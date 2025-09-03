Elképesztő csapást mért Kínára Donald Trump: mi lesz erre az ősellenség válasza?

Az Egyesült Államok visszavonta a TSMC engedélyét, amely lehetővé tette a chipgyártáshoz szükséges berendezések szabad szállítását Kínába, ami veszélyeztetheti a vállalat nankingi gyártóbázisának működését.

Washington december 31-i hatállyal visszavonta a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) "validált végfelhasználói" státuszát, ami eddig lehetővé tette a vállalat számára, hogy szabadon szállítson chipgyártáshoz szükséges berendezéseket az Egyesült Államokból Kínába. A döntés a Trump-adminisztráció közelmúltbeli lépését követi, amely korlátozta a Samsung és az SK Hynix Kínába irányuló szállításait is - tudósított a Euronews.

Az intézkedés jelentősen befolyásolhatja a TSMC nankingi gyártóbázisának működését, ahol régebbi generációs chipeket állítanak elő, mivel a jövőbeni szállítmányokhoz exportengedélyekre lesz szükség. A vállalat legfejlettebb chipjeinek gyártása ugyanakkor nem Kínában, hanem Tajvanon és az Egyesült Államokban zajlik.

A TSMC közleményben jelezte, hogy értékelik a helyzetet és megfelelő intézkedéseket tesznek, beleértve az amerikai kormánnyal való kommunikációt is. A vállalat hangsúlyozta, hogy elkötelezett a nankingi üzem zavartalan működésének biztosítása mellett.

Washington döntése az USA és Kína között kiéleződő fejlett technológiai verseny közepette született. A lépés időzítése különösen érdekes, mivel a két ország között jelenleg is kereskedelmi tárgyalások zajlanak. Augusztus 12-én a felek megállapodtak, hogy 90 napra ideiglenesen csökkentik az egymással szemben alkalmazott vámokat.

A Biden-adminisztráció 2022-ben már korlátozásokat vezetett be a kínai félvezetőiparral szemben, bár kivételeket biztosított olyan nagy cégeknek, mint a TSMC, azzal a feltétellel, hogy bizonyos információkat megosztanak az amerikai kormánnyal.

Amikor a Samsung és az SK Hynix a múlt héten elvesztette szabad szállítási státuszát, az amerikai Ipari és Biztonsági Hivatal jelezte, hogy "nem szándékozik engedélyeket adni a kínai gyárak kapacitásbővítéséhez vagy technológiai fejlesztéséhez".

Egyelőre nem világos, milyen gyorsan fog az amerikai kormány engedélyeket kiadni, így a várakozási idők lassíthatják a szállításokat és zavarhatják a gyártást. A döntés kritikusai szerint a korlátozások nemcsak Kína chipgyártási képességeit gátolhatják, hanem innovációra is ösztönözhetik az országot, mivel a vállalkozások kénytelenek lesznek kínai beszállítókat találni.