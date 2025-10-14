Zelenszkij kemény javaslatokat visz Washingtonba Trump elé: ez mindent megváltoztathat, amit eddig a háborúról gondoltunk

Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban – erősítette meg az amerikai elnök újságírói kérdésre válaszolva. Trump a nyilatkozatot repülőgépen tette, Washington felé tartva, miután izraeli és egyiptomi látogatását követően hazafele indult.

Zelenszkij Kijevben, egy Kaja Kallas európai uniós külügyi főképviselő részvételével tartott sajtótájékoztatón jelentette be: még ezen a héten személyesen találkozik Trumppal. Hozzátette, több amerikai tisztviselővel is egyeztetni fog.

Meg kell beszélnünk egy sor javaslatot, amelyet az amerikai elnök elé kívánok terjeszteni

– mondta Zelenszkij. Mint közölte, Washingtonban nemcsak politikai, hanem gazdasági és hadiipari egyeztetésekre is sor kerül, beleértve találkozókat katonai vállalatok képviselőivel és törvényhozókkal.

Az ukrán elnök szerint a fő napirendi pont a légvédelem kérdése lesz, de tárgyalások várhatók az energiaipari együttműködés lehetőségeiről is.

Zelenszkij megerősítette: a kormányzati delegáció – amelynek tagja többek között Julija Szviridenko miniszterelnök, Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője és Rusztem Umarov, a Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács titkára – már úton van az Egyesült Államokba.