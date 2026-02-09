Megdöbbentő, ami kiderült Donald Trump egészségi állapotáról: már csak hónapjai vannak hátra?

Egy amerikai gyógytornász szakmai véleménye szerint Donald Trump elnök súlyos egészségi problémákkal küzdhet. Adam James David egy politikai műsorban elhangzott elemzésében azt állította, hogy az elnök tünetei a frontális lebeny zsugorodására utalnak, és szerinte Trump akár néhány hónapon belül életveszélyes állapotba kerülhet.

Adam James David gyógytornász egy politikai vitaműsorban foglalkozott Donald Trump egészségi állapotáról szóló találgatásokkal. A szakember szerint az elnökön az utóbbi időben olyan fizikai és mentális tünetek jelentek meg, amelyek mögött akár agyi elváltozások is állhatnak - írja a Daily Star.

A gyógytornász kiemelte, hogy Trump kezein rendszeresen észlel elszíneződéseket és zúzódásokat, amelyeket szerinte kozmetikai eszközökkel próbálnak elfedni. Úgy véli, ezek a jelek nem magyarázhatók pusztán a hivatalos indoklásként említett, gyakori kézfogásokkal.

"Nézzék csak meg azokat a foltokat a kezén. A csapata azt állítja, a túl sok kézfogástól van. Ez badarság. Az egy infúziós tű szúráshelye. Az a tippem, hogy intravénás vízhajtókat kap, hogy eltávolítsák a felesleges folyadékot a szervezetéből, nehogy kórházba kerüljön" – fogalmazott a szakértő. David szerint mindez arra utal, hogy az elnök rendszeres, erős gyógyszeres kezelés alatt állhat.

Az elnök nyilvános megszólalásai során tapasztalható koncentrációs zavarokra is felhívta a figyelmet. Példaként említette a davosi Világgazdasági Fórumon elhangzott beszédet, ahol Trump összetévesztette Grönlandot Izlanddal, illetve többször megszakadt a gondolatmenete, majd váratlanul témát váltott.

A gyógytornász szerint a fizikai és a mentális tünetek összefüggenek. "Mindez összefügg" – hangsúlyozta. "A frontális lebeny figyelmeztet minket, ha olyasmit csinálunk, amit nem kellene. Az ő frontális lebenye zsugorodik a koponyáján belül, és ez látszana az MRI-felvételeken. Ezért tértek át a CT-vizsgálatokra – nem akarják, hogy kiderüljön."

David prognózisa szerint Trumpnak csupán néhány hónapja maradhat hátra. "A tünetei és az ilyenkor szokásos várható élettartam alapján jutottam erre a következtetésre" – nyilatkozta, hozzátéve, hogy becslése szerint körülbelül négy hónapról lehet szó.

A Daily Star által közölt információk szerint a gyógytornász az elnök visszatérése óta megfigyelhető változásokra alapozza következtetéseit, különösen azokra a jelekre, amelyek a kognitív funkciók romlására utalhatnak.