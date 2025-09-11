A 2023-as adatok szerint rekordszámú, 1346 esetet regisztráltak, ami 67%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Putyin rémálma: Ukrajna gyorsabban lehet EU-tag, mint gondolnánk
Alexander Stubb finn elnök szerint Ukrajna számára az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát – és egyben Oroszország stratégiai vereségét.
Kijevben, Volodimir Zelenszkijjel közös sajtótájékoztatóján arról beszélt: ha valóban Putyin vereségét akarja a világ, akkor Ukrajnának mielőbb az európai közösség teljes jogú tagjává kell válnia – és ez szerinte gyorsabban bekövetkezhet, mint gondolnánk.
Stubb hangsúlyozta: Finnország továbbra is együttműködik Ukrajnával, hogy az európai elrettentő erő minél erősebb legyen. Úgy vélte, Oroszország folyamatosan teszteli Európát hibrid műveletekkel – információs háborúval, szabotázzsal, kibertámadásokkal, drónbevetésekkel és hadgyakorlatokkal –, ezért a kontinens országainak hidegvérrel, átgondoltan kell reagálniuk.
Zelenszkij hozzátette: szerinte az orosz drónok lengyel légtérbe való berepülése nem véletlen, hanem szándékos provokáció volt, amellyel az Ukrajnának szánt légvédelmi szállítmányokat akarták lassítani. Az ukrán elnök szerint a helyzet emlékeztet a Krím 2014-es megszállásának kezdetére. Éppen ezért közös európai drónvédelmi projektek indítását javasolta, és azt, hogy Ukrajna tapasztalataival mielőbb részese legyen a kontinens „keleti légvédelmi pajzsának”.
A dél-koreai elnök figyelmeztetett, hogy a vízumrendszer javítása nélkül a koreai cégek visszafoghatják amerikai befektetéseiket.
Kamala Harris új könyvében élesen bírálja Joe Biden döntését, hogy második elnöki ciklusra is indult, és felidézi, hogyan érezte magát mellőzve alelnökként.
A NASA Perseverance marsjáró által felfedezett szokatlan kőzetek minden eddiginél ígéretesebb jeleket mutatnak a vörös bolygón egykor létezett élet lehetőségére.
Meghalt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista nem sokkal azt követően, hogy szerdán lövés érte
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.
Itt a világ leggazdagabb embereinek listája: Musk vagyona már 438 milliárd dollár, Trump csak a 201. helyen
A 400 leggazdagabb amerikai vagyona elérte a rekordot jelentő 6600 milliárd dollárt, Elon Musk továbbra is a lista élén áll.
Az ukrán figyelmeztetést követően Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított és légvédelmi készültséget rendelt el.
Sokkoló fordulat: gyerekeket bérelnek fel gyilkosságokra, drasztikusan csökkentenék a büntethetőségi korhatárt!
Svédország csökkenteni tervezi a büntethetőség korhatárát, mivel bűnszervezetek gyerekeket toboroznak.
Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel
A Kreml egyértelművé tette: a 19. EU-s szankciós csomag és az USA lépései sem fogják módosítani álláspontjukat.
Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár.
A magyar–ukrán kapcsolatok témája is szóba került hétfőn Budapesten, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót.
Súlyos incidens a NATO területén: veszélyes orosz fegyvert találtak, ennek nem biztos, hogy jó vége lesz
Újabb lezuhant dróndarabot találtak Lengyelország keleti részén, ezúttal a fehérorosz határhoz közeli Terespol mellett.
Az amerikai elnök szerint hamarosan Európa vezetői is Washingtonba utaznak, hogy a békéről egyeztessenek.
Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
