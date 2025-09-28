2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
11 °C Budapest
Fagyos téli reggeli napfelkelte
Világ

Elbúcsúzhatunk a kellemes ősztől – a hét második felében durva lehűlés várható

MTI
2025. szeptember 28. 18:32

A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat – derül ki a HungaroMet Zrt. MTI-hez vasárnap eljuttatott előrejelzéséből. A hét második felére tovább hűl a levegő: délutánonként már csak 11–16 fokig emelkedik a hőmérséklet, hajnalban pedig a fagyzugos területeken akár 0 fok alá is süllyedhet.

Hétfőn a ködfoltok feloszlása után változóan gomolyfelhős, napos idő várható, néhol erősebb felhőképződéssel. Helyenként – legkisebb eséllyel a délnyugaton – eső, zápor, sőt akár zivatar is lehet. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főként északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 13–19 fok között alakul.

Kedden többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, a nyugati és délnyugati tájakon várható a legtöbb felhő. Szórványosan eső, zápor előfordulhat. Az északi, északkeleti szél főként a Zemplén térségében erősödhet meg. Reggel 0 és +7, délután 12–17 fokot mérhetünk.

Szerdán szintén sok lesz a felhő, több helyen eshet az eső vagy záporeső. Az északi, északkeleti szél élénk, néhol erős lehet. A minimum-hőmérséklet 0 és +8, a maximum 12–17 fok körül várható.

Csütörtökön erősen vagy közepesen felhős időre készülhetünk, helyenként ismét csapadékkal. Az északi, északkeleti szelet sokfelé élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Hajnalban 0 és +7, délután 11–16 fok valószínű.

Pénteken felhős marad az ég, különösen délkeleten lehet több a borongós idő, ott csapadék is nagyobb eséllyel várható. Az északi, északkeleti szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet –1 és +7, a legmagasabb 11–16 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
