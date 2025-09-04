Az orosz–ukrán konfliktus újabb fejezetéhez érkezett: miközben Donald Trump nem tett konkrét lépéseket Putyinnal folytatott tárgyalásainak elmaradása után.
Mégsem mindenható Donald Trump? Súlyos akadályba ütközött a vámok ügyében
Donald Trump a legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy érvénytelenítse az átfogó kereskedelmi vámjaira vonatkozó korábbi bírósági döntést, amely azokat jogellenesnek minősítette - számolt be a The Guardian.
Az amerikai elnök szerdán késő este nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság múlt heti ítélete ellen. A bírósági döntés Trump április 2-án bevezetett "felszabadítási nap" határvámjaira vonatkozott, amelyek 10-50% közötti illetéket vetettek ki az amerikai importtermékek többségére, megrázva a globális kereskedelmet és piacokat.
A bíróság múlt pénteken 7-4 arányban úgy határozott, hogy Trump túllépte elnöki hatáskörét, amikor egy 1977-es, nemzeti vészhelyzetekre tervezett törvényre hivatkozva indokolta "viszonossági" vámjait.
Ez volt a legnagyobb csapás Trump vámpolitikájára, de az illetékek október 14-ig érvényben maradnak – időt adva a kormányzatnak, hogy a legfelsőbb bírósághoz forduljon az ítélet felülvizsgálatáért.
A fellebbezésben a kormányzat gyorsított eljárást kér, hogy a meghallgatásokat november 10-ig tartsák meg, és a bírák az év végéig döntést hozhassanak. A legfelsőbb bíróságtól azt kérik, hogy szeptember 10-ig döntsön a felülvizsgálat elfogadásáról.
A fellebbviteli bíróság szerint az amerikai törvények "jelentős felhatalmazást adnak az elnöknek különböző intézkedések megtételére nemzeti vészhelyzet esetén, de ezek egyike sem tartalmazza kifejezetten a vámok, illetékek kivetésének jogát".
A bíróság megállapította, hogy Trump magas vámjai "korlátlanok terjedelmükben, összegükben és időtartamukban", és "olyan kiterjedt hatáskört követelnek, amely túlmutat a törvény kifejezett korlátozásain".
Trump vereségének esetén az Egyesült Államok jelenlegi 16,3%-os átlagos effektív vámtétele legalább a felére csökkenne, és az országnak több tízmilliárd dollárt kellene visszafizetnie. Ez veszélyeztethetné az elnök által egyes országokkal, köztük az Egyesült Királysággal és az Európai Unióval kötött előzetes kereskedelmi megállapodásokat is.
A vámokat általában a Kongresszusnak kell jóváhagynia, de Trump azt állította, hogy a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatásköri Törvény alapján jogosult vámokat kivetni, amely bizonyos körülmények között felhatalmazást ad az elnöknek a nemzetközi tranzakciók szabályozására vagy megtiltására nemzeti vészhelyzet idején.
A héten a Levi's amerikai ruházati márka jelezte, hogy "a Trump-vámok és kormányzati politikák következtében növekvő Amerika-ellenesség" elfordíthatja a brit vásárlókat termékeitől. Más márkák, mint a Tesla, szintén nehézségekkel küzdenek Európában és Kanadában, míg az amerikai termékek elleni tiltakozások a Jack Daniel's whiskey eladásainak visszaeséséhez vezettek.
Putyin hajlandó a háború folytatására, ha Ukrajna nem fogad el megállapodást.
Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és 18 a sérültek száma.
Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
