Mi történt a Paksi Atomerőműnél? Visszaesett a negyedik blokk teljesítménye

Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett – közölte az Országos Atomenergia Hivatal.

A hibát szeptember 26-án, 22:01-kor észlelték, amikor automatikus villamos védelmi működés lépett életbe. Az üzemeltetők az éjszaka során elhárították a problémát, és megkezdték a blokk visszaterhelését névleges teljesítményre.

Az OAH hangsúlyozta: a blokk biztonsága nem volt veszélyben, és a meghibásodásnak nem volt környezeti hatása.

