az üstökös napközelségét követően került sor, amikor az égitest aktívabb állapotban volt. A kutatók szerint a tudományos műszerek adatai várhatóan még tisztább képet adnak majd erről az aktivitásról, beleértve a JANUS nagy felbontású optikai kamera képeit, valamint a MAJIS és UVS spektrométerek, az SWI összetétel-elemző és a PEP részecskemérő adatait.