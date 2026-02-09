Újabb kínos baki a téli olimpián: törnek a hidegtől az érmek, vizsgálat indult

A téli olimpia szervezőinek nyilatkozata szerint „maximális figyelmet” fordítanak annak kivizsgálására, miért hibásodnak meg egyes érmek: több sportoló is arról számolt be, hogy a díjátadó után rövid időn belül levált a szalag az éremről. Az eset különösen kellemetlen, mert az éremátadás az olimpia egyik legünnepibb, a sportolók számára kiemelten fontos pillanata.

Két amerikai aranyérmes, Breezy Johnson és Alysa Liu is jelezte azt a problémát, hogy az érmek - vélhetően a hideg hatására - széttörnek. Johnson, aki a női lesiklásban nyert, a verseny utáni sajtótájékoztatón meg is mutatta a szétesett érmet, és elmondta: az a kis rögzítőelem, amelynek a szalaghoz kellett volna kapcsolnia az érmet, egyszerűen szétjött. Liu hasonló helyzetről posztolt videót a közösségi médiában, miután az Egyesült Államok csapatával megnyerte a műkorcsolya csapatversenyét; a felvételen az érem és a szalag külön-külön látható.

Nem csak az amerikaiakat érintette a gond: a biatlonban bronzérmes német csapat egyik tagjánál egy Instagram-videó szerint ünneplés közben leesett az érem a szalagról, amikor a sportolók a csapatszálláson ugráltak örömükben. A szervezők részéről Andrea Francisi, a játékok operatív igazgatója közölte, hogy tisztában vannak a helyzettel, és vizsgálják, pontosan mi okozza a hibát.

A BBC Sportnak nyilatkozó amerikai olimpiai és paralimpiai bizottsági szóvivő jelezte: megvárják, amíg a rendezők megoldják a problémát, ugyanakkor egyelőre nem erősítették meg, kapnak-e a sportolók csereérmeket. A cikk felidézi, hogy korábban is felmerültek minőségi kérdések: 2025 februárjáig összesen 220 csereigény érkezett a párizsi 2024-es olimpia érmeire kopás és sérülések miatt, ami nagyjából a kiosztott érmek 4%-át jelenti, és a párizsi szervezők akkor azt ígérték, minden sérült érmet pótolnak.