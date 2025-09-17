2025. szeptember 17. szerda Zsófia
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Container ship in the harbor in Asia ,
Gazdaság

Hatalmas gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 13:04

A globális gazdaság egyre inkább a geopolitikai erőviszonyok mentén alakul, és Európának újra kell gondolnia kereskedelmi stratégiáit. Bár a kontinens belső piaca erős védelmet nyújt a külső sokkokkal szemben, a Kínától való függés, az amerikai vámháború réme és a szigorú zöld szabályozások komoly kihívásokat jelentenek. A következő években a kontinensnek egyszerre kell rezilienssé, fenntarthatóvá és versenyképessé válnia egy olyan világban, ahol a hatalom felülírja a szabályokat.

A közelmúltban a Pénzcentrumon is írtunk már arról, hogy a klímaváltozás nemcsak katasztrofális következményekkel jár, hanem egyszersmind új gazdasági dimenziókat is nyithat. Az Északi-sarkvidék jégtakarója az 1980-as évekhez képest több mint 70%-kal csökkent, és a gyorsuló olvadás következtében három új, stratégiai jelentőségű hajózási útvonal is megnyílhat Ázsia, Észak-Amerika és Európa között – alapjaiban rajzolva újra a globális tengeri kereskedelem térképét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy másik korábbi anyagunk témáját pedig egy egyre több szakértő által hangoztatott megfigyelés adta: a globális felmelegedés következtében az értékes, intenzív mezőgazdasági termelésre alkalmas földterületek övezete fokozatosan észak felé tolódik.

De vajon milyen más nagy, gazdasági átrendeződés várható a közeljövőben, amely kedvezhet a szemfüles országoknak? Az európai országoknak talán a legkézenfekvőbb megtalálni a lehetőségeket a Donald Trump okozta vámháborús káosz közepette.

Az elmúlt évtizedekben Európa a szabályokra épülő nemzetközi kereskedelmi rendszer egyik legfőbb bajnoka volt. Ma azonban egy olyan korszak küszöbén áll, ahol a hatalom gyakran felülírja a szabályokat. A globális gazdaság egyre fragmentáltabbá és kiszámíthatatlanabbá válik, a geopolitikai feszültségek pedig alapjaiban alakítják át a kereskedelmi dinamikát. Ebben a környezetben Európa ugyan bizonyos szempontból védettebb más régióknál, de számos sebezhetőséggel is szembe kell néznie.

A belső piac védőernyője

Európa egyik legnagyobb előnye, hogy külkereskedelmének mintegy 70%-a az EU belső piacán zajlik. Ez stabilizáló tényező, amely mérsékli a külső sokkok hatását, különösen az orosz energiafüggőség csökkentése után.

Ugyanakkor a régió továbbra is sérülékeny: Kínával bővíteni kívánja a kereskedelmi kapcsolatokat, miközben egyre inkább függővé válik olyan kritikus importoktól, mint a félvezetők, akkumulátorok és nyersanyagok. Ez kettős kockázatot jelent: a stratégiai függőség növekedését és a beszállítói láncok sebezhetőségét.

A szabályok helyét átveszi a nyers erő

A globális kereskedelem súlypontja a szabályalapú rendszerről a hatalmi logika irányába tolódik. Az Egyesült Államok és Kína közötti feszültségek fokozódása alapjaiban rajzolja át a kereskedelmi térképet. Az EU válasza az úgynevezett „de-risking” politika, amelynek egyik legszembetűnőbb eleme a kínai elektromos járművekre kivetett védővám. Bár a cégek egy része ebben piaci lehetőséget lát, sokan inkább a költségnövekedéstől és a volatilitástól tartanak.

Európa helyzete különösen nehéz, mert szemben az Egyesült Államokkal – amely diverzifikált, többek között Mexikóból és Vietnámból importál – az EU Kínára egyre jobban rá van utalva. A német ipar erős kínai beágyazottsága miatt a teljes leválás sem reális, sem kívánatos, de ez egyben kiszolgáltatottá is teszi a kontinenst.

Az amerikai faktor

Az Egyesült Államok továbbra is Európa legnagyobb kereskedelmi partnere, így az ottani politikai változások közvetlenül érintik a kontinens cégeit. A második Trump-adminisztráció 15%-os vámokban állapodott meg az európai árukra. Ez különösen olyan országokat sújt, mint Németország és Írország, amelyek jelentős többletet termelnek az amerikai kereskedelemben.

Más országok, például Lengyelország, Horvátország, Spanyolország vagy Hollandia viszont kevésbé sérülékenyek, mert vagy nettó importőrök, vagy kisebb arányban függnek az USA-tól. Érdekesség, hogy Magyarország és Lengyelország politikai kapcsolatai és védelmi kiadásai akár védőpajzsot is jelenthetnek számukra egy újabb amerikai vámháború idején.

Kapcsolódó cikkeink:

Vállalati válaszok

A cégek számára világos, hogy a korábbi reaktív hozzáállás – amikor a válsághelyzetek kényszerítettek változtatásra – már nem elég.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egyre többen fordulnak a megelőző diverzifikáció felé: alternatív beszállítói láncok kialakításába fektetnek, még ha ez rövid távon költséges is. Ez a „kettős stratégia”  lehetővé teszi, hogy Európa egyszerre élvezze Kína méretgazdaságosságának előnyeit, miközben védelmet épít ki a geopolitikai kockázatokkal szemben.

Emellett egyre hangsúlyosabb a regionalizáció is: az európai cégek nagyobb arányban fordulnak EU-n belüli, illetve közeli partnerekhez. Ez nemcsak geopolitikai stabilitást nyújt, hanem csökkenti a szállítási költségeket és időt is – különösen a globális logisztikai zavarok fényében (ilyen például a Vörös-tenger jelenlegi válsága).

Fenntarthatóság: egyszerre előny és teher

Az EU ambiciózus zöld szabályozása – például a Net-Zero Industry Act vagy a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – arra kényszeríti a cégeket, hogy a fenntarthatóságot beépítsék stratégiájukba. Bár ez hosszú távon erősítheti a kontinens versenyképességét a zöld technológiák terén, rövid távon komoly költségekkel jár, különösen a kisebb vállalkozások számára.

Az adminisztratív terhek mérséklésében és az adatok nyomon követésében a digitális technológiák, különösen a mesterséges intelligencia kínálhatnak megoldást. Ugyanakkor politikai oldalról fontos lesz megtalálni az egyensúlyt: miként lehet egyszerre fenntartani a szigorú fenntarthatósági célokat és biztosítani a vállalkozások globális versenyképességét.

Belső kihívások: Brexit és Németország árnyéka

Az EU-nak belső fronton is komoly kihívásokkal kell szembenéznie. A Brexit utáni kereskedelmi akadályok, a magasabb költségek és jogi viták tovább nehezítik az Egyesült Királysággal való együttműködést. A 2026-ban esedékes kereskedelmi megállapodás felülvizsgálata így kritikus lesz.

Németország – Európa gazdasági motorja – különösen nagy nyomás alatt van. Exportorientált ipara (autóipar, vegyipar, gépgyártás) egyszerre szenved a magas inputköltségektől, az erős nemzetközi versenytől és a protekcionizmus erősödésétől. A német GDP 2024 végére még mindig nem érte el a pandémia előtti szintet, így a G7 országok közül a leggyengébb növekedést mutatja. Egy esetleges amerikai vámháború tovább rontaná a kilátásokat, és dominóhatással sújtaná az egész európai gazdaságot.

Európán kívül is komoly lehetőségek vannak

Vietnam például az elmúlt években az egyik legnagyobb nyertese lett ennek a folyamatnak: az elektronikai gyártás, különösen az okostelefonok és számítógép-alkatrészek előállítása látványosan bővült az országban. Hasonlóan, Mexikó a földrajzi közelsége miatt profitált az amerikai cégek áthelyezéseiből, főként az autóiparban és a gépgyártásban. India pedig a textiliparban és a gyógyszergyártásban erősítette globális pozícióját.

Az ilyen áthelyezések nemcsak új munkahelyeket teremtenek, hanem devizabevételeket is növelnek, ami hosszú távon gazdagodáshoz és gazdasági stabilitáshoz vezethet az érintett országokban.

 
Címlapkép: Getty Images
#európa #gazdaság #kereskedelem #stratégia #elemzés #donald trump #vámok #vámháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:34
13:13
13:04
12:47
12:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 16. 16:50
Már a magánegészségügyben sem nőnek a fák az égig  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 17. 12:10
Visszatér Juszt László a képernyőre - Bokros Lajossal indítja a Magánbeszélgetést
Csütörtöktől indul Juszt László új Magánbeszélgetése: első vendégei között van Bokros Lajos volt pén...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 16. 14:59
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Ottho...
Kasza Elliott-tal  |  2025. szeptember 16. 14:19
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2025. szeptember 16. 08:56
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amik...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 17.
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
2025. szeptember 16.
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
2025. szeptember 16.
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
1 hete
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
3
6 napja
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
2 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
5
7 napja
Forr a hangulat a bankoknál – az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult
PÉNZÜGYI KISOKOS
Cash pooling
egy ügyfél számláit egy főszámlára vonja össze a bank, így kedvezőbb kondíciókkal vezeti a számlát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 12:47
Komoly biztonsági szigorítást vezet be az OTP: minden ügyfelet érint, erre kell készülni
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 10:04
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 12:27
Lezárult a biznisz: megtörtént a nagy takarmányos cégfelvásárlás itthon