2025. szeptember 3. szerda Hilda
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a szilíciumcsipkéről, amelyet a félvezető ostyából kivesznek és a hordozóhoz rögzítenek a pick and place géppel. Számítógépes chipgyártás a gyárban. Félvezető csomagolási folyamat.
Világ

Elképesztő csapást mért Kínára Donald Trump: mi lesz erre az ősellenség válasza?

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 16:46

Az Egyesült Államok visszavonta a TSMC engedélyét, amely lehetővé tette a chipgyártáshoz szükséges berendezések szabad szállítását Kínába, ami veszélyeztetheti a vállalat nankingi gyártóbázisának működését.  

Washington december 31-i hatállyal visszavonta a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) "validált végfelhasználói" státuszát, ami eddig lehetővé tette a vállalat számára, hogy szabadon szállítson chipgyártáshoz szükséges berendezéseket az Egyesült Államokból Kínába. A döntés a Trump-adminisztráció közelmúltbeli lépését követi, amely korlátozta a Samsung és az SK Hynix Kínába irányuló szállításait is - tudósított a Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az intézkedés jelentősen befolyásolhatja a TSMC nankingi gyártóbázisának működését, ahol régebbi generációs chipeket állítanak elő, mivel a jövőbeni szállítmányokhoz exportengedélyekre lesz szükség. A vállalat legfejlettebb chipjeinek gyártása ugyanakkor nem Kínában, hanem Tajvanon és az Egyesült Államokban zajlik.

A TSMC közleményben jelezte, hogy értékelik a helyzetet és megfelelő intézkedéseket tesznek, beleértve az amerikai kormánnyal való kommunikációt is. A vállalat hangsúlyozta, hogy elkötelezett a nankingi üzem zavartalan működésének biztosítása mellett.

Kapcsolódó cikkeink:

Washington döntése az USA és Kína között kiéleződő fejlett technológiai verseny közepette született. A lépés időzítése különösen érdekes, mivel a két ország között jelenleg is kereskedelmi tárgyalások zajlanak. Augusztus 12-én a felek megállapodtak, hogy 90 napra ideiglenesen csökkentik az egymással szemben alkalmazott vámokat.

A Biden-adminisztráció 2022-ben már korlátozásokat vezetett be a kínai félvezetőiparral szemben, bár kivételeket biztosított olyan nagy cégeknek, mint a TSMC, azzal a feltétellel, hogy bizonyos információkat megosztanak az amerikai kormánnyal.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Amikor a Samsung és az SK Hynix a múlt héten elvesztette szabad szállítási státuszát, az amerikai Ipari és Biztonsági Hivatal jelezte, hogy "nem szándékozik engedélyeket adni a kínai gyárak kapacitásbővítéséhez vagy technológiai fejlesztéséhez".

Egyelőre nem világos, milyen gyorsan fog az amerikai kormány engedélyeket kiadni, így a várakozási idők lassíthatják a szállításokat és zavarhatják a gyártást. A döntés kritikusai szerint a korlátozások nemcsak Kína chipgyártási képességeit gátolhatják, hanem innovációra is ösztönözhetik az országot, mivel a vállalkozások kénytelenek lesznek kínai beszállítókat találni.
Címlapkép: Getty Images
#kínai #vállalat #trump #amerikai #szabad #vámháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:16
17:03
16:46
16:29
16:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 3.
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
2025. szeptember 3.
Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek
2025. szeptember 3.
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború
2
2 napja
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
3
2 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
2 hete
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
5
2 hete
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Veszélyközösség
az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek csoportja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 17:16
Itt a fordulat, Putyin tárgyalni hívta Zelenszkijt: mit lép az ukrán elnök?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 16:15
Eszement összegeket költött el Szoboszlai és Kerkez Liverpoolja: hol a vége a brutális pénzszórásnak?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 3. 16:31
Megdöbbentő tévhitek dőltek meg a húsfogyasztásról, ezt sokan nem tudták