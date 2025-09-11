2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az amerikai zászló, az orosz zászló, az ukrán zászló. USA zászló, Oroszország zászlaja, Ukrajna zászlaja. Az Amerikai Egyesült Államok és az Orosz Föderáció szembenállása. Oroszország inváziója Ukrajna ellen
Világ

Putyin rémálma: Ukrajna gyorsabban lehet EU-tag, mint gondolnánk

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 20:16

Alexander Stubb finn elnök szerint Ukrajna számára az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát – és egyben Oroszország stratégiai vereségét.

Kijevben, Volodimir Zelenszkijjel közös sajtótájékoztatóján arról beszélt: ha valóban Putyin vereségét akarja a világ, akkor Ukrajnának mielőbb az európai közösség teljes jogú tagjává kell válnia – és ez szerinte gyorsabban bekövetkezhet, mint gondolnánk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Stubb hangsúlyozta: Finnország továbbra is együttműködik Ukrajnával, hogy az európai elrettentő erő minél erősebb legyen. Úgy vélte, Oroszország folyamatosan teszteli Európát hibrid műveletekkel – információs háborúval, szabotázzsal, kibertámadásokkal, drónbevetésekkel és hadgyakorlatokkal –, ezért a kontinens országainak hidegvérrel, átgondoltan kell reagálniuk.

Kapcsolódó cikkeink:

Zelenszkij hozzátette: szerinte az orosz drónok lengyel légtérbe való berepülése nem véletlen, hanem szándékos provokáció volt, amellyel az Ukrajnának szánt légvédelmi szállítmányokat akarták lassítani. Az ukrán elnök szerint a helyzet emlékeztet a Krím 2014-es megszállásának kezdetére. Éppen ezért közös európai drónvédelmi projektek indítását javasolta, és azt, hogy Ukrajna tapasztalataival mielőbb részese legyen a kontinens „keleti légvédelmi pajzsának”.
Címlapkép: Getty Images
#európa #ukrajna #világ #orosz-ukrán háború #orosz-ukrán

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:16
20:04
19:44
19:33
19:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 11.
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
2025. szeptember 11.
Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba
2025. szeptember 11.
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
5 napja
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
3 hete
Félelmetes figyelmeztetés érkezett az EU legfőbb diplomatájától, erre készülhet Putyin
5
2 hete
Fordulat a háborúban? Zelenszkij bejelentést tett a béketárgyalásokról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 18:02
Kvíz: Megbízol a ChatGPT-ben? Ha te is hozzá fordulsz segítségért, válaszold meg kérdéseinket!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 16:04
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 19:29
Olyan dolog történhet a magyar földeken, amire már sok gazda várt