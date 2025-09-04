Mégsem mindenható Donald Trump? Súlyos akadályba ütközött a vámok ügyében

Donald Trump a legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy érvénytelenítse az átfogó kereskedelmi vámjaira vonatkozó korábbi bírósági döntést, amely azokat jogellenesnek minősítette - számolt be a The Guardian.

Az amerikai elnök szerdán késő este nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság múlt heti ítélete ellen. A bírósági döntés Trump április 2-án bevezetett "felszabadítási nap" határvámjaira vonatkozott, amelyek 10-50% közötti illetéket vetettek ki az amerikai importtermékek többségére, megrázva a globális kereskedelmet és piacokat.

A bíróság múlt pénteken 7-4 arányban úgy határozott, hogy Trump túllépte elnöki hatáskörét, amikor egy 1977-es, nemzeti vészhelyzetekre tervezett törvényre hivatkozva indokolta "viszonossági" vámjait.

Ez volt a legnagyobb csapás Trump vámpolitikájára, de az illetékek október 14-ig érvényben maradnak – időt adva a kormányzatnak, hogy a legfelsőbb bírósághoz forduljon az ítélet felülvizsgálatáért.

A fellebbezésben a kormányzat gyorsított eljárást kér, hogy a meghallgatásokat november 10-ig tartsák meg, és a bírák az év végéig döntést hozhassanak. A legfelsőbb bíróságtól azt kérik, hogy szeptember 10-ig döntsön a felülvizsgálat elfogadásáról.

A fellebbviteli bíróság szerint az amerikai törvények "jelentős felhatalmazást adnak az elnöknek különböző intézkedések megtételére nemzeti vészhelyzet esetén, de ezek egyike sem tartalmazza kifejezetten a vámok, illetékek kivetésének jogát".

A bíróság megállapította, hogy Trump magas vámjai "korlátlanok terjedelmükben, összegükben és időtartamukban", és "olyan kiterjedt hatáskört követelnek, amely túlmutat a törvény kifejezett korlátozásain".

Trump vereségének esetén az Egyesült Államok jelenlegi 16,3%-os átlagos effektív vámtétele legalább a felére csökkenne, és az országnak több tízmilliárd dollárt kellene visszafizetnie. Ez veszélyeztethetné az elnök által egyes országokkal, köztük az Egyesült Királysággal és az Európai Unióval kötött előzetes kereskedelmi megállapodásokat is.

A vámokat általában a Kongresszusnak kell jóváhagynia, de Trump azt állította, hogy a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatásköri Törvény alapján jogosult vámokat kivetni, amely bizonyos körülmények között felhatalmazást ad az elnöknek a nemzetközi tranzakciók szabályozására vagy megtiltására nemzeti vészhelyzet idején.

A héten a Levi's amerikai ruházati márka jelezte, hogy "a Trump-vámok és kormányzati politikák következtében növekvő Amerika-ellenesség" elfordíthatja a brit vásárlókat termékeitől. Más márkák, mint a Tesla, szintén nehézségekkel küzdenek Európában és Kanadában, míg az amerikai termékek elleni tiltakozások a Jack Daniel's whiskey eladásainak visszaeséséhez vezettek.