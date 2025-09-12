2025. szeptember 12. péntek Mária
Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részein m
Vásárlás

Itt az Aldi bejelentése, változik a nyitvatartás: minden magyarországi üzletet érint

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 13:07

Az ALDI Magyarország egyedülálló ruházati árcsökkentésének első napján 290 000-nél termék került a vásárlók kosarába. A leárazással érintett készlet több mint fele, 400 000 termék még az üzletekben van. Szeptember 14-étől minden egység vasárnap reggel hétkor nyit, hogy a különböző élethelyzetekben lévő vásárlók számára is kényelmesebb legyen a bevásárlás.

Rendkívül sikeresnek bizonyult az ALDI szeptember 11-én indított egyhetes leárazási kampányának első napja. A vásárlók mintegy 290 000 terméket választottak az egységesen 1000 forint/darab áron kínált ruhákból és cipőkből. A leárazás közel 700 különböző terméket érintett, a készletnek pedig több mint fele, mintegy 400 000 árucikk még az üzletekben található, a mai napon pedig már csak 800 forintos egységárat kell fizetni értük. A leárazás utolsó napján, szeptember 17-én minden érintett termék mindössze 5 forintba kerül majd. A vásárlószám kétszámjegyű értékkel volt magasabb tegnap, mint egy átlagos csütörtöki napon.

Szeptember 14-étől változik az ALDI valamennyi üzletének nyitvatartása. Az áruházlánc a hozzá érkező megkeresések alapján a korábbinál nagyobb igényt tapasztalt arra, hogy boltjai vasárnap korábban nyissanak. Számos vásárló a hétvégi programok megkezdése vagy a vasárnapi munkavégzés előtt szeretné a lehető legkorábban elintézni a bevásárlást, ennek érdekében 2025. szeptember 14-étől az valamennyi magyarországi üzlete reggel hétkor nyit ki.

A korábbi nyitás nem befolyásolja a kínálat frissességét, hiszen vasárnap is friss áru – például zöldség, gyümölcs, igény szerint friss hús – érkezik a biatorbágyi központi raktárból, illetve az üzletekben található látványpékségek első sütése is elkészül vasárnap reggel hét órára, így a vásárlókat a hétköznapokon megszokott árukínálat fogadja majd. Az áruházak vasárnap országosan egységesen 19:00 óráig tartanak nyitva.

Címlapkép: Getty Images
