2025. szeptember 16. kedd Edit
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részein m
Vásárlás

Tényleg meglépi az Aldi, újabb brutál akció élesedik nemsokára: fillérekért adják az ősz sztártermékeit

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 12:03

Ahogy beköszönt az ősz, különösen fontossá válik a szervezet támogatása vitaminokkal és gyógynövényes készítményekkel. Az Aldi most ilyen termékeket akciózott le: a boltlánc kínálatban a klasszikus C- és D-vitamin mellett immunerősítő kapszulák, gyermekeknek szánt multivitamin, valamint nyugtató és méregtelenítő teák is megtalálhatók. Emellett külsőleg alkalmazható krémek segíthetnek az izmok, ízületek és a bőr ápolásában.

Az Aldi aktuális akciós újságában őszi vitaminpótlásra és gyógynövényes készítményekre találhatunk ajánlatokat - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós kiadványban. A kínálatban szerepel a Naturland C-vitamin tabletta 1000 mg, 60 darabos kiszerelésben 1699 forintért, valamint a C-vitamin 1000 mg + D-vitamin 4000 NE, 40 darabos változat 1699 forintért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kapható még Propolisz rágótabletta C-vitaminnal, 60 darabos, 1799 forintért, illetve a Magnesii tabletta, 60 darabos, 1849 forintért. Az Immun Optimum kapszula, 60 darabos kiszerelés ára 2499 forint, míg az Oliva D-vitamin 4000 NE kapszula olívaolajjal, 60 darabos szintén 2499 forint. A gyerekek számára a Multivitamin Kids rágótabletta, 60 darabos került a kínálatba 2999 forintért.

Kapcsolódó cikkeink:

A gyógynövényes készítmények között megtalálható a Naturland nyugtató teakeverék és salaktalanító teakeverék, egyaránt 999 forintért, valamint a májvédő és detoxikáló teakeverék 859 forintért. Krémekből a Fekete nadálytő krém, Inno Rheuma krém és Classic körömvirág krém vásárolható meg, mindegyik 1299 forintért.

Az Aldi kínálata. Forrás: akciós kiadványAz Aldi kínálata. Forrás: akciós kiadvány

Mi mindenre jók az akciós termékek?

A C-vitamin az immunrendszer erősítésében játszik fontos szerepet, különösen az őszi-téli időszakban. A C- és D-vitamin kombinációja nemcsak a védekezőképességet fokozza, hanem hozzájárul a csontok és az izmok egészségéhez is. A propolisz C-vitaminnal természetes fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatású, így segít a szervezet védelmében. A magnézium a fáradtság csökkentésében, az idegrendszer kiegyensúlyozott működésében és az izmok támogatásában kap kiemelt szerepet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Immun Optimum kapszula komplex formában biztosít vitaminokat és ásványi anyagokat, míg az olívaolajjal kiegészített D-vitamin kapszula a csontok erősségét és az immunrendszer aktivitását erősíti. A gyerekek számára a multivitamin rágótabletta nyújt segítséget a fejlődésben, a koncentrációban és az ellenállóképesség növelésében.

A gyógynövényes készítmények közül a nyugtató teakeverék a pihentető alvást támogatja, a salaktalanító tea az emésztést és a méregtelenítést segíti, míg a májvédő és detoxikáló teakeverék a májműködésre és a szervezet tisztítására hat jótékonyan. Külsőleg alkalmazva a fekete nadálytő krém zúzódások és húzódások enyhítésében lehet hasznos, az Inno Rheuma krém a reumatikus panaszokat csillapítja, a klasszikus körömvirág krém pedig bőrnyugtató és sebgyógyulást elősegítő hatásáról ismert.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #aldi #ősz #bevásárlás #vitamin #gyógynövény #akciós újság #akciós #akciós kiadvany

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:34
12:16
12:03
11:30
11:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 16.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2025. szeptember 16.
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
2025. szeptember 15.
Riasztás több magyar nagyvárosban: tömeges a hörghurut, hörgőgyulladás - ezek a tünetei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2
6 napja
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
3
2 hete
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
4
4 hete
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
5
3 hete
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Loro számlák
Külföldi banknak hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 11:30
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 10:02
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 11:33
Fontos részleteket tudtunk meg a földekkel kapcsolatos szabályozásról