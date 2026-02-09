Lindsey Vonn vasárnapi bukása újra kérdéseket vetett fel arról, vajon nem lenne-e néha jobb, ha egy sportolót nem engednek indulni súlyos sérülés után.
Új, veszélyes denevérvírust azonosítottak: emberre is terjedhet, itt lehet az újabb világjárvány?
Bangladesi kutatók egy új, denevérekből származó vírust azonosítottak, amely a Nipah-fertőzéshez hasonló tüneteket okoz, és ráirányítja a figyelmet az állatról emberre terjedő, eddig alig ismert kórokozók növekvő kockázatára - írta meg a HVG.
Bangladesi egészségügyi szakemberek szokatlan esetsorozattal találkoztak: olyan betegeket vizsgáltak, akiknek tünetei Nipah-vírus okozta megbetegedésre utaltak, a laboratóriumi eredmények azonban ezt nem igazolták. A páciensek torokváladékából származó minták PCR- és szerológiai vizsgálata nem mutatta ki a Nipah-vírus jelenlétét.
Részletesebb genetikai elemzés során a kutatók a Pteropine orthoreovirus (PRV) örökítőanyagát azonosították a korábban levett mintákban. A diagnózist megerősítette, hogy több esetben sikerült élő vírust is kitenyészteni, ami egyértelműen igazolta az aktív fertőzés fennállását, és kizárta, hogy pusztán szennyeződésről legyen szó.
A megbetegedések lefolyása változatos volt, egyik páciens neurológiai szövődmények következtében életét vesztette. Az öt érintett személy esetében közös körülménynek bizonyult, hogy mindannyian fogyasztottak nyers datolyapálma-nedvet. Ez az édes ital, amelyet a denevérek is előszeretettel fogyasztanak főként a hideg időszakban, közvetlen fertőzési útvonalat biztosíthat: a denevérek nyála vagy ürüléke szennyezheti a nedvet, így a kórokozók közvetlenül bekerülhetnek az emberi táplálékláncba. Ugyanez a mechanizmus ismert a Nipah-vírus átterjedésénél is.
A denevérek számos, emberi megbetegedést okozó vírus természetes hordozói. Ide tartozik a veszettség kórokozója, a Nipah-, a Hendra- és a Marburg-vírus, valamint a SARS-CoV-1 is. E fajok nagy kolóniákban élnek, és gyakran érintkeznek más állatfajokkal, ami kedvez a vírusok fennmaradásának és terjedésének.
A PRV az ortoreovírusok csoportjába tartozik, amelyek jellegzetessége a tíz szegmensre tagolódó örökítőanyag. Ez a felépítés lehetővé teszi különböző vírustörzsek genetikai anyagának keveredését, ha egy gazdaszervezetet egyszerre több törzs fertőz meg. Az ilyen genetikai átrendeződés befolyásolhatja a vírus terjedőképességét és a betegség súlyosságát. A gyümölcsevő denevérek nagy távolságokat repülnek, ami elősegíti a különböző vírustörzsek földrajzi szétterjedését, és növeli a genetikai keveredés esélyét.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Bár a PRV-fertőzéseket egyelőre Bangladesben írták le, a virológusok aggodalommal figyelik a fejleményeket. Korábban nem dokumentálták, hogy ez az orthoreovírus emberekben ilyen súlyos klinikai képet okozhatna. A felfedezés arra figyelmeztet, hogy számolni kell további, eddig észrevétlenül terjedő vírusokkal is, és az állati eredetű fertőzések jelentősége a jövőben tovább nőhet.
A mostani esetek rámutatnak arra is, hogy nem kizárólag a jól ismert zoonotikus kórokozók jelentenek fenyegetést. Olyan vírusok is képesek lehetnek észrevétlenül elterjedni az emberi populációban, amelyeket korábban jelentéktelennek tartottak. A szakemberek hangsúlyozzák a széles spektrumú vírusdiagnosztika fontosságát, amely lehetővé teszi a rejtett fertőzések korai felismerését és a megfelelő járványügyi válaszlépések időben történő megtételét.
Hónapok óta nem kapható Magyarországon az esszenciális tremor kezelésében alapgyógyszernek számító Huma-Pronol.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
Mi számít műhibának, mikor perelhető egy eset, és mire számíthat a beteg? Ügyvédek magyarázzák el a valóságot.
Egy Indiából származó alapanyagban rákkeltő anyag előanyagát mutatták ki határérték felett, ezért a magyar hatóságok azonnali termékvisszahívást rendeltek el.
Magyarországon súlyos influenzajárvány tombol, amely elsősorban a gyermekeket érinti:
2026 januárjától teljesen betiltották az e-cigaretták és vape eszközök behozatalát és forgalmazását, a szabályszegőkre pedig súlyos, akár több millió forintos bírságok és börtönbüntetés is várhat.
Az adatok azt mutatják, hogy a rendszer fő finanszírozója továbbra is az állam, de egyes területeken jelentős a lakossági közvetlen költés.
Most érkezett: vizsgálatot indít a hatóság azok ellen, akik a kiszolgáltatottaknak ígérnek gyógyulást
A hatóság a kormányhivatalokkal együtt vizsgálja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek valótlan gyógyhatást ígérnek.
Péntektől látogatási tilalmat rendeltek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház valamennyi telephelyén
A visszahívás oka, hogy az egyik összetevőben mikrobiológiai nem megfelelőséget, úgynevezett cereulid toxint mutattak ki.
Súlyos jelentés a magyar orvosi rendelőkből: rengeteg beteg küzd most ezekkel a tünetekkel, tombol a járvány
Egy héttel korábban ez a szám 60 500 volt, vagyis jelentős emelkedés történt.
A túlzott fehérjefogyasztás jelentős terhet róhat a vesére, különösen ha táplálékkiegészítőkkel tovább növeljük a nyugati társadalmakban amúgy is magas fehérjebevitelt.
Magyarországon és az Európai Unióban nem azonosítottak Nipah-vírusfertőzést, és a szakértők szerint rendkívül valószínűtlen, hogy a vírus világjárványt okozzon.
A Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.
Drámai helyzet Újbudán: 12 fokban vizsgálták az időseket, volt, aki vesegyulladást kapott a hideg miatt
Orvosok és betegek is kabátban vacogtak az újbudai rendelőben; a személyzetből többen megbetegedtek a hideg miatt.
Egértetem a salátában, üveg a joghurtban: sokkoló állapotokat talált a NÉBIH, ez kész élelmiszerhorror
Valamennyi idegen anyag fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára.
Az Országos Mentőszolgálat egy különleges esetről számolt be közösségi oldalán, amely egy kisgyermek balesetével végződött.
Kifakadt Zsiday Viktor: még egy egyetemista is tudja, mi a kulcs a 3%-os növekedéshez - mire vár a kormány?
A költségvetési egyensúly helyreállításához a GDP arányában mintegy 1-1,5 százalékpontnyi bevételnövelésre vagy kiadáscsökkentésre lenne szükség.
Megszólalt Kemenesi Gábor a halálos Nipah-vírusról: kiderült, Magyarországon is lecsaphat-e a rettegett kór
Jelenleg sem gyógyszer, sem vakcina nem áll rendelkezésre a vírusfertőzés ellen.
-
Ösztönzi a rendszeres megtakarítást a Gránit Bank mobilalkalmazásának új funkciója (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra a digitális Gránit Perselyben
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás