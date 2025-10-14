Tovább durvul a kereskedelmi háború: az USA és Kína is lépett, brutál drágulás várható

Az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen új kikötői díjakat vezetnek be egymás hajóira, tovább mélyítve a két gazdasági nagyhatalom közötti kereskedelmi feszültséget.

Kedden lépnek életbe az új kikötői díjak, amelyeket a világ két legnagyobb gazdasága egymás hajóira vet ki. Kína szerint az intézkedés célja, hogy megvédje saját hajózási iparát az amerikai "diszkriminatív" lépésektől. A díjak az amerikai tulajdonú, üzemeltetésű, építésű vagy zászló alatt hajózó járművekre vonatkoznak, de a kínai építésű hajókra nem.- közölte a BBC.

A kínai lépés válasz az amerikai kikötői díjakra, amelyeket Washington az amerikai hajózási vállalatok támogatására vezetett be. Peking a múlt héten jelentette be az új díjakat, egyidejűleg a ritkaföldfémek exportjának szigorúbb ellenőrzésével. Trump elnök erre 100%-os további vámmal fenyegetett.

Ugyancsak kedden léptek életbe az új amerikai vámok az importált faárukra, konyhabútorokra és kárpitozott bútorokra, amelyek jelentős része Kínából származik.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn közölte, hogy Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök várhatóan októberben találkozni fognak Dél-Koreában, hogy megpróbálják enyhíteni a kereskedelmi feszültségeket. "A 100%-os vámnak nem kell feltétlenül megtörténnie... A kapcsolat a múlt heti bejelentés ellenére jó. A kommunikációs csatornák újra megnyíltak" - mondta Bessent.

"Kína álláspontja következetes. Ha harc van, a végsőkig harcolunk; ha tárgyalás, az ajtó nyitva áll" - nyilatkozta kedden a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője. "Az USA nem követelhet tárgyalásokat, miközben egyidejűleg új korlátozó intézkedéseket vezet be fenyegetésekkel és megfélemlítéssel. Ez nem a megfelelő módja a Kínával való kapcsolattartásnak" - tette hozzá.

A kínai állami média szerint az amerikai díjak megsértik a két ország közötti tengeri szállítási megállapodást. Válaszul a kínai kikötőkben az amerikai kapcsolatú hajókra 400 jüan (42 font; 56 dollár) díjat vetnek ki nettó tonnánként.

A díjak szorosan illeszkednek a Washington által kivetett kikötői díjakhoz. Ezek vonatkoznak az amerikai cégek által üzemeltetett hajókra is, valamint azokra, amelyekben amerikai vállalat 25% vagy nagyobb részesedéssel rendelkezik. A díjak évente emelkedni fognak, 2028 áprilisára elérik a tonnánkénti 1120 jüant.

Claire Chong szállítmányozási elemző szerint a száraz ömlesztett árut, például szenet és egyéb nyersanyagokat szállító hajók akár 3 millió dollárt is fizethetnek kikötői díjként mától. 2028-ra a legnagyobb, közel 200 000 tonna száraz ömlesztett árut szállító hajók több mint 10 millió dollárt fizethetnek díjként.

A kínai építésű hajókra vonatkozó mentesség, amelyek a globális szárazáru-flotta közel felét teszik ki, enyhítheti az új kikötői díjak hatását. Eközben Peking öt amerikai leányvállalatot is felvett a szankciós listájára a dél-koreai Hanwha Ocean hajógyártó cégből, tovább élezve a feszültséget Washingtonnal.

Az új intézkedések annak ellenére lépnek életbe, hogy Washington és Peking korábban az év elején vámszünetet kötött. Májusban a két fél megállapodott, hogy megszüntetik a háromjegyű vámokat egymás áruira, ami a kereskedelem leállásának veszélyét hordozta. Ennek eredményeként az amerikai vámok a kínai árukra 30%-kal magasabbak, mint az év elején voltak, míg a Kínába belépő amerikai árukra 10%-os vám vonatkozik.