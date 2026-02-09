Az ukrán külügyminiszter szerint a béketárgyalások legérzékenyebb kérdéseit Zelenszkij és Putyin személyes találkozóján lehet csak rendezni.
Egy gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak egy Wizz Air-járathoz: óriási a botrány
Egy londoni Wizz Air-járat miatt riasztották az izraeli vadászgépeket, miután egy utas telefonján gyanús felirat jelent meg, írja az ATV.
Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be vasárnap Izraelben egy Wizz Air-járat érkezésekor, miután felmerült a gyanúja egy lehetséges fenyegetésnek. A Londonból Tel-Avivba tartó W95310-es járathoz a Ben Gurion repülőtér térségébe izraeli vadászgépeket irányítottak.
Az incidens akkor kezdődött, amikor egy házaspár jelezte a fedélzeti személyzetnek: telefonjukon arab nyelven megjelent a „terrorista” szó. A helyzetet a személyzet komolyan vette, és azonnal értesítette a tel-avivi hatóságokat, amelyek biztonsági okokból elfogásra kész vadászgépeket küldtek a repülő közelébe.
A vizsgálat során azonban kiderült, hogy nem külső fenyegetésről volt szó. Az utaspár gyermeke tréfából átnevezte a szülők telefonján a mobilhálózat nevét, ami félreértést és pánikot okozott.
A járat végül rendben leszállt Tel-Avivban, az utasokat azonban érkezés után átfogó biztonsági ellenőrzésnek vetették alá. Az esetről beszámoló izraeli sajtó megjegyezte: ha a mobiltelefonok a szabályoknak megfelelően végig repülési üzemmódban maradtak volna, a riasztás elkerülhető lett volna.
A Fehér Ház szerint Donald Trump elnök továbbra is a diplomáciát részesíti előnyben az Iránnal folytatott tárgyalásokon, de más megoldási ötletei is vannak.
Amerikai és iráni tisztviselők ma Ománban találkozhatnak, a két ország közötti feszültség már a katonai összecsapás veszélyét vetíti előre
Moszkvában péntek reggel merényletet követtek el Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés második embere ellen
A Forradalmi Gárdához közel álló hírügynökség által közölt dokumentum szerint Irán a Hormuzi-szoros blokádjára és összehangolt támadásokra készül egy esetleges összecsapás esetén.
Friedrich Merz német kancellár kétnapos közel-keleti körútján Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket kereste fel jelentős üzleti delegáció kíséretében.
A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb
Emmanuel Macron francia elnök legfőbb tanácsadója kedden Moszkvában tárgyalt orosz tisztviselőkkel Ukrajnáról.
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott kétnapos béketárgyalások eredményeként Ukrajna és Oroszország nagyarányú hadifogolycseréről állapodott meg.
Európa vezetője komoly figyelmeztetést adott: olyan konfliktus körvonalazódik, amely egy teljes régiót sodorhat veszélybe
Friedrich Merz német kancellár közel-keleti körútján hangsúlyozta: Németország mindent megtesz a térség stabilizálásáért és a feszültségek enyhítéséért.
Egy floridai esküdtszék öt vádpontban mondta ki bűnösnek az 59 éves férfit.
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
Az egyes országok kilátásaira kitérve röviden a Fitch Ratings az amerikai adósságpályát tartja a legkockázatosabbnak.
Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek
Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, a világ újra különösen veszélyes lehet.
A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások.
A csaknem négy éve tartó háborúval kapcsolatban, Zelenszkij konkrét adatokat közölt az ukrán veszteségekről.
A Kreml nyitva hagyta a béke lehetőségét, de nem árulta el, mit vár Kijevtől – nyugati elemzők szerint a feltételek sokkolóak lehetnek.
Decemberben az euróövezetben az elemzők által vártnak megfelelő mértékben, 0,3 százalékkal csökkentek a termelői árak havi bázison.
Kiszivárgott nyugati tervek borzolják a kedélyeket Moszkvában: az orosz fél szerint ez nem béke, hanem újabb konfliktus kezdete.
Egyetlen üzlet elég volt ahhoz, hogy Musk történelmet írjon: ekkora vagyonnak földi halandó még nem rendelkezett.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
