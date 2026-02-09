Döbbenetesen komikus fegyvert mutatott be az orosz hadsereg: kétséges, működik-e egyáltalán

Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére: egy forgó acélsodronyokkal felszerelt járművet mutattak be, amely azonban számos sebezhetőséget hordoz - írta a Portfolio.

Az orosz haderő folyamatosan keresi, miként védhetné meg hatékonyan járműveit az alacsony költségű ukrán drónoktól. Az elektronikus zavaróberendezések vegyes eredményt hoznak, és különösen az optikai kábellel vezérelt eszközök ellen bizonyulnak hatástalannak. Emiatt előtérbe kerültek a passzív védelmi megoldások, elsősorban a különféle kiegészítő páncélzatok alkalmazása.

A háború kezdeti szakaszában megjelentek az úgynevezett "madárkalitkák", amelyek koncepcióját az izraeli hadsereg is átvette. Ezeket eredetileg nem drónok, hanem felülről érkező rakétatámadások kivédésére tervezték, ám e célra csak korlátozottan bizonyultak hatékonynak. A "frankentankok" ugyan képesek lehetnek túlélni néhány drónbecsapódást, de a jelentős tömegű kiegészítő páncélzat miatt mozgékonyságuk és álcázási képességük erősen romlik, gyakorlatilag megnövelt méretű, nehézkes személyszállító járművekké válnak.

A most nyilvánosságra került videófelvételen egy távirányítású jármű látható, amely nem tűnik valamely már meglévő páncélozott eszköz átalakított változatának. A konstrukció négy oldalán forgó acélsodronyokat helyeztek el, amelyek elvben képesek lehetnek a közelítő drónok elhárítására.

Another unusual option for protection against FPV drones.

📹: VGTRK (2026) pic.twitter.com/fLj6OI9Us5 — Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) February 8, 2026

A megoldás azonban több szempontból is problematikus. A felvételek alapján a sodronyrendszer már egészen apró, néhány grammos tárgyakkal szemben is sérülékenynek látszik, a védelem kifejezetten vékony és törékeny benyomást kelt. További kritikus pont, hogy a jármű felső része teljesen védtelen maradt, mivel oda nem szereltek forgó "propeller" rendszert. A belső tér szűkössége miatt a jármű személyzet szállítására is csak korlátozottan alkalmas.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mindezek alapján valószínű, hogy a forgó sodronyokkal ellátott "páncélzat" már az első dróntalálat során súlyosan megsérülne. A sodronyok könnyen leszakadhatnak, a burkolat pedig nem nyújtana megfelelő védelmet a repeszek ellen.

A rendelkezésre álló információk szerint minden jel arra utal, hogy egyedi prototípusról van szó, nem pedig olyan eszközről, amelynek széles körű rendszeresítését az orosz haderő komolyan fontolgatná.