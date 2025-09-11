Putyin rémálma: Ukrajna gyorsabban lehet EU-tag, mint gondolnánk

Alexander Stubb finn elnök szerint Ukrajna számára az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát – és egyben Oroszország stratégiai vereségét.

Kijevben, Volodimir Zelenszkijjel közös sajtótájékoztatóján arról beszélt: ha valóban Putyin vereségét akarja a világ, akkor Ukrajnának mielőbb az európai közösség teljes jogú tagjává kell válnia – és ez szerinte gyorsabban bekövetkezhet, mint gondolnánk.

Stubb hangsúlyozta: Finnország továbbra is együttműködik Ukrajnával, hogy az európai elrettentő erő minél erősebb legyen. Úgy vélte, Oroszország folyamatosan teszteli Európát hibrid műveletekkel – információs háborúval, szabotázzsal, kibertámadásokkal, drónbevetésekkel és hadgyakorlatokkal –, ezért a kontinens országainak hidegvérrel, átgondoltan kell reagálniuk.

Zelenszkij hozzátette: szerinte az orosz drónok lengyel légtérbe való berepülése nem véletlen, hanem szándékos provokáció volt, amellyel az Ukrajnának szánt légvédelmi szállítmányokat akarták lassítani. Az ukrán elnök szerint a helyzet emlékeztet a Krím 2014-es megszállásának kezdetére. Éppen ezért közös európai drónvédelmi projektek indítását javasolta, és azt, hogy Ukrajna tapasztalataival mielőbb részese legyen a kontinens „keleti légvédelmi pajzsának”.