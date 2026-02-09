2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Otopeni, Románia - 2021.14.05: A Wizz Air Airbus 321-271NX (HA-LVI) típusú repülőgépe felszáll a Henri Coanda nemzetközi repülőtérről.
Világ

Egy gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak egy Wizz Air-járathoz: óriási a botrány

Pénzcentrum
2026. február 9. 09:03

Egy londoni Wizz Air-járat miatt riasztották az izraeli vadászgépeket, miután egy utas telefonján gyanús felirat jelent meg, írja az ATV.

Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be vasárnap Izraelben egy Wizz Air-járat érkezésekor, miután felmerült a gyanúja egy lehetséges fenyegetésnek. A Londonból Tel-Avivba tartó W95310-es járathoz a Ben Gurion repülőtér térségébe izraeli vadászgépeket irányítottak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az incidens akkor kezdődött, amikor egy házaspár jelezte a fedélzeti személyzetnek: telefonjukon arab nyelven megjelent a „terrorista” szó. A helyzetet a személyzet komolyan vette, és azonnal értesítette a tel-avivi hatóságokat, amelyek biztonsági okokból elfogásra kész vadászgépeket küldtek a repülő közelébe.

Kapcsolódó cikkeink:

A vizsgálat során azonban kiderült, hogy nem külső fenyegetésről volt szó. Az utaspár gyermeke tréfából átnevezte a szülők telefonján a mobilhálózat nevét, ami félreértést és pánikot okozott.

A járat végül rendben leszállt Tel-Avivban, az utasokat azonban érkezés után átfogó biztonsági ellenőrzésnek vetették alá. Az esetről beszámoló izraeli sajtó megjegyezte: ha a mobiltelefonok a szabályoknak megfelelően végig repülési üzemmódban maradtak volna, a riasztás elkerülhető lett volna.
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #biztonság #Wizz Air #légitársaság #mobiltelefon #repülőtér #világ #izrael #repülőgép #utasok #repülőjárat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:18
09:03
08:44
08:30
08:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 9.
Csőd szélén álló üzletbe tette a pénzét az egyik Cápa, sokan nem értették a döntést
2026. február 8.
Küszöbön az újabb hitelvészhelyzet? Rekordszinten a háztartások adóssága: már Magyarországon vannak jelek
2026. február 8.
Így fosztja ki a magyarokat a lappangó rezsi: kevesen tudják, mennyit fizetnek valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 9. hétfő
Abigél, Alex
7. hét
Február 9.
Pizza világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
1 hete
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
1 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
4
2 hete
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
5
7 napja
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jutalék
a biztosító a biztosításközvetítő (alkusz, ügynök) eredményes munkáját, a szerződés létrejötte vagy fennmaradása érdekében kifejtett tevékenységét jutalékkal honorálja. A jutalék megállapítható szerződésenként (darabjutalék) is, de általában a biztosítási összeghez igazodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 05:41
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 04:06
Csőd szélén álló üzletbe tette a pénzét az egyik Cápa, sokan nem értették a döntést
Agrárszektor  |  2026. február 9. 08:18
Rakétaként lőnek ki az árak: csúnyán megdrágult sokak kedvenc itala