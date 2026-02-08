A Fradi versenyzője egy sérülés miatt kapott beugróként lehetőséget - a váltó tagjaként bizonyíthat.
Nagy bajban van Dana White, a UFC mindenható úristene: bizottság hallgatta meg
Dana White, az UFC elnöke egy trösztellenes per meghallgatásán azt állította, hogy nem vesz részt a szervezet mérkőzéseinek összeállításában, és a harcosok szerződéseivel sem foglalkozik - írta a BBC.
A nevadai szövetségi bíróságon folyó, két trösztellenes perrel kapcsolatos meghallgatáson White elmondta, hogy a harcosokat érintő üzleti döntések szinte mindegyikét munkatársai, Hunter Campbell, Mick Maynard és Sean Shelby hozzák meg.
Campbell, az UFC üzleti igazgatója megerősítette, hogy White soha nem nézi át a szerződéseket, és nem is kérdez róluk semmit. A bíró ezt szkeptikusan fogadta, megkérdőjelezve, hogy a 25 éve az UFC élén álló White valóban soha nem szól bele a szerződések részleteibe és a mérkőzések kijelölésébe.
Egyetlen menedzser sem fogja azt mondani ezen a bolygón, hogy tárgyaltam volna bármilyen üzletről, nem is tudom, mióta
– mondta White Richard Boulware bírónak.
Campbell szerint White teljes mértékben megbízik a csapatában, és inkább az átfogó üzleti kérdésekre, a sport növekedésére és a produkciós oldalra összpontosít. 2024-ben White felügyelte az UFC 20 millió dolláros rendezvényét a Las Vegas-i Sphere-ben, és júliusra a Fehér Házban is eseményt tervez.
A meghallgatáson azt is vizsgálták, hogy a szervezetnél szabálytalanul megsemmisítettek vagy manipuláltak-e kommunikációs eszközöket, például mobiltelefonokat.
2025 októberében az UFC 281 millió fontot fizetett a 2010 és 2017 között versenyző korábbi harcosoknak, miután azok pert indítottak, arra hivatkozva, hogy a szervezet korlátozta tárgyalási lehetőségeiket más promóciókkal. A mostani perek a 2017 utáni időszakot érintik.
