Döbbenetes bejelentést tett Vilmos herceg: minden megváltozik, amikor király lesz

Vilmos walesi herceg egy interjúban beszélt a monarchia jövőjéről, kiemelve, hogy királyként változásokat szeretne bevezetni. A palota forrásai szerint ez volt a herceg eddigi legnyíltabb megnyilvánulása - írta meg a BBC.

Az Apple TV+ "The Reluctant Traveller" című műsorában Eugene Levy színésszel folytatott beszélgetése során Vilmos herceg kijelentette: s változás szerepel a napirendjén, amikor majd megörökli a trónt apjától. "Jó irányú változás, amit elfogadok és élvezek. Nem félek tőle, ez az, ami izgalommal tölt el, a gondolat, hogy képes lehetek változást hozni. Nem túlzottan radikálisat, de olyan változásokat, amelyekre szerintem szükség van." - mondta a herceg az interjúban.

A beszélgetés a windsori kastély falai között zajlott, ahová a herceg elektromos rollerrel érkezett, amit elmondása szerint a kastély területén való közlekedésre használ. A kastély legimpozánsabb termeiben tett séta során Vilmos a családi történelemről is beszélt, megjegyezve, hogy a történelem súlyos teherré válhat, ha nem vigyázunk.

"Fontosnak tartom, hogy a jelenben éljünk" - mondta a herceg, aki hangsúlyozta a hagyományok jelentőségét, de azt is, hogy nem fél kérdéseket feltenni a monarchia relevanciájának megőrzése érdekében. "Vannak pontok, amikor a hagyományokra nézünk és megkérdezzük: ez még mindig célszerű ma? Ez még mindig a helyes dolog? Még mindig a legnagyobb hatást érjük el? Szóval szeretek kérdéseket feltenni, ez a lényeg."

A beszélgetés során visszatérő téma volt, hogyan birkózik meg azzal, hogy mind édesapja, mind felesége rákkal küzd. "A családdal kapcsolatos dolgok eléggé elborítanak. Tudod, az aggodalom vagy a stressz a család oldaláról - ez eléggé elborít."

A herceg és a színész később a Windsor kastély közelében található Two Brewers pubba látogattak, ahol kötetlenebb környezetben beszélgettek. Vilmos különösen akkor tűnt felszabadultnak, amikor arról beszélt, hogyan birkóztak meg gyermekei édesanyjuk betegségével. "Igyekszünk biztosítani számukra a biztonságot, amire szükségük van. Nyílt család vagyunk, beszélünk a dolgokról, amelyek zavarnak vagy nyugtalanítanak minket."

Bár az interjú nem érintette a Harry herceggel való kapcsolatát, Vilmos megemlítette testvérét, amikor a királyi létről és a szüleire nehezedő intenzív nyomásról kérdezték. "Remélem, nem térünk vissza a múlt gyakorlataihoz, amelyekben Harry és én felnőttünk. És mindent megteszek annak érdekében, hogy ne kerüljünk vissza abba a helyzetbe."

A beszélgetés végén a herceg elmondta, olyan világot szeretne teremteni, amelyre fia büszke lehet. "Az élet próbára tesz minket, és időnként kétségtelenül kihívást jelenthet, de a nehézségek leküzdése tesz minket azzá, akik vagyunk. Nagyon büszke vagyok a feleségemre és az apámra, ahogyan kezelték a tavalyi évet. A gyermekeim is brilliánsan helytálltak."