Bajnoki cím után tulajdonosváltás: súlyos dollármilliárdokért kelhet el a friss győztes Seahawks

A Seattle Seahawks 29–13-ra legyőzte a New England Patriotst a Super Bowl LX-ben. Ha ez volt az Allen család tulajdonosi korszakának utolsó mérkőzése, ennél szebb búcsút aligha lehetett volna elképzelni - jelentette a Sportico.

A seattle-i klub húsz év alatt a negyedik Super Bowl-részvételén szerezte meg második bajnoki címét, méghozzá éppen az ellen a rivális ellen, amely egy évtizeddel korábban keresztülhúzta dinasztiaépítési terveit. A finálét ráadásul Kaliforniában rendezték, abban az államban, ahová a korábbi tulajdonos valaha azzal fenyegetőzött, hogy átköltözteti a franchise-t.

A Seahawks védelme egészen a negyedik negyed közepéig nem engedett pontot az ellenfélnek. AJ Barner touchdownja 19–0-ra növelte az előnyt, miután Jason Myers korábban négy mezőnygólt is értékesített. A lelátókon kitört az ünneplés, a szurkolók pedig hangos "SEA-HAWKS" kántálásba kezdtek.

A Microsoft társalapítója, Paul Allen 1997-ben körülbelül 200 millió dollárért mentette meg a Seahawksot, megakadályozva, hogy a csapatot Kaliforniába költöztessék. Allen 2018-as halálakor végrendeletében úgy rendelkezett, hogy a csapatot – más vagyontárgyaival együtt – jótékonysági célokra kell értékesíteni. Azóta nővére, Jody Allen irányítja a franchise-t, és továbbvitte a sikeres hagyományokat. Ő döntött úgy 2024-ben, hogy új irányt vesz a csapat, és Mike Macdonaldot nevezte ki vezetőedzőnek.

A bajnoki cím időzítése a lehetséges eladás szempontjából sem lehetne kedvezőbb. Az Allen-hagyaték jelenleg a Portland Trail Blazers 4,25 milliárd dolláros értékesítését zárja le, és az NBA-üzlet lezárása után várhatóan a Seahawks körüli tárgyalások is felgyorsulnak.

Az NFL-csapatok értéke az utóbbi években az egekbe szökött: a Seahawks jelenlegi becsült értéke meghaladja a 6,5 milliárd dollárt, ami 2020 óta mintegy 120 százalékos növekedést jelent. A Super Bowl hetének elején Bert Kolde, a csapat alelnöke felidézte, hogy a Boston Celtics 2024-es bajnoki címe után 6,1 milliárd dollárért kelt el, ami amerikai profi sportcsapatok körében rekordnak számít.

A Seahawks eladása valószínűleg túlnyúlik ezen az idényen, de a liga mindenképpen üdvözölni fogja a tulajdonosváltást. Az NFL hagyományosan előnyben részesíti, ha egyének irányítják a csapatokat, nem pedig vagyonkezelők. A többi tulajdonos pedig feszült figyelemmel kíséri, mekkora összeget érhet ma egy franchise a liga példátlan kulturális népszerűsége mellett.