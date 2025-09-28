Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Elbúcsúzhatunk a kellemes ősztől – a hét második felében durva lehűlés várható
A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat – derül ki a HungaroMet Zrt. MTI-hez vasárnap eljuttatott előrejelzéséből. A hét második felére tovább hűl a levegő: délutánonként már csak 11–16 fokig emelkedik a hőmérséklet, hajnalban pedig a fagyzugos területeken akár 0 fok alá is süllyedhet.
Hétfőn a ködfoltok feloszlása után változóan gomolyfelhős, napos idő várható, néhol erősebb felhőképződéssel. Helyenként – legkisebb eséllyel a délnyugaton – eső, zápor, sőt akár zivatar is lehet. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főként északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 13–19 fok között alakul.
Kedden többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, a nyugati és délnyugati tájakon várható a legtöbb felhő. Szórványosan eső, zápor előfordulhat. Az északi, északkeleti szél főként a Zemplén térségében erősödhet meg. Reggel 0 és +7, délután 12–17 fokot mérhetünk.
Szerdán szintén sok lesz a felhő, több helyen eshet az eső vagy záporeső. Az északi, északkeleti szél élénk, néhol erős lehet. A minimum-hőmérséklet 0 és +8, a maximum 12–17 fok körül várható.
Csütörtökön erősen vagy közepesen felhős időre készülhetünk, helyenként ismét csapadékkal. Az északi, északkeleti szelet sokfelé élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Hajnalban 0 és +7, délután 11–16 fok valószínű.
Pénteken felhős marad az ég, különösen délkeleten lehet több a borongós idő, ott csapadék is nagyobb eséllyel várható. Az északi, északkeleti szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet –1 és +7, a legmagasabb 11–16 fok között alakul.
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.
A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
Irán szombaton konzultációra hazarendelte Németországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába akkreditált nagyköveteit.
Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat.
Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.
Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.
Moszkva „több száz millió eurót” költ arra, hogy befolyásolja a vasárnapi moldovai parlamenti választások kimenetelét.
Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.
Az állami hírügynökségek szerint 25 milliárd dolláros szerződést ütöttek nyélbe négy nukleáris erőmű építésére Iránban.
Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
