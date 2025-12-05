A Cloudflare újabb hibája miatt számos weboldal és online szolgáltatás nem volt elérhető, még a Downdetector is leállt.
Most közölte az Európai Űrügynökség! Meglepő aktivitást észleltek a 3I/ATLAS körül
Az ESA Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) űrszondája meglepő felvételt készített a 3I/ATLAS üstökösről, amelyen jól látható az égitest aktivitása és a körülötte kialakuló gáz- és porcsóva - áll az Európai Űrügynökség oldalán.
2025 novemberében az ESA Juice űrszondája öt tudományos műszerével vizsgálta a 3I/ATLAS üstököst, hogy adatokat gyűjtsön annak viselkedéséről és összetételéről. Bár a tudományos műszerek által gyűjtött adatok csak 2026 februárjában érkeznek meg a Földre, a kutatócsapat már most előzetes képet kapott az üstökösről a navigációs kamera (NavCam) segítségével.
A kutatók úgy döntöttek, hogy letöltenek egy negyednyi képet a navigációs kamerából, és meglepődve tapasztalták, hogy az üstökös aktivitása jól látható a felvételen. A képen tisztán kivehető az üstököst körülvevő gázburok, a kóma, valamint két csóva nyomai is. A felső irányba nyúló plazmacsóva elektromosan töltött gázból áll, míg a bal alsó irányba mutató halványabb porcsóva apró szilárd részecskékből.
A felvétel 2025. november 2-án készült, két nappal azelőtt, hogy a Juice a legközelebb került volna az üstököshöz. A legnagyobb megközelítés november 4-én történt, mintegy 66 millió kilométeres távolságban.
A tudományos műszerek - JANUS, MAJIS, UVS, SWI és PEP - által gyűjtött adatok várhatóan 2026. február 18-án és 20-án érkeznek meg a Földre. A késés oka, hogy a Juice jelenleg fő antennáját hőpajzsként használja a Nap ellen, így csak a kisebb, közepes nyereségű antennával tud adatokat küldeni, jóval alacsonyabb sebességgel.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Bár a Juice távolabb volt a 3I/ATLAS üstököstől, mint a Mars körül keringő szondák októberben, a megfigyelésre közvetlenül az üstökös napközelségét követően került sor, amikor az égitest aktívabb állapotban volt. A kutatók szerint a tudományos műszerek adatai várhatóan még tisztább képet adnak majd erről az aktivitásról, beleértve a JANUS nagy felbontású optikai kamera képeit, valamint a MAJIS és UVS spektrométerek, az SWI összetétel-elemző és a PEP részecskemérő adatait.
A kiberbűnözők egyre szervezettebben és célzottabban használják az ismert márkák és szolgáltatók nevét, hogy bizalmat keltsenek.
A Meta megkezdte a 16 év alatti felhasználók kizárását közösségi platformjairól, egy héttel a szigorú korhatár-szabályozás életbe lépése előtt.
Rendkívüli bejelentést tett a Revolut: az összes magyar ügyfelet érinti, erről mindenkinek tudnia kell
A Revolut új, biztonsági funkciója a telefonlopások esetén védi a felhasználók pénzét, ami a karácsonyi bevásárláskor és utazáskor is jól tud majd működni.
A Luma AI, az Nvidia által támogatott videógenerálási startup jelentős londoni terjeszkedést jelentett be.
Óriási hiányra és brutális áremelkedésre készülhetnek a magyarok: sokáig a gazdagok játékszere lehet, amit most bárki megvehet
Az AI-boom miatt emelkedhetnek az okostelefonok árai, mivel a mesterséges intelligencia adatközpontok építése jelentős nyomást helyez az ellátási láncokra.
A Google gyakran kerül célkeresztbe adatvédelmi kérdésekben, platformjai mégis dominálnak a piacon.
A Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy SMS-üzenetekben csalók élnek vissza a bank nevével.
A karácsonyi vásárlási láz idején sok hamis webáruház jelenik meg. Ezek gyakran megtévesztően hasonlítanak valós oldalakra, rendkívüli akciókkal vonzzák a vásárlókat.
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.
Ez nem az első eset, hogy az OpenAI-t kritika éri a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban.
A brit kormány 2028-tól kilométeralapú adót vezet be az elektromos és hibrid járművekre, derül ki az Office for Budget Responsibility (OBR) kiszivárgott jelentéséből.
A felhasználót érő kár nemcsak az érintettségében jelentkezik, hanem akár az áramszámláján is, hiszen az eszközök áramfogyasztását is kihasználják a támadók.
Sokk a sörkedvelőknek: nem semmi dolgot találtak svájci tudósok, ezt sokan nem tudták kedvenc italukról
A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ.
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség
Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak.
November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11-től 13 óráig csendes órát tartanak országszerte a Magyar Telekom teljes üzlethálózatában.
Az AI-t már alkalmazó vállalatok többsége szerint a technológia javítja a működés hatékonyságát.
Az amerikai bíróság döntése szerint a Meta nem sértett versenyjogi szabályokat az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával.
Az Európai Unió szerdán egyszerűsíti a mesterséges intelligenciára és adatvédelemre vonatkozó szabályozását.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.