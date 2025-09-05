Nagy pofon Amerikának? Trump vámjai miatt Kína felé fordulnak az élelmiszer- és italexportrők

Az Egyesült Államok által bevezetett magas vámok miatt a brazil és indiai exportőrök egyre inkább Kína felé fordulnak, miközben az amerikai fogyasztók áremelkedésre számíthatnak - közölte a BBC.

Donald Trump elnök átfogó vámpolitikája jelentős változásokat idéz elő a nemzetközi kereskedelemben. A brazil kávéexportőrök, akiket 50%-os amerikai importvám sújt, már most Kína felé orientálódnak. Hugo Portes ellátási lánc szakértő szerint "ha a vámok célja Brazília gyengítése, valójában közelebb taszítják az eladókat Kínához".

Júliusban, a vámok életbe lépésére készülve, több mint 180 brazil kávécég regisztrált kínai exportra, ami "példátlan" lépés. Brazília, amely az amerikai kávé mintegy harmadát szállítja, most alternatív piacokat keres évi nyolcmillió zsák kávébab számára. Tavaly a brazil termelők egymilliárd dolláros megállapodást kötöttek a Luckin Coffee-val, Kína Starbucks-versenytársával.

Fernanda Pizol, a Daterra Coffee exportőre elmondta, hogy számos amerikai vevő felfüggesztette megrendeléseit a vámok hatásának felmérésére, miközben a kínai üzleteik az elmúlt években meredeken emelkedtek.

Diverzifikálnunk kell... Már most is várólistánk van a vevőkből

- nyilatkozta. Az amerikai kávépörkölők számára egy ötfontos (2,27 kg) zsák brazil kávébab ára akár 25%-kal is emelkedhet a következő hónapokban Luke Waite kávészakértő szerint. Ez azt jelenti, hogy a kávéfogyasztók akár 7%-kal többet fizethetnek csészénként, feltételezve, hogy a kávézók a többletköltségek egy részét maguk viselik.

Indiában, ahol augusztusban lépett életbe az 50%-os amerikai vám, a tea és a tengeri élelmiszerek exportőrei szintén Kína felé tekintenek. Az USA 25%-os büntetővámot vetett ki India orosz olajvásárlása miatt, további 25%-os vámmal tetézve az indiai árukra - amit Delhi "észszerűtlennek" nevezett.

K. N. Raghavan, az Indiai Tengeri Élelmiszer Exportőrök Szövetségének főtitkára szerint sok amerikai vevő felfüggesztette a garnélarák-rendeléseket, miközben a kereskedelmi tárgyalások folytatódnak. Különösen aggasztja, hogy a kisebb amerikai vállalkozások elfordulhatnak a tengeri termékektől. "Nehéz időszak lesz" - mondta, de optimista, hogy India tárgyalásai eredményt hoznak a következő hetekben.

Mohit Agarwal, az Asian Tea and Exports képviselője szerint Kína vezeti az alternatív piacok listáját cége számára, de aggódik, hogy az indiai exportőrök teret veszíthetnek az afrikai versenytársakkal szemben, akik hasonló minőségű termékeket kínálnak alacsonyabb áron.

Egyes amerikai vállalkozások nehezen alkalmazkodnak Trump kereskedelmi politikájához, azzal érvelve, hogy nem praktikus olyan termékeket, mint a kávé és a garnélarák, belföldön előállítani. Egy jelentős amerikai tengeri élelmiszer-kereskedelmi szövetség vámmentességet kért, kiemelve, hogy az amerikai piacot az import uralja, és az amerikai vizek már túlhalászottak.

A Walmart kiskereskedelmi óriás figyelmeztetett, hogy a vámok miatt valószínűleg hamarosan emelni fogja egyes termékeinek árát. A vállalat eddig képes volt elnyelni a magasabb költségeket, de várhatóan tovább emelkednek.

Abuthahir Aboobakar indiai tengeri élelmiszer-exportőr rámutatott, hogy amerikai ügyfelei a vámok ellenére is leadták megrendeléseiket az elkövetkező hónapokra. "Az amerikai vevők már letették a pénzüket, még az 50%-os vámmal is számolva" - mondta a Jeelani Marine Products értékesítési igazgatója. Cége 60 országba exportál világszerte, így vannak alternatívái az USA-n kívül. "Már diverzifikáltunk. Olyan országok, mint Kína és az európai államok, nagyobb részesedést kapnak exportunkból a jövőben. Ez lesz a stratégia."