Las Vegas, NV, USA - 2021. október 31: A UFC főhadiszállásának komplexuma a nevadai Las Vegasban. A UFC egy amerikai vegyes harcművészetek (MMA) promóciós cég, amelynek székhelye a nevadai Las Vegasban található.
Sport

Nagy bajban van Dana White, a UFC mindenható úristene: bizottság hallgatta meg

Pénzcentrum
2026. február 8. 10:03

Dana White, az UFC elnöke egy trösztellenes per meghallgatásán azt állította, hogy nem vesz részt a szervezet mérkőzéseinek összeállításában, és a harcosok szerződéseivel sem foglalkozik - írta a BBC.

A nevadai szövetségi bíróságon folyó, két trösztellenes perrel kapcsolatos meghallgatáson White elmondta, hogy a harcosokat érintő üzleti döntések szinte mindegyikét munkatársai, Hunter Campbell, Mick Maynard és Sean Shelby hozzák meg.

Campbell, az UFC üzleti igazgatója megerősítette, hogy White soha nem nézi át a szerződéseket, és nem is kérdez róluk semmit. A bíró ezt szkeptikusan fogadta, megkérdőjelezve, hogy a 25 éve az UFC élén álló White valóban soha nem szól bele a szerződések részleteibe és a mérkőzések kijelölésébe.

Egyetlen menedzser sem fogja azt mondani ezen a bolygón, hogy tárgyaltam volna bármilyen üzletről, nem is tudom, mióta

– mondta White Richard Boulware bírónak.

Campbell szerint White teljes mértékben megbízik a csapatában, és inkább az átfogó üzleti kérdésekre, a sport növekedésére és a produkciós oldalra összpontosít. 2024-ben White felügyelte az UFC 20 millió dolláros rendezvényét a Las Vegas-i Sphere-ben, és júliusra a Fehér Házban is eseményt tervez.

A meghallgatáson azt is vizsgálták, hogy a szervezetnél szabálytalanul megsemmisítettek vagy manipuláltak-e kommunikációs eszközöket, például mobiltelefonokat.

2025 októberében az UFC 281 millió fontot fizetett a 2010 és 2017 között versenyző korábbi harcosoknak, miután azok pert indítottak, arra hivatkozva, hogy a szervezet korlátozta tárgyalási lehetőségeiket más promóciókkal. A mostani perek a 2017 utáni időszakot érintik.
Címlapkép: Getty Images
