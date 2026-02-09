Döbbenetesen komikus fegyvert mutatott be az orosz hadsereg: kétséges, működik-e egyáltalán

Az orosz külügyminiszter szerint Washington megszegte az ukrajnai rendezésről szóló, állítólag korábban megkötött egyezséget
Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére: egy forgó acélsodronyokkal felszerelt járművet mutattak be, amely azonban számos sebezhetőséget hordoz - írta a Portfolio.
Az orosz haderő folyamatosan keresi, miként védhetné meg hatékonyan járműveit az alacsony költségű ukrán drónoktól. Az elektronikus zavaróberendezések vegyes eredményt hoznak, és különösen az optikai kábellel vezérelt eszközök ellen bizonyulnak hatástalannak. Emiatt előtérbe kerültek a passzív védelmi megoldások, elsősorban a különféle kiegészítő páncélzatok alkalmazása.
A háború kezdeti szakaszában megjelentek az úgynevezett "madárkalitkák", amelyek koncepcióját az izraeli hadsereg is átvette. Ezeket eredetileg nem drónok, hanem felülről érkező rakétatámadások kivédésére tervezték, ám e célra csak korlátozottan bizonyultak hatékonynak. A "frankentankok" ugyan képesek lehetnek túlélni néhány drónbecsapódást, de a jelentős tömegű kiegészítő páncélzat miatt mozgékonyságuk és álcázási képességük erősen romlik, gyakorlatilag megnövelt méretű, nehézkes személyszállító járművekké válnak.
A most nyilvánosságra került videófelvételen egy távirányítású jármű látható, amely nem tűnik valamely már meglévő páncélozott eszköz átalakított változatának. A konstrukció négy oldalán forgó acélsodronyokat helyeztek el, amelyek elvben képesek lehetnek a közelítő drónok elhárítására.
A megoldás azonban több szempontból is problematikus. A felvételek alapján a sodronyrendszer már egészen apró, néhány grammos tárgyakkal szemben is sérülékenynek látszik, a védelem kifejezetten vékony és törékeny benyomást kelt. További kritikus pont, hogy a jármű felső része teljesen védtelen maradt, mivel oda nem szereltek forgó "propeller" rendszert. A belső tér szűkössége miatt a jármű személyzet szállítására is csak korlátozottan alkalmas.
Mindezek alapján valószínű, hogy a forgó sodronyokkal ellátott "páncélzat" már az első dróntalálat során súlyosan megsérülne. A sodronyok könnyen leszakadhatnak, a burkolat pedig nem nyújtana megfelelő védelmet a repeszek ellen.
A rendelkezésre álló információk szerint minden jel arra utal, hogy egyedi prototípusról van szó, nem pedig olyan eszközről, amelynek széles körű rendszeresítését az orosz haderő komolyan fontolgatná.
