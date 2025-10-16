A globális munkaerő közel 6%-át, köztük 12 000 szellemi alkalmazottat bocsátanak el a következő két évben.
Kína visszavágott Trumpnak: „Amerika elferdíti a tényeket” – újra forr a levegő a kereskedelmi fronton
Kína hivatalos közleményben reagált Donald Trump friss vámfenyegetéseire. A kínai Kereskedelmi Minisztérium szerint az Egyesült Államok eltorzítja a tényeket, és felesleges pánikot kelt a ritka földfémek exportjával kapcsolatban. Peking konstruktív párbeszédet sürget, és azt várja, hogy Washington korrigálja korábbi hibás intézkedéseit, írja a Portfolio a Reuters alapján.
Kína hivatalos közleményben reagált az Egyesült Államok újabb vámfenyegetéseire, amelyeket Donald Trump jelentett be a közelmúltban. A kínai Kereskedelmi Minisztérium hangsúlyozta: remélik, hogy Washington megbecsüli a korábbi tárgyalások eredményeit, és korrigálja hibás intézkedéseit.
A minisztérium szerint az amerikai fél „eltorzítja a tényeket”, amikor Scott Bessent, az amerikai pénzügyi vezetőt a kínai kereskedelmi miniszterhelyettes bírálatáért támadja. Peking szerint az Egyesült Államok félreértelmezte a Kína által bevezetett exportkorlátozásokat is, ezzel pedig mesterséges feszültséget szít a piacokon.
A kínai tárca kiemelte: a ritka földfémek exportja esetében szó sincs tiltásról. A civil felhasználásra szánt exportengedélyeket továbbra is jóváhagyják, tehát az Egyesült Államok aggodalmai alaptalanok.
A közlemény arra is kitért, hogy a héten lezajlott amerikai–kínai egyeztetéseken Peking konstruktív javaslatokat tett, és kész a gazdasági együttműködés folytatására. A kínai fél szerint a korábbi megállapodások jó alapot adnak a párbeszédhez, de ehhez Washingtonnak is hajlandóságot kell mutatnia a korábbi hibák korrekciójára.
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
Európa kikötői a kokainkartellek új célpontjaivá váltak, a francia vámhatóságok rekordmennyiségű kábítószert foglalnak le.
Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan jelentős tűzerőhöz jut az európai országok amerikai fegyverbeszerzései révén.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról.
A korábban szegénynek tartott területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Az iráni külügyminisztérium kemény hangvételű közleményben reagált Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, párbeszédre utaló nyilatkozataira.
Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer - közölte hétfőn a magán űrvállalat.
Az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen új kikötői díjakat vezetnek be egymás hajóira,
Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet
Az indiai textilexportőrök Európa felé fordulnak, hogy ellensúlyozzák az akár 50%-os amerikai vámokat.
Október 21-én megkezdi börtönbüntetése letöltését Nicolas Sarkozy volt francia elnök a párizsi La Santé fegyintézetben – igazságügyi források ezt hétfőn erősítették meg.
Zelenszkij kemény javaslatokat visz Washingtonba Trump elé: ez mindent megváltoztathat, amit eddig a háborúról gondoltunk
Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban.
Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat María Corina Machado ellenzéki vezetőnek ítélték oda
Kimondta Donald Trump, amit mindenki várt: lezárult a háború és a terror kora, új építkezést hirdetett az USA elnöke
„A háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az izraeli kneszetben tartott beszédében.
Kimondták Brüsszelben: katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben, hamar szintet léphet a konfliktus
Az Európai Unió védelmi terveket dolgoz ki arra az esetre, ha Oroszország tovább fokozná hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben.
Ez lenne Moszkva és Kijev új, mindent eldöntő fegyvere? Elképesztő sorminta rajzolódik a háborúban - kérdés, ki bírja tovább
Ukrajna és Oroszország között egyre intenzívebb energiaháború zajlik, melynek során mindkét fél kritikus energetikai létesítményeket támad, ami súlyos ellátási problémákhoz vezet.
Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.
Folytatódik Nagy-Britanniában az úgynevezett "dízelbotrány": 1,6 millió brit autótulajdonos indított pert neves autógyártók ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon.
Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással.
