2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Paks, 2024. szeptember 22.Az áradó Duna a Paksi Atomerõmûnél 2024. szeptember 22-én. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint továbbra sem veszélyezteti az árvíz az energiaellátás biztonságát. Az erõmûnél szeptember 20-án reggeltõ
Gazdaság

Végül tényleg elkaszálják a paksi bővítést? Hamarosan jön az ítélet: nem áll jól a projekt szénája

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 08:21

Az Európai Unió Bírósága hamarosan döntést hoz Ausztria keresetében, amely a paksi atomerőmű bővítésének európai bizottsági engedélyezését támadja. A verdikt jelentős hatással lehet a projekt jövőjére, függetlenül attól, hogy ez még nem az utolsó szó lesz az ügyben.

Nyugati szomszédunk nukleáris biztonsági megfontolásokból évtizedek óta következetesen ellenzi a régió atomerőművi fejlesztéseit, miután saját, már elkészült atomerőművét népszavazási döntés nyomán nem helyezte üzembe. Amennyiben az uniós bíróság követi Laila Medina főtanácsnok februári előzetes véleményét - ami az esetek kétharmadában megtörténik -, az Európai Bizottságnak újra kell nyitnia az engedélyezési eljárást vagy annak egyes részeit - írja a Népszava.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ügy előzménye, hogy Ausztria 2018-ban fordult bírósághoz a paksi bővítés közbeszerzési eljárás nélküli odaítélése és a feltételezett tiltott állami támogatással történő finanszírozás miatt. A Törvényszék 2022-ben első fokon elutasította az osztrák keresetet, ám Ausztria fellebbezett, négy pontban támadva a döntést, így az eljárás másodfokon folytatódott.

Kapcsolódó cikkeink:

Februárban a Bíróság illetékes főtanácsnoka azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy hatályon kívül kellene helyezni az állami támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot. Indoklása szerint a Bizottság elmulasztotta mélyrehatóan megvizsgálni, hogy az orosz Roszatom tender nélküli megbízása összeegyeztethető-e az uniós közbeszerzési szabályokkal. A főtanácsnok azt is kifogásolta, hogy a Törvényszék nem vizsgálta kellő alapossággal, indokolt volt-e a piactorzító hatású állami támogatás jóváhagyása.

A Bíróság dönthet a korábbi bizottsági jóváhagyás teljes vagy részleges megsemmisítéséről, de akár jóvá is hagyhatja azt. Megsemmisítés esetén a Bizottságnak új döntést kell hoznia, amelyben figyelembe kell vennie az elmúlt nyolc év fejleményeit - beleértve az európai energiapiac átalakulását, valamint Oroszország ukrajnai háborújának és az ahhoz kapcsolódó szankcióknak a következményeit.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Jánossy Gergely, MTI/MTVA
#Európai Bíróság #ausztria #európai unió #gazdaság #bíróság #projekt #atomerőmű #paks2 #paksi atomerőmű

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
08:44
08:30
08:21
08:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 10. 16:52
Orosz drónok NATO-területen Mégis, mi járhat Putyin fejében?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 10. 16:20
Jogerősen pert vesztett Tilki Attila fideszes képviselő több újságíróval szemben
Egy HírTV-s riportból indult az ügy.
iO Charts  |  2025. szeptember 10. 11:01
Az Burberry részvény elemzése (BRBY) - A lovag nem rohamoz
Az Burberry részvény (BRBY) alapadatai, áttekintés A Burberry Group plc (BRBY), a továbbiakban csak...
Holdblog  |  2025. szeptember 9. 09:53
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 9. 09:40
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez h...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 10.
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
2025. szeptember 10.
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
24 órája
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
2
2 hete
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
3
1 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
4
2 hete
Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy
5
2 hete
Még el sem indult, máris szavaztak az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás 2
azt a biztosításfajtát jelenti, melynél a biztosító a hitelkártyán keletkezett tartozást a kártyabirtokos súlyos balesete vagy halála esetén teljes mértékben kifizeti

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 07:25
Kiadták a riasztást: a fél ország elázik ma, mutatjuk, hol legyen nálad esernyő!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 05:36
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 08:18
Jégesővel moshatja el a zivatar az országot: mutatjuk, hova, mikor ér