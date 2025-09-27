2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Paks, 2024. szeptember 22.Az áradó Duna a Paksi Atomerőműnél 2024. szeptember 22-én. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint továbbra sem veszélyezteti az árvíz az energiaellátás biztonságát. Az erőműnél szeptember 20-án reggeltő
Világ

Mi történt a Paksi Atomerőműnél? Visszaesett a negyedik blokk teljesítménye

2025. szeptember 27. 10:58

Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett – közölte az Országos Atomenergia Hivatal.

A hibát szeptember 26-án, 22:01-kor észlelték, amikor automatikus villamos védelmi működés lépett életbe. Az üzemeltetők az éjszaka során elhárították a problémát, és megkezdték a blokk visszaterhelését névleges teljesítményre.

Az OAH hangsúlyozta: a blokk biztonsága nem volt veszélyben, és a meghibásodásnak nem volt környezeti hatása.

Címlapkép: Jánossy Gergely, MTI/MTVA 
 
