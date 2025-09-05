Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump visszahozná a Háborús Minisztériumot: új korszak kezdődhet Amerikában?
Donald Trump elnöki rendelettel a Védelmi Minisztériumot Háborús Minisztériummá nevezné át, egyelőre másodlagos elnevezésként, kongresszusi jóváhagyás nélkül, írta a BBC.
Az amerikai elnök pénteken írja alá azt a rendeletet, amely lehetővé teszi a Pentagon számára a Háborús Minisztérium (Department of War) elnevezés használatát másodlagos névként. A rendelet értelmében Pete Hegseth védelmi miniszter a háborús miniszter (Secretary of War) titulust is viselheti.
A Pentagon – amely az amerikai fegyveres erők felügyeletét látja el – a Háborús Minisztérium utódja, amely 1789-ben jött létre kormányzati szervként, és 1947-ig működött ezen a néven.
A végrehajtási rendelet szövege szerint "a 'Háborús Minisztérium' elnevezés erősebb üzenetet közvetít a készenlétről és elszántságról, mint a 'Védelmi Minisztérium', amely csak a védelmi képességeket hangsúlyozza". A cél az "erő és eltökéltség kivetítése" lenne.
A minisztérium nevének hivatalos megváltoztatásához kongresszusi jóváhagyás szükséges, ezért a rendelet utasítja Hegsethet, hogy tegyen javaslatot a név végleges megváltoztatásához szükséges törvényhozási és végrehajtási intézkedésekre.
A Háborús Minisztériumot George Washington alapította, de a második világháború után átnevezték. A rendelet szerint a régi név visszaállítása "élesíti a minisztérium fókuszát a nemzeti érdekekre, és jelzi az ellenfeleknek Amerika készségét a háborúra érdekei védelmében".
A Fehér Ház egyelőre nem közölte, mennyibe kerülne a végleges átnevezés, de amerikai médiajelentések szerint
akár egymilliárd dolláros költséggel is járhat a több száz ügynökség, embléma, e-mail cím, egyenruha és egyéb elemek átalakítása,
ami akadályozhatja a Pentagon költségcsökkentési törekvéseit.
Trump korábban is felvetette már a névváltoztatás ötletét, azzal érvelve, hogy az Egyesült Államoknak "hihetetlen győzelmi története" volt mindkét világháborúban a korábbi név alatt. Az elnök és Hegseth célja, hogy a minisztérium újra a "hadviselésre" és a "harcos szellemiségre" összpontosítson.
Állításuk szerint a minisztérium túlságosan a sokszínűségre, méltányosságra és befogadási programokra, valamint a "woke ideológiára" koncentrált az utóbbi időben.
Az átnevezés Trump 200. végrehajtási rendelete hivatalba lépése óta. Bár a lépés nem volt váratlan, időzítése figyelemre méltó, mivel Kína nemrég mutatott be új fegyvereket, drónokat és egyéb katonai eszközöket egy nagyszabású felvonuláson, amit sokan az USA és szövetségesei felé küldött egyértelmű üzenetként értelmeztek.
Címlapi kép: Rebecca Blackwell, MTI/MTVA
