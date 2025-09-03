Trump azzal vádolta a kínai elnököt, hogy Oroszország és Észak-Korea vezetőivel az Egyesült Államok ellen szövetkezik, miközben Kína nagyszabású katonai parádét tartott Pekingben.
Elképesztő csapást mért Kínára Donald Trump: mi lesz erre az ősellenség válasza?
Az Egyesült Államok visszavonta a TSMC engedélyét, amely lehetővé tette a chipgyártáshoz szükséges berendezések szabad szállítását Kínába, ami veszélyeztetheti a vállalat nankingi gyártóbázisának működését.
Washington december 31-i hatállyal visszavonta a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) "validált végfelhasználói" státuszát, ami eddig lehetővé tette a vállalat számára, hogy szabadon szállítson chipgyártáshoz szükséges berendezéseket az Egyesült Államokból Kínába. A döntés a Trump-adminisztráció közelmúltbeli lépését követi, amely korlátozta a Samsung és az SK Hynix Kínába irányuló szállításait is - tudósított a Euronews.
Az intézkedés jelentősen befolyásolhatja a TSMC nankingi gyártóbázisának működését, ahol régebbi generációs chipeket állítanak elő, mivel a jövőbeni szállítmányokhoz exportengedélyekre lesz szükség. A vállalat legfejlettebb chipjeinek gyártása ugyanakkor nem Kínában, hanem Tajvanon és az Egyesült Államokban zajlik.
A TSMC közleményben jelezte, hogy értékelik a helyzetet és megfelelő intézkedéseket tesznek, beleértve az amerikai kormánnyal való kommunikációt is. A vállalat hangsúlyozta, hogy elkötelezett a nankingi üzem zavartalan működésének biztosítása mellett.
Washington döntése az USA és Kína között kiéleződő fejlett technológiai verseny közepette született. A lépés időzítése különösen érdekes, mivel a két ország között jelenleg is kereskedelmi tárgyalások zajlanak. Augusztus 12-én a felek megállapodtak, hogy 90 napra ideiglenesen csökkentik az egymással szemben alkalmazott vámokat.
A Biden-adminisztráció 2022-ben már korlátozásokat vezetett be a kínai félvezetőiparral szemben, bár kivételeket biztosított olyan nagy cégeknek, mint a TSMC, azzal a feltétellel, hogy bizonyos információkat megosztanak az amerikai kormánnyal.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Amikor a Samsung és az SK Hynix a múlt héten elvesztette szabad szállítási státuszát, az amerikai Ipari és Biztonsági Hivatal jelezte, hogy "nem szándékozik engedélyeket adni a kínai gyárak kapacitásbővítéséhez vagy technológiai fejlesztéséhez".
Egyelőre nem világos, milyen gyorsan fog az amerikai kormány engedélyeket kiadni, így a várakozási idők lassíthatják a szállításokat és zavarhatják a gyártást. A döntés kritikusai szerint a korlátozások nemcsak Kína chipgyártási képességeit gátolhatják, hanem innovációra is ösztönözhetik az országot, mivel a vállalkozások kénytelenek lesznek kínai beszállítókat találni.
Putyin megköszönte Kim Dzsongunnak az Ukrajnában harcoló észak-koreai katonák bátorságát, miközben a két vezető Pekingben találkozott egy nagyszabású kínai katonai parádén.
A parlamenti biztos szerint ez lehetővé tenné, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a társadalom működéséhez, miközben maguk is profitálnak a programból.
Robert Fico több üzenetet is át fog adni Zelenszkijnek a Putyinnal való tárgyalása után.
Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!