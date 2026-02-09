2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
7 °C Budapest
Egy Trump, Make America Great Again felirat a Donald Trump elnökválasztási kampánygyűlés előtt San Diego belvárosában.
Világ

Megdöbbentő, ami kiderült Donald Trump egészségi állapotáról: már csak hónapjai vannak hátra?

Pénzcentrum
2026. február 9. 09:33

Egy amerikai gyógytornász szakmai véleménye szerint Donald Trump elnök súlyos egészségi problémákkal küzdhet. Adam James David egy politikai műsorban elhangzott elemzésében azt állította, hogy az elnök tünetei a frontális lebeny zsugorodására utalnak, és szerinte Trump akár néhány hónapon belül életveszélyes állapotba kerülhet.

Adam James David gyógytornász egy politikai vitaműsorban foglalkozott Donald Trump egészségi állapotáról szóló találgatásokkal. A szakember szerint az elnökön az utóbbi időben olyan fizikai és mentális tünetek jelentek meg, amelyek mögött akár agyi elváltozások is állhatnak - írja a Daily Star

A gyógytornász kiemelte, hogy Trump kezein rendszeresen észlel elszíneződéseket és zúzódásokat, amelyeket szerinte kozmetikai eszközökkel próbálnak elfedni. Úgy véli, ezek a jelek nem magyarázhatók pusztán a hivatalos indoklásként említett, gyakori kézfogásokkal.

"Nézzék csak meg azokat a foltokat a kezén. A csapata azt állítja, a túl sok kézfogástól van. Ez badarság. Az egy infúziós tű szúráshelye. Az a tippem, hogy intravénás vízhajtókat kap, hogy eltávolítsák a felesleges folyadékot a szervezetéből, nehogy kórházba kerüljön" – fogalmazott a szakértő. David szerint mindez arra utal, hogy az elnök rendszeres, erős gyógyszeres kezelés alatt állhat.

Az elnök nyilvános megszólalásai során tapasztalható koncentrációs zavarokra is felhívta a figyelmet. Példaként említette a davosi Világgazdasági Fórumon elhangzott beszédet, ahol Trump összetévesztette Grönlandot Izlanddal, illetve többször megszakadt a gondolatmenete, majd váratlanul témát váltott.

A gyógytornász szerint a fizikai és a mentális tünetek összefüggenek. "Mindez összefügg" – hangsúlyozta. "A frontális lebeny figyelmeztet minket, ha olyasmit csinálunk, amit nem kellene. Az ő frontális lebenye zsugorodik a koponyáján belül, és ez látszana az MRI-felvételeken. Ezért tértek át a CT-vizsgálatokra – nem akarják, hogy kiderüljön."

David prognózisa szerint Trumpnak csupán néhány hónapja maradhat hátra. "A tünetei és az ilyenkor szokásos várható élettartam alapján jutottam erre a következtetésre" – nyilatkozta, hozzátéve, hogy becslése szerint körülbelül négy hónapról lehet szó.

A Daily Star által közölt információk szerint a gyógytornász az elnök visszatérése óta megfigyelhető változásokra alapozza következtetéseit, különösen azokra a jelekre, amelyek a kognitív funkciók romlására utalhatnak.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #betegség #életveszély #világ #demencia #donald trump #betegségek #elnök #mentális egészség #amerikai egyesült államok #mentális betegségek

