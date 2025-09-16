Tényleg meglépi az Aldi, újabb brutál akció élesedik nemsokára: fillérekért adják az ősz sztártermékeit

Ahogy beköszönt az ősz, különösen fontossá válik a szervezet támogatása vitaminokkal és gyógynövényes készítményekkel. Az Aldi most ilyen termékeket akciózott le: a boltlánc kínálatban a klasszikus C- és D-vitamin mellett immunerősítő kapszulák, gyermekeknek szánt multivitamin, valamint nyugtató és méregtelenítő teák is megtalálhatók. Emellett külsőleg alkalmazható krémek segíthetnek az izmok, ízületek és a bőr ápolásában.

Az Aldi aktuális akciós újságában őszi vitaminpótlásra és gyógynövényes készítményekre találhatunk ajánlatokat - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós kiadványban. A kínálatban szerepel a Naturland C-vitamin tabletta 1000 mg, 60 darabos kiszerelésben 1699 forintért, valamint a C-vitamin 1000 mg + D-vitamin 4000 NE, 40 darabos változat 1699 forintért.

Kapható még Propolisz rágótabletta C-vitaminnal, 60 darabos, 1799 forintért, illetve a Magnesii tabletta, 60 darabos, 1849 forintért. Az Immun Optimum kapszula, 60 darabos kiszerelés ára 2499 forint, míg az Oliva D-vitamin 4000 NE kapszula olívaolajjal, 60 darabos szintén 2499 forint. A gyerekek számára a Multivitamin Kids rágótabletta, 60 darabos került a kínálatba 2999 forintért.

A gyógynövényes készítmények között megtalálható a Naturland nyugtató teakeverék és salaktalanító teakeverék, egyaránt 999 forintért, valamint a májvédő és detoxikáló teakeverék 859 forintért. Krémekből a Fekete nadálytő krém, Inno Rheuma krém és Classic körömvirág krém vásárolható meg, mindegyik 1299 forintért.

Az Aldi kínálata. Forrás: akciós kiadvány

Mi mindenre jók az akciós termékek?

A C-vitamin az immunrendszer erősítésében játszik fontos szerepet, különösen az őszi-téli időszakban. A C- és D-vitamin kombinációja nemcsak a védekezőképességet fokozza, hanem hozzájárul a csontok és az izmok egészségéhez is. A propolisz C-vitaminnal természetes fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatású, így segít a szervezet védelmében. A magnézium a fáradtság csökkentésében, az idegrendszer kiegyensúlyozott működésében és az izmok támogatásában kap kiemelt szerepet.

Az Immun Optimum kapszula komplex formában biztosít vitaminokat és ásványi anyagokat, míg az olívaolajjal kiegészített D-vitamin kapszula a csontok erősségét és az immunrendszer aktivitását erősíti. A gyerekek számára a multivitamin rágótabletta nyújt segítséget a fejlődésben, a koncentrációban és az ellenállóképesség növelésében.

A gyógynövényes készítmények közül a nyugtató teakeverék a pihentető alvást támogatja, a salaktalanító tea az emésztést és a méregtelenítést segíti, míg a májvédő és detoxikáló teakeverék a májműködésre és a szervezet tisztítására hat jótékonyan. Külsőleg alkalmazva a fekete nadálytő krém zúzódások és húzódások enyhítésében lehet hasznos, az Inno Rheuma krém a reumatikus panaszokat csillapítja, a klasszikus körömvirág krém pedig bőrnyugtató és sebgyógyulást elősegítő hatásáról ismert.