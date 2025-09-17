2025. szeptember 17. szerda Zsófia
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pittsburgh, USA. Február 19. 2025Új Aldi élelmiszerbolt a város Lawrenceville városrészében. Az Aldi egy népszerű német szupermarketlánc. Az első amerikai ALDI 1976-ban nyílt meg, ma már több mint 2400 üzlete van az Egyesült
Világ

Rosszul járhatnak a vásárlók: árrobbanásra figyelmeztet az Aldi vezetője

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 19:33

Az Aldi brit vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban, miközben a vállalat jelentős beruházásokat tervez az Egyesült Királyságban, számolt be a The Guardian.

Giles Hurley, az Aldi UK & Ireland vezérigazgatója szerint a Rachel Reeves pénzügyminiszter által november 26-án bejelentendő költségvetési intézkedések körüli bizonytalanság befolyásolhatja a fogyasztók ünnepi költekezési döntéseit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Kétségtelen, hogy a költségvetés némi bizonytalanságot teremt" - nyilatkozta Hurley. "Ha megkérdezzük a vásárlókat az ország minden részén, azt mondanák, hogy az inflációs nyomás továbbra is jelen van. Az inflációs kihívások rendkívül megterhelőek."

Kapcsolódó cikkeink:

A vezérigazgató megjegyzései akkor hangzottak el, amikor az Élelmiszer- és Italgyártók Szövetsége (FDF) jelentősen megemelte az élelmiszer- és italinflációra vonatkozó előrejelzését, amely az év végére várhatóan 5,7%-ra emelkedik a korábbi 4,8%-os előrejelzéshez képest.

Hurley szerint az áprilisi munkáltatói társadalombiztosítási járulékok emelkedése és a csomagolásra vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősség hatása "átgyűrűzött a polcokon lévő árakba". Múlt hónapban több mint 60 kiskereskedő írt levelet Reevesnek, arra kérve őt, hogy a költségvetésben ne vezessen be további adókat az ágazatra.

A vezérigazgató ugyanakkor hozzátette, hogy az ünnepi hagyományok fontossága miatt "amikor az élelmiszerekről és a karácsonyról van szó, a brit fogyasztók mindig találnak módot az ünneplésre". Elmondása szerint egyre erősödő trend, hogy a vásárlók inkább otthoni étkezésre költenek valamivel többet ahelyett, hogy étterembe mennének.

Hurley figyelmeztetett, hogy a vásárlók magasabb élelmiszerárakkal szembesülhetnek, ha a kormány további, a munkáltatók költségeit növelő intézkedéseket vezet be a költségvetésben.

A kormánynak nagyon körültekintően kell mérlegelnie minden olyan intézkedést, amely akaratlanul is növelheti a működési költségeket, mivel fennáll a veszély, hogy ezek átgyűrűzhetnek az élelmiszeripari szektorba

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

- mondta.

A német diszkontlánc éves eredményei szerint az eladások tavaly enyhén növekedtek 18,1 milliárd fontra, miközben a nyereség több mint egyötödével csökkent. A profitcsökkenés - 552,9 millió fontról 435,5 millió fontra - részben az árengedményekre és a dolgozók béremelésére fordított kiadásoknak, valamint az intenzív üzletnyitási programnak tudható be.

Az Aldi közölte, hogy további 1,6 milliárd fontot kíván befektetni az Egyesült Királyságban, hogy a következő két évben 80 új üzletet nyisson. A kiskereskedő jelenleg 1060 üzlettel rendelkezik az Egyesült Királyságban és Írországban, és ezt a számot 1500-ra tervezi növelni.

A diszkontlánc a harmadik legnagyobb brit szupermarket, szorosan az Asda nyomában jár - a Kantar elemzői szerint piaci részesedése mindössze egy százalékponttal marad el (10,8% vs 12,1%).

Hurley elmondta, hogy a vásárlók "még mindig nehézségekkel küzdenek", ezért a vállalat összpontosít az árak alacsonyan tartására. "Elszántabbak vagyunk, mint valaha, hogy kielégítsük ezt az igényt, ezért fektetünk rekordösszegű 1,6 milliárd fontot a következő két évben, hogy az Aldi árait még több millió vásárló számára elérhetőbbé tegyük."
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #aldi #árak #költségvetés #kereskedelem #vállalat #világ #egyesült királyság #vásárlók #fogyasztók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:01
18:42
18:32
18:12
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 17.
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
2025. szeptember 17.
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
2025. szeptember 17.
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
2 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Sokkoló kijelentés Zelenszkijtől: Oroszország megtámadta Donald Trumpot?
4
3 hete
Kemény bejelentés érkezett Trumptól: borzasztó hír ez Zelenszkijnek, mindent átírhat a háborúban
5
1 hete
Trump hatalmas bejelentést tett: napokon belül véget vetne az orosz–ukrán háborúnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 19:01
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 17:58
Kvíz: A whisky a kedvenc italod? Ha tudod a helyes válaszokat, egy valódi szakértővel állunk szemben!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 19:36
Rengeteg hagymával vannak gondok: mégis mi folyik itt?