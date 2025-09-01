2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
Peking, 2024. május 16.Vlagyimir Putyin orosz (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök kezet fog a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvétele 75. évfordulójának és a kínai-orosz kulturális évad kezdetének alkalmából rendezett hang
Világ

Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 11:46

Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös víziót vázoltak fel egy új globális rendről a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján, írta meg a Reuters.

A kínai elnök a Tiencsinben megrendezett kétnapos csúcstalálkozón arra ösztönözte a résztvevő több mint 20 világvezetőt, hogy használják ki a szervezet "mega-méretű piacát". Hszi hangsúlyozta, hogy a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) modellt állított egy újfajta nemzetközi kapcsolatrendszerre.

"Egyenlő és rendezett világszintű multipolarizációt, befogadó gazdasági globalizációt kell szorgalmaznunk, és elő kell mozdítanunk egy igazságosabb globális kormányzási rendszer kiépítését" - mondta a kínai elnök. Emellett sürgette a kereskedelmi és befektetési kapcsolatok fejlesztését, valamint az energia, infrastruktúra, tudomány, technológia és mesterséges intelligencia területén történő együttműködés erősítését.

Putyin orosz elnök szerint a szervezet felélesztette a "valódi multilateralizmust", és a nemzeti valuták egyre nagyobb szerepet kapnak a kölcsönös elszámolásokban. "Ez megalapozza egy új eurázsiai stabilitási és biztonsági rendszer kialakítását, amely - az eurocentrikus és euro-atlanti modellekkel ellentétben - valóban figyelembe venné a széles körű országok érdekeit" - fejtette ki.

A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint közép-ázsiai, közel-keleti, dél-ázsiai és délkelet-ázsiai vezetők is, demonstrálva a globális dél szolidaritását. A biztonsági fókuszú szervezet az elmúlt években hat eurázsiai országból 10 állandó tagra és 16 párbeszéd- és megfigyelő országra bővült.

Hszi felszólította a partnerországokat, hogy "utasítsák el a hidegháborús mentalitást és a blokkosodást", valamint támogassák a multilaterális kereskedelmi rendszereket. Ez egyértelmű utalás volt Donald Trump amerikai elnök vámháborújára, amely aránytalanul sújtotta a fejlődő gazdaságokat, köztük Indiát, amelynek exportjára a múlt héten 50%-os vámot vetettek ki.

Kína idén 2 milliárd jüan (280 millió dollár) ingyenes támogatást nyújt a tagállamoknak, és további 10 milliárd jüan hitelt biztosít az SCO banki konzorciumának - jelentette be a kínai elnök.

A csúcstalálkozó lehetőséget adott Kínának az Indiával való kapcsolatok javítására is. Modi, aki hét év után először látogatott Kínába, és Hszi egyetértettek abban, hogy országaik fejlesztési partnerek, nem pedig riválisok, és megvitatták a kereskedelmi kapcsolatok javításának lehetőségeit a globális vámügyi bizonytalanság közepette.

Putyin a tárgyalások után kijelentette, hogy a NATO keleti bővítésének kérdését meg kell oldani ahhoz, hogy fenntartható béke legyen Ukrajnában. A csúcstalálkozón Putyin kijelentette, hogy a Nyugat megpróbálta Ukrajnát a nyugati befolyási övezetbe vonni, majd az egykori szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette NATO katonai szövetségbe csábítani.

Putyin szerint "a biztonsági területen is helyre kell állítani a méltányos egyensúlyt", ami egy sor orosz követelést foglal magában a NATO-val és az európai biztonsággal kapcsolatban.

Címlapi kép: Alekszandr Rjumin, MTI/MTVA
