Őrült terjeszkedésbe kezdett az Aldi: rengeteg új boltot nyitnak hamarosan

Az Aldi brit leányvállalata 1,6 milliárd font értékű beruházást jelentett be a következő két évre, amellyel felgyorsítja bolthálózatának bővítését, annak ellenére, hogy éves működési nyeresége 21 százalékkal csökkent.

A brit kiskereskedelmi piacon negyedik helyen álló Aldi UK hétfőn közölte, hogy működési nyeresége 435,5 millió fontra (590,6 millió dollárra) csökkent 2024-ben. A vállalat szerint a visszaesés az árcsökkentéseknek, az infrastrukturális beruházásoknak és a magasabb munkabéreknek tudható be - jelentette a Reuters.

Az áruházlánc éves forgalma enyhén emelkedett, elérve a 18,1 milliárd fontot a 2024 decemberével záruló üzleti évben, azonban működési haszonkulcsa 3,1 százalékról 2,4 százalékra csökkent.

A németországi Aldi Süd tulajdonában lévő csoport és versenytársa, a Lidl GB az elmúlt két évtizedben jelentősen terjeszkedett Nagy-Britanniában, átalakítva az ország szupermarket-piacát és kihívás elé állítva a hagyományos nagy szereplőket.

Az Aldi UK jelenleg 1060 üzlettel rendelkezik, és tervei szerint a következő 13 hétben 21 új boltot nyit, majd további 80-at a rákövetkező két évben. Hosszú távú célja, hogy 1500 üzletre bővítse hálózatát.

A múlt hónapban közzétett kiskereskedelmi adatok szerint az Aldi UK forgalma 4,8 százalékkal nőtt az augusztus 10-ig tartó 12 hetes időszakban az előző év azonos időszakához képest, ami 10,8 százalékos piaci részesedést jelent, mindössze egy százalékponttal maradva el az Asda mögött.

Giles Hurley, az Aldi UK és Írország vezérigazgatója elmondta, hogy az inflációs nyomás "rendkívül nehéz helyzetbe" hozza a brit családokat, akik erre úgy reagálnak, hogy több helyen vásárolnak és előnyben részesítik az értéket. A fogyasztók egyre inkább otthon kényeztetik magukat prémium saját márkás termékekkel az éttermi étkezés helyett – egy trend, amely a vezérigazgató szerint a karácsonyi időszakban is folytatódni fog.