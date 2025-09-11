A Pénzcentrum 2025. szeptember 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Végül tényleg elkaszálják a paksi bővítést? Hamarosan jön az ítélet: nem áll jól a projekt szénája
Az Európai Unió Bírósága hamarosan döntést hoz Ausztria keresetében, amely a paksi atomerőmű bővítésének európai bizottsági engedélyezését támadja. A verdikt jelentős hatással lehet a projekt jövőjére, függetlenül attól, hogy ez még nem az utolsó szó lesz az ügyben.
Nyugati szomszédunk nukleáris biztonsági megfontolásokból évtizedek óta következetesen ellenzi a régió atomerőművi fejlesztéseit, miután saját, már elkészült atomerőművét népszavazási döntés nyomán nem helyezte üzembe. Amennyiben az uniós bíróság követi Laila Medina főtanácsnok februári előzetes véleményét - ami az esetek kétharmadában megtörténik -, az Európai Bizottságnak újra kell nyitnia az engedélyezési eljárást vagy annak egyes részeit - írja a Népszava.
Az ügy előzménye, hogy Ausztria 2018-ban fordult bírósághoz a paksi bővítés közbeszerzési eljárás nélküli odaítélése és a feltételezett tiltott állami támogatással történő finanszírozás miatt. A Törvényszék 2022-ben első fokon elutasította az osztrák keresetet, ám Ausztria fellebbezett, négy pontban támadva a döntést, így az eljárás másodfokon folytatódott.
Februárban a Bíróság illetékes főtanácsnoka azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy hatályon kívül kellene helyezni az állami támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot. Indoklása szerint a Bizottság elmulasztotta mélyrehatóan megvizsgálni, hogy az orosz Roszatom tender nélküli megbízása összeegyeztethető-e az uniós közbeszerzési szabályokkal. A főtanácsnok azt is kifogásolta, hogy a Törvényszék nem vizsgálta kellő alapossággal, indokolt volt-e a piactorzító hatású állami támogatás jóváhagyása.
A Bíróság dönthet a korábbi bizottsági jóváhagyás teljes vagy részleges megsemmisítéséről, de akár jóvá is hagyhatja azt. Megsemmisítés esetén a Bizottságnak új döntést kell hoznia, amelyben figyelembe kell vennie az elmúlt nyolc év fejleményeit - beleértve az európai energiapiac átalakulását, valamint Oroszország ukrajnai háborújának és az ahhoz kapcsolódó szankcióknak a következményeit.
Az idei évben eddig 517 helyszínen összesen 2853 eszközt ellenőrzött a hatóság, ebből 71 helyszínen 336 eszköz nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
Az élelmiszer árak a lényegében fix árréssel megvert termékkörben is emelkednek április óta, és ezt a lakosság is érzékeli.
A miniszter szerint ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésük.
A BÉT részvényindexe, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel 102 973,66 ponton zárt hétfőn.
A háztartási energiáért 11,0%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6%-kal drágult.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,05 pontos, 0,2 százalékos csökkenéssel, 102 973,66 ponton zárt hétfőn
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos...
A K&H nagyvállalati növekedési index szerint a cégvezetők várakozásai a kintlévőségek minőségét illetően nagyrészt visszatértek a fél évvel ezelőtti szintre.
A kínai Popmart cég által gyártott szőrös figurák öt év alatt 70-szeres bevételnövekedést produkáltak.
A globális bizonytalanság közepette továbbra is a stabilitásra kell építeni a monetáris politikát – hangsúlyozta Varga Mihály.
A magyar államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárta az augusztus végi időszakot, ami az éves tervezett deficit 63,4 százalékának felel meg.
A világ kormányai egyre nagyobb mennyiségű bitcoint halmoznak fel, részben tudatos tartalékolási stratégiaként, részben bűnüldözési akciók során lefoglalt eszközök révén.
Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.
