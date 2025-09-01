A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös víziót vázoltak fel egy új globális rendről a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján, írta meg a Reuters.
A kínai elnök a Tiencsinben megrendezett kétnapos csúcstalálkozón arra ösztönözte a résztvevő több mint 20 világvezetőt, hogy használják ki a szervezet "mega-méretű piacát". Hszi hangsúlyozta, hogy a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) modellt állított egy újfajta nemzetközi kapcsolatrendszerre.
"Egyenlő és rendezett világszintű multipolarizációt, befogadó gazdasági globalizációt kell szorgalmaznunk, és elő kell mozdítanunk egy igazságosabb globális kormányzási rendszer kiépítését" - mondta a kínai elnök. Emellett sürgette a kereskedelmi és befektetési kapcsolatok fejlesztését, valamint az energia, infrastruktúra, tudomány, technológia és mesterséges intelligencia területén történő együttműködés erősítését.
Putyin orosz elnök szerint a szervezet felélesztette a "valódi multilateralizmust", és a nemzeti valuták egyre nagyobb szerepet kapnak a kölcsönös elszámolásokban. "Ez megalapozza egy új eurázsiai stabilitási és biztonsági rendszer kialakítását, amely - az eurocentrikus és euro-atlanti modellekkel ellentétben - valóban figyelembe venné a széles körű országok érdekeit" - fejtette ki.
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint közép-ázsiai, közel-keleti, dél-ázsiai és délkelet-ázsiai vezetők is, demonstrálva a globális dél szolidaritását. A biztonsági fókuszú szervezet az elmúlt években hat eurázsiai országból 10 állandó tagra és 16 párbeszéd- és megfigyelő országra bővült.
Hszi felszólította a partnerországokat, hogy "utasítsák el a hidegháborús mentalitást és a blokkosodást", valamint támogassák a multilaterális kereskedelmi rendszereket. Ez egyértelmű utalás volt Donald Trump amerikai elnök vámháborújára, amely aránytalanul sújtotta a fejlődő gazdaságokat, köztük Indiát, amelynek exportjára a múlt héten 50%-os vámot vetettek ki.
Kína idén 2 milliárd jüan (280 millió dollár) ingyenes támogatást nyújt a tagállamoknak, és további 10 milliárd jüan hitelt biztosít az SCO banki konzorciumának - jelentette be a kínai elnök.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A csúcstalálkozó lehetőséget adott Kínának az Indiával való kapcsolatok javítására is. Modi, aki hét év után először látogatott Kínába, és Hszi egyetértettek abban, hogy országaik fejlesztési partnerek, nem pedig riválisok, és megvitatták a kereskedelmi kapcsolatok javításának lehetőségeit a globális vámügyi bizonytalanság közepette.
Putyin a tárgyalások után kijelentette, hogy a NATO keleti bővítésének kérdését meg kell oldani ahhoz, hogy fenntartható béke legyen Ukrajnában. A csúcstalálkozón Putyin kijelentette, hogy a Nyugat megpróbálta Ukrajnát a nyugati befolyási övezetbe vonni, majd az egykori szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette NATO katonai szövetségbe csábítani.
Putyin szerint "a biztonsági területen is helyre kell állítani a méltányos egyensúlyt", ami egy sor orosz követelést foglal magában a NATO-val és az európai biztonsággal kapcsolatban.
Címlapi kép: Alekszandr Rjumin, MTI/MTVA
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak
A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
Az Egyesült Államok kész stratégiai támogatást nyújtani Ukrajnának a háború befejezése után – írja a Financial Times, amely több európai és ukrán tisztviselőre hivatkozik.
Románia jelenleg 27 jelentős fegyverkezési és beszerzési programot hajt végre, amelyek minden haderőnemre kiterjednek.
Keddtől a 18–22 év közötti ukrán férfiak is elhagyhatják az országot – ez főként a tanulmányaikat tervezőknek kedvez.
Az amerikai fegyvergyárak jelentősen bővítették gyártókapacitásukat, többek között a Patriot-rakéták előállítását is megsokszorozták.
Az ukrán hadsereg az elmúlt két hétben fokozta a támadásokat az orosz olajipari létesítmények ellen, jelentős károkat okozva a finomítói kapacitásokban és az olajszállítási infrastruktúrában.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Németországi sörgyárak csődhullámát jósolja a napokban az Oettinger vezérigazgatója.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!