koncepciófotó a Kína-USA kereskedelmi háborús konfliktushoz
Világ

Kína visszavágott Trumpnak: „Amerika elferdíti a tényeket” – újra forr a levegő a kereskedelmi fronton

Pénzcentrum
2025. október 16. 14:14

Kína hivatalos közleményben reagált Donald Trump friss vámfenyegetéseire. A kínai Kereskedelmi Minisztérium szerint az Egyesült Államok eltorzítja a tényeket, és felesleges pánikot kelt a ritka földfémek exportjával kapcsolatban. Peking konstruktív párbeszédet sürget, és azt várja, hogy Washington korrigálja korábbi hibás intézkedéseit, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Kína hivatalos közleményben reagált az Egyesült Államok újabb vámfenyegetéseire, amelyeket Donald Trump jelentett be a közelmúltban. A kínai Kereskedelmi Minisztérium hangsúlyozta: remélik, hogy Washington megbecsüli a korábbi tárgyalások eredményeit, és korrigálja hibás intézkedéseit.

A minisztérium szerint az amerikai fél „eltorzítja a tényeket”, amikor Scott Bessent, az amerikai pénzügyi vezetőt a kínai kereskedelmi miniszterhelyettes bírálatáért támadja. Peking szerint az Egyesült Államok félreértelmezte a Kína által bevezetett exportkorlátozásokat is, ezzel pedig mesterséges feszültséget szít a piacokon.

A kínai tárca kiemelte: a ritka földfémek exportja esetében szó sincs tiltásról. A civil felhasználásra szánt exportengedélyeket továbbra is jóváhagyják, tehát az Egyesült Államok aggodalmai alaptalanok.

A közlemény arra is kitért, hogy a héten lezajlott amerikai–kínai egyeztetéseken Peking konstruktív javaslatokat tett, és kész a gazdasági együttműködés folytatására. A kínai fél szerint a korábbi megállapodások jó alapot adnak a párbeszédhez, de ehhez Washingtonnak is hajlandóságot kell mutatnia a korábbi hibák korrekciójára.
Címlapkép: Getty Images
