2025. szeptember 27. szombat Adalbert
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sötét, baljós viharfelhők. Drámai égbolt.
Világ

Hideg hajnal, szeles napok: mutatjuk, mire készülj a hétvégén!

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 07:34

Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.

Azért maradnak tartósan felhős körzetek is, ahol néhol kisebb eső, zápor is kialakulhat. A keleti, északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet. Hajnalban többnyire 9–14 fokra ébredhetünk, de a derültebb, szélcsendes északkeleti tájakon ennél hidegebb is lehet. Délután 15–21 fok várható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vasárnap változékony, de összességében barátságosabb idő jön. A felhők mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, de itt-ott kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti szél időnként megélénkül. Hajnalban 7–12 fok közé hűl a levegő, a hűvösebb északkeleten helyenként 5 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. Délután 16–22 fok közötti értékeket mérhetünk.
Címlapkép: Getty Images
#szél #időjárás #hőmérséklet #eső #hétvége #zápor #napsütés #vasárnap #felhő #világ #időjárás előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:34
06:59
05:48
04:03
21:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 26.
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
2025. szeptember 26.
Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat százezernyi magyar nyugdíjas 2025 telén: erre jobb felkészülni
2025. szeptember 26.
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb ország: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 27. szombat
Adalbert
39. hét
Szeptember 27.
Idegenforgalmi világnap
Szeptember 27.
A Google születésnapja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
6 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
5 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
6 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
4 napja
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időablak
olyan időköz, amely biztonsági okokból kerül megadásra, ez alatt egy adott művelet elvégezhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 06:59
Húzós árakkal indul a 2025-2026-os síszezon: Ausztriában lélektani határt lép át a síbérletek ára
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 05:48
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
Agrárszektor  |  2025. szeptember 27. 06:03
Nagyot megy külföldön ez a magyar gyümölcs: itthon is kapkodnak érte