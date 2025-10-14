Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat María Corina Machado ellenzéki vezetőnek ítélték oda
Zelenszkij kemény javaslatokat visz Washingtonba Trump elé: ez mindent megváltoztathat, amit eddig a háborúról gondoltunk
Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban – erősítette meg az amerikai elnök újságírói kérdésre válaszolva. Trump a nyilatkozatot repülőgépen tette, Washington felé tartva, miután izraeli és egyiptomi látogatását követően hazafele indult.
Zelenszkij Kijevben, egy Kaja Kallas európai uniós külügyi főképviselő részvételével tartott sajtótájékoztatón jelentette be: még ezen a héten személyesen találkozik Trumppal. Hozzátette, több amerikai tisztviselővel is egyeztetni fog.
Meg kell beszélnünk egy sor javaslatot, amelyet az amerikai elnök elé kívánok terjeszteni
– mondta Zelenszkij. Mint közölte, Washingtonban nemcsak politikai, hanem gazdasági és hadiipari egyeztetésekre is sor kerül, beleértve találkozókat katonai vállalatok képviselőivel és törvényhozókkal.
Az ukrán elnök szerint a fő napirendi pont a légvédelem kérdése lesz, de tárgyalások várhatók az energiaipari együttműködés lehetőségeiről is.
Zelenszkij megerősítette: a kormányzati delegáció – amelynek tagja többek között Julija Szviridenko miniszterelnök, Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője és Rusztem Umarov, a Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács titkára – már úton van az Egyesült Államokba.
Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.
Folytatódik Nagy-Britanniában az úgynevezett "dízelbotrány": 1,6 millió brit autótulajdonos indított pert neves autógyártók ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon.
Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással.
Pénteken életbe lépett az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet a Gázai övezetben.
Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től,
Kína bejelentette, hogy október 14-től többletdíjat vet ki az amerikai hajókra, válaszul az Egyesült Államok által bevezetendő hasonló intézkedésekre.
Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én.
Kiderült, már tesztelik a háborús vészforgatókönyvet Európában: több ország is orosz katonai lépésektől tart
A balti államok nagyszabású vészforgatókönyveket dolgoznak ki arra az esetre, ha Oroszország katonai fellépése menekülthullámot indítana el a térségben.
Kétévnyi háború után Izrael és a Hamász megállapodott: hamarosan leállhatnak a harcok, és kiszabadulhatnak a túszok.
Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Szerbia fő olajszállítója, a többségi orosz tulajdonban lévő Petroleum Industry of Serbia (NIS) ellen.
A dokumentum szerint Kína "hibrid hadviselést" is alkalmaz, hogy gyengítse az emberek kormányba vetett bizalmát.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte.
Szergej Rjabkov szerint elillant az alaszkai Trump-Putyin békecsúcs által generált momentum.
Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség" - jelentette ki Ursula von der Leyen
