2025. október 3. péntek Helga
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Anglia, Egyesült Királyság, Európa. Parlament, Temze folyó és Westminster híd.
Világ

Döbbenetes bejelentést tett Vilmos herceg: minden megváltozik, amikor király lesz

Pénzcentrum
2025. október 3. 16:47

Vilmos walesi herceg egy interjúban beszélt a monarchia jövőjéről, kiemelve, hogy királyként változásokat szeretne bevezetni. A palota forrásai szerint ez volt a herceg eddigi legnyíltabb megnyilvánulása - írta meg a BBC.

Az Apple TV+ "The Reluctant Traveller" című műsorában Eugene Levy színésszel folytatott beszélgetése során Vilmos herceg kijelentette: s változás szerepel a napirendjén, amikor majd megörökli a trónt apjától. "Jó irányú változás, amit elfogadok és élvezek. Nem félek tőle, ez az, ami izgalommal tölt el, a gondolat, hogy képes lehetek változást hozni. Nem túlzottan radikálisat, de olyan változásokat, amelyekre szerintem szükség van." - mondta a herceg az interjúban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A beszélgetés a windsori kastély falai között zajlott, ahová a herceg elektromos rollerrel érkezett, amit elmondása szerint a kastély területén való közlekedésre használ. A kastély legimpozánsabb termeiben tett séta során Vilmos a családi történelemről is beszélt, megjegyezve, hogy a történelem súlyos teherré válhat, ha nem vigyázunk.

"Fontosnak tartom, hogy a jelenben éljünk" - mondta a herceg, aki hangsúlyozta a hagyományok jelentőségét, de azt is, hogy nem fél kérdéseket feltenni a monarchia relevanciájának megőrzése érdekében. "Vannak pontok, amikor a hagyományokra nézünk és megkérdezzük: ez még mindig célszerű ma? Ez még mindig a helyes dolog? Még mindig a legnagyobb hatást érjük el? Szóval szeretek kérdéseket feltenni, ez a lényeg."

A beszélgetés során visszatérő téma volt, hogyan birkózik meg azzal, hogy mind édesapja, mind felesége rákkal küzd. "A családdal kapcsolatos dolgok eléggé elborítanak. Tudod, az aggodalom vagy a stressz a család oldaláról - ez eléggé elborít."

A herceg és a színész később a Windsor kastély közelében található Two Brewers pubba látogattak, ahol kötetlenebb környezetben beszélgettek. Vilmos különösen akkor tűnt felszabadultnak, amikor arról beszélt, hogyan birkóztak meg gyermekei édesanyjuk betegségével. "Igyekszünk biztosítani számukra a biztonságot, amire szükségük van. Nyílt család vagyunk, beszélünk a dolgokról, amelyek zavarnak vagy nyugtalanítanak minket."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár az interjú nem érintette a Harry herceggel való kapcsolatát, Vilmos megemlítette testvérét, amikor a királyi létről és a szüleire nehezedő intenzív nyomásról kérdezték. "Remélem, nem térünk vissza a múlt gyakorlataihoz, amelyekben Harry és én felnőttünk. És mindent megteszek annak érdekében, hogy ne kerüljünk vissza abba a helyzetbe."

A beszélgetés végén a herceg elmondta, olyan világot szeretne teremteni, amelyre fia büszke lehet. "Az élet próbára tesz minket, és időnként kétségtelenül kihívást jelenthet, de a nehézségek leküzdése tesz minket azzá, akik vagyunk. Nagyon büszke vagyok a feleségemre és az apámra, ahogyan kezelték a tavalyi évet. A gyermekeim is brilliánsan helytálltak."
Címlapkép: Getty Images
#család #interjú #változás #rák #világ #nagy-britannia #királyi család #iii. károly #BBC #hagyomány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:30
17:23
17:18
17:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 3.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 3.
Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva
2025. október 3.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban
2025. október 3.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 3. péntek
Helga
40. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
2
2 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
3
2 hete
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
4
1 hete
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
5
6 napja
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 16:04
Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 14:20
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
Agrárszektor  |  2025. október 3. 17:31
Földrengést észleltek: többször is lehetett érezni a mozgást