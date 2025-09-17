Rosszul járhatnak a vásárlók: árrobbanásra figyelmeztet az Aldi vezetője

Az Aldi brit vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban, miközben a vállalat jelentős beruházásokat tervez az Egyesült Királyságban, számolt be a The Guardian.

Giles Hurley, az Aldi UK & Ireland vezérigazgatója szerint a Rachel Reeves pénzügyminiszter által november 26-án bejelentendő költségvetési intézkedések körüli bizonytalanság befolyásolhatja a fogyasztók ünnepi költekezési döntéseit.

"Kétségtelen, hogy a költségvetés némi bizonytalanságot teremt" - nyilatkozta Hurley. "Ha megkérdezzük a vásárlókat az ország minden részén, azt mondanák, hogy az inflációs nyomás továbbra is jelen van. Az inflációs kihívások rendkívül megterhelőek."

A vezérigazgató megjegyzései akkor hangzottak el, amikor az Élelmiszer- és Italgyártók Szövetsége (FDF) jelentősen megemelte az élelmiszer- és italinflációra vonatkozó előrejelzését, amely az év végére várhatóan 5,7%-ra emelkedik a korábbi 4,8%-os előrejelzéshez képest.

Hurley szerint az áprilisi munkáltatói társadalombiztosítási járulékok emelkedése és a csomagolásra vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősség hatása "átgyűrűzött a polcokon lévő árakba". Múlt hónapban több mint 60 kiskereskedő írt levelet Reevesnek, arra kérve őt, hogy a költségvetésben ne vezessen be további adókat az ágazatra.

A vezérigazgató ugyanakkor hozzátette, hogy az ünnepi hagyományok fontossága miatt "amikor az élelmiszerekről és a karácsonyról van szó, a brit fogyasztók mindig találnak módot az ünneplésre". Elmondása szerint egyre erősödő trend, hogy a vásárlók inkább otthoni étkezésre költenek valamivel többet ahelyett, hogy étterembe mennének.

Hurley figyelmeztetett, hogy a vásárlók magasabb élelmiszerárakkal szembesülhetnek, ha a kormány további, a munkáltatók költségeit növelő intézkedéseket vezet be a költségvetésben.

A kormánynak nagyon körültekintően kell mérlegelnie minden olyan intézkedést, amely akaratlanul is növelheti a működési költségeket, mivel fennáll a veszély, hogy ezek átgyűrűzhetnek az élelmiszeripari szektorba

- mondta.

A német diszkontlánc éves eredményei szerint az eladások tavaly enyhén növekedtek 18,1 milliárd fontra, miközben a nyereség több mint egyötödével csökkent. A profitcsökkenés - 552,9 millió fontról 435,5 millió fontra - részben az árengedményekre és a dolgozók béremelésére fordított kiadásoknak, valamint az intenzív üzletnyitási programnak tudható be.

Az Aldi közölte, hogy további 1,6 milliárd fontot kíván befektetni az Egyesült Királyságban, hogy a következő két évben 80 új üzletet nyisson. A kiskereskedő jelenleg 1060 üzlettel rendelkezik az Egyesült Királyságban és Írországban, és ezt a számot 1500-ra tervezi növelni.

A diszkontlánc a harmadik legnagyobb brit szupermarket, szorosan az Asda nyomában jár - a Kantar elemzői szerint piaci részesedése mindössze egy százalékponttal marad el (10,8% vs 12,1%).

Hurley elmondta, hogy a vásárlók "még mindig nehézségekkel küzdenek", ezért a vállalat összpontosít az árak alacsonyan tartására. "Elszántabbak vagyunk, mint valaha, hogy kielégítsük ezt az igényt, ezért fektetünk rekordösszegű 1,6 milliárd fontot a következő két évben, hogy az Aldi árait még több millió vásárló számára elérhetőbbé tegyük."