Egy gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak egy Wizz Air-járathoz: óriási a botrány

Egy londoni Wizz Air-járat miatt riasztották az izraeli vadászgépeket, miután egy utas telefonján gyanús felirat jelent meg, írja az ATV.

Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be vasárnap Izraelben egy Wizz Air-járat érkezésekor, miután felmerült a gyanúja egy lehetséges fenyegetésnek. A Londonból Tel-Avivba tartó W95310-es járathoz a Ben Gurion repülőtér térségébe izraeli vadászgépeket irányítottak.

Az incidens akkor kezdődött, amikor egy házaspár jelezte a fedélzeti személyzetnek: telefonjukon arab nyelven megjelent a „terrorista” szó. A helyzetet a személyzet komolyan vette, és azonnal értesítette a tel-avivi hatóságokat, amelyek biztonsági okokból elfogásra kész vadászgépeket küldtek a repülő közelébe.

A vizsgálat során azonban kiderült, hogy nem külső fenyegetésről volt szó. Az utaspár gyermeke tréfából átnevezte a szülők telefonján a mobilhálózat nevét, ami félreértést és pánikot okozott.

A járat végül rendben leszállt Tel-Avivban, az utasokat azonban érkezés után átfogó biztonsági ellenőrzésnek vetették alá. Az esetről beszámoló izraeli sajtó megjegyezte: ha a mobiltelefonok a szabályoknak megfelelően végig repülési üzemmódban maradtak volna, a riasztás elkerülhető lett volna.