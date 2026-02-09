2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Egyre erősebb az Epstein-botrány orosz szála: mit akart Putyintól a hírhedt milliárdos?

Pénzcentrum
2026. február 9. 13:13

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által nemrégiben nyilvánosságra hozott iratok új részleteket tárnak fel Jeffrey Epstein orosz kapcsolatairól és arról, hogyan próbált közvetlen csatornát kiépíteni a Kreml legfelsőbb köreihez - számolt be a CNN.

A dokumentumok szerint a hírhedt milliárdos 2018 júniusában e-mailben kereste meg Thorbjørn Jaglandot, az Európa Tanács akkori főtitkárát, hogy üzenetet juttasson el Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Epstein azt kérte, hogy Szergej Lavrov külügyminiszter vegye fel vele a kapcsolatot. Korábban rendszeres kapcsolatban állt Vitalij Csurkinnal, Oroszország ENSZ-nagykövetével, aki 2017-ben váratlanul elhunyt. Epstein még Csurkin fiának is felajánlotta, hogy segít neki állást szerezni egy New York-i vagyonkezelő cégnél.

Jagland azt válaszolta, hogy a következő hétfőn találkozik Lavrov egyik asszisztensével, és felveti neki a kérdést. Epstein erre így reagált: "Csurkin nagyszerű volt. A beszélgetéseink után megértette Trumpot. Nem bonyolult. Csak azt kell látnia, hogy kap valamit, ennyire egyszerű."

Az iratok arra utalnak, hogy Epstein többször is megpróbált személyesen találkozni vagy beszélni Putyinnal. 2013 májusában Jaglandon keresztül üzent az orosz elnöknek, azt állítva, hogy hasznára tudna lenni. Epstein ezt írta: "Egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy valami igazán nagyot tegyen, olyasmit, mint a Szputnyik az űrversenyben. Elmondhatod neki, hogy közel állunk egymáshoz, és hogy én tanácsot adok Gatesnek." Bill Gates szóvivője korábban "súlyos ítélőképességbeli hibaként" jellemezte a találkozókat Epsteinnel.

Kapcsolódó cikkeink:

Egy 2014 júliusából származó e-mail arra utal, hogy Epstein Putyinnal tervezett találkozót, amelyre meghívta Reid Hoffmant, a LinkedIn alapítóját is. Itó Dzsoi, az MIT Media Lab akkori igazgatója Epsteinnek ezt írta: "Nem sikerült rávennem Reidet, hogy megváltoztassa a programját, és veled menjen találkozni Putyinnal."

A dokumentumok nyilvánosságra kerülése újabb találgatásokat indított Epstein motivációival kapcsolatban. Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy országa vizsgálatot indít Epstein feltételezett orosz titkosszolgálati kapcsolatai ügyében. "Egyre több nyom, egyre több információ és egyre több kommentár jelenik meg a világsajtóban, amelyek mind azt a gyanút erősítik, hogy ezt a példátlan pedofíliabotrányt az orosz titkosszolgálatok szervezték" – mondta Tusk.

A Kreml visszautasította ezeket a feltételezéseket. "Azt az elméletet, hogy Epsteint az orosz titkosszolgálatok irányították, bárminek lehet tekinteni, de komolyan venni nem" – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

A most nyilvánosságra hozott iratok szerint Epstein szoros kapcsolatban állt legalább egy olyan orosz állampolgárral, akinek kötődése volt az FSZB-hez. Szergej Beljakovot – aki az orosz TASZSZ hírügynökség szerint 1999-ben végzett az FSZB Akadémián – Epstein egy 2015-ös e-mailben "nagyon jó barátjának" nevezte. Beljakov ekkoriban a Szentpétervári Gazdasági Fórum Alapítványt vezette.

Epstein időnként Beljakov segítségét is igénybe vette. Egy 2015-ös levelezésében arról írt, hogy egy orosz "lány" Moszkvából "befolyásos" New York-i üzletemberek egy csoportját próbálja zsarolni. Epstein közölte Beljakovval, hogy a nő mikor érkezik New Yorkba, és melyik szállodában száll meg, majd megkérdezte tőle: "Javaslatok?"

Epstein egy másik orosz kapcsolata Masa Drokova Bucher volt, aki 2017-ben PR-tanácsadóként dolgozott neki. Drokova korábban a Nasi nevű, Putyin-párti ifjúsági mozgalom tagjaként vált ismertté Oroszországban, saját televíziós műsora is volt. Szerepelt egy 2012-es dokumentumfilmben is, amelynek címe "Putyin csókja" volt; ez arra a pillanatra utalt, amikor arcon csókolta az orosz elnököt. Drokova azóta elhagyta Oroszországot, és 2022-ben, az Ukrajna elleni invázió után lemondott orosz állampolgárságáról.

A repülési naplók megerősítik, hogy Epstein járt Oroszországban. 2002 novemberében Ghislaine Maxwellel együtt utazott Moszkvába, majd onnan Szentpétervárra. Egy 2005-ben készült fénykép Epsteint Szarovban, a zárt orosz atomkutatási központban ábrázolja Andrej Szaharov háza előtt.

A dokumentumok szerint Epstein 2018-ban újabb orosz vízumot igényelt, 2019 márciusában pedig – mindössze néhány hónappal letartóztatása előtt – azt kérte, hogy érvényes orosz vízumát helyezzék át egy új útlevelébe.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #külföld #oroszország #nyomozás #világ #bűnügy #amerikai egyesült államok #geopolitika #vlagyimir putyin #nemzetbiztonság #kreml

