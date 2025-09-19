A hulladékgazdálkodási díjak módosításának jogát veszélyhelyzet idején egyetlen rendelettel az energiaügyi miniszter kezébe adta a kormány.
Borulhat a rezsicsökkentés: több ezer magyar háztartás áramellátása kerülhet veszélybe
A Paks II. a két éve frissített Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) alapján a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappillére lenne, azonban az Európai Bizottság múltheti döntése bizonytalanságot okoz a projekt jövőjében, így nem biztos, hogy az új blokkok teljes gőzzel termelni fognak 2030-ra – írja a Portfolio. Ha az új paksi blokkok mégsem épülnek meg, akkor 2030-ban a vártnál magasabb importarányra kell számítani a magyar villamosenergia-ellátásban.
Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az uniós bíróság szeptember 11-ei döntése nem tiltja a projekt folytatását, hiába semmisítették meg azt a 2017-es Bizottsági határozatot, amely engedélyezte a magyar állam számára a Paks II. állami támogatását. A projekt jövőjéről csak később dönt a Bizottság, ugyanakkor Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter úgy fogalmazott, Magyarország minden támadás ellenére felgyorsítja a projektet. A fővállalkozó orosz Roszatom a kormánnyal összhangban nyilatkozott a Paks II. megvalósításáról.
A beruházás esetleges meghiúsulása esetén a Magyarország által ráfordított összegek gyakorlatilag elvesznének – a Portfolio tudomása szerint ez jelenleg mintegy 1,5 milliárd euróra tehető -, emellett a hazai energiaellátás jövőjéről szóló terveket is alapjaiban át kellene írni.
2030-ban a 33%-ot közelítené az import aránya a magyar áramellátásban, a 2010-es évek 30% fölötti csúcsait is megdöntve.
A kormányzati energiastratégia szerint Magyarország villamosenergia-ellátása a következő évtizedekben a nap- és atomenergiára épülne elsősorban, amit a földgáz és egyéb megújuló energiaforrások (geotermia, szélenergia, biogáz) egészíthetnek ki. Szakértők szerint az új erőmű leghamarabb a 2030-as évek első felében, 2032-33-34 körül kapcsolódhat hálózatra, a beruházás felgyorsítására tett ígéreteket követően.
Ugyanakkor megfelelő döntésekkel és a rendelkezésre álló alternatív megoldások alkalmazásával az energiapolitika biztosíthatná a jövőbeni magyar villamosenergia-ellátás biztonságát, akkor is, ha Paks II. esetleges meghiúsulása magasabb importarányt hozna magával. Ez különösen igaz, ha az áramigény növekedése továbbra is elmarad a korábbi várakozásoktól.
Magyarország és Szlovákia egyre erősebb nyomás alatt áll az orosz kőolajról való leválás kérdésében.
Ennyi volt az orosz energiának Európában? Már pénteken ledobhatják a bombát Brüsszelben, az olajat is érintheti
Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.
Kifogy a szufla a forintból, ismét 400 felett lehet az euró: jövőre tényleg berobbanhat a magyar gazdaság?
Az év hátralévő részében az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a hazai fizetőeszköz.
A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?
A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most.
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a szerdai Kormányinfón.
A forint euróhoz viszonyított lendülete az év hátralévő részében is kitarthat - vélik az egyik hazai bank elemzői.
A globális gazdaság egyre inkább a geopolitikai erőviszonyok mentén alakul, és Európának újra kell gondolnia kereskedelmi stratégiáit.
A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.
Alig változott szerda reggelre a forint árfolyama az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Mi a különbség az egykulcsos adó, a többkulcsos adó és a sávos adózás között? Milyen adórendszer van Magyarországon és mi történne a progresszív adózás bevezetése...
Kedden lejtőre került a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe: a BUX 762,74 ponttal, azaz 0,76 százalékkal esett vissza, és 99 877,82 ponton fejezte be a kereskedést.
Vegyes mozgást mutatott kedden a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Szokatlan időpontban tartja a héten a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
