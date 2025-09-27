Hideg hajnal, szeles napok: mutatjuk, mire készülj a hétvégén!

Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.

Azért maradnak tartósan felhős körzetek is, ahol néhol kisebb eső, zápor is kialakulhat. A keleti, északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet. Hajnalban többnyire 9–14 fokra ébredhetünk, de a derültebb, szélcsendes északkeleti tájakon ennél hidegebb is lehet. Délután 15–21 fok várható.

Vasárnap változékony, de összességében barátságosabb idő jön. A felhők mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, de itt-ott kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti szél időnként megélénkül. Hajnalban 7–12 fok közé hűl a levegő, a hűvösebb északkeleten helyenként 5 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. Délután 16–22 fok közötti értékeket mérhetünk.