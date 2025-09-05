A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.
Nagy pofon Amerikának? Trump vámjai miatt Kína felé fordulnak az élelmiszer- és italexportrők
Az Egyesült Államok által bevezetett magas vámok miatt a brazil és indiai exportőrök egyre inkább Kína felé fordulnak, miközben az amerikai fogyasztók áremelkedésre számíthatnak - közölte a BBC.
Donald Trump elnök átfogó vámpolitikája jelentős változásokat idéz elő a nemzetközi kereskedelemben. A brazil kávéexportőrök, akiket 50%-os amerikai importvám sújt, már most Kína felé orientálódnak. Hugo Portes ellátási lánc szakértő szerint "ha a vámok célja Brazília gyengítése, valójában közelebb taszítják az eladókat Kínához".
Júliusban, a vámok életbe lépésére készülve, több mint 180 brazil kávécég regisztrált kínai exportra, ami "példátlan" lépés. Brazília, amely az amerikai kávé mintegy harmadát szállítja, most alternatív piacokat keres évi nyolcmillió zsák kávébab számára. Tavaly a brazil termelők egymilliárd dolláros megállapodást kötöttek a Luckin Coffee-val, Kína Starbucks-versenytársával.
Fernanda Pizol, a Daterra Coffee exportőre elmondta, hogy számos amerikai vevő felfüggesztette megrendeléseit a vámok hatásának felmérésére, miközben a kínai üzleteik az elmúlt években meredeken emelkedtek.
Diverzifikálnunk kell... Már most is várólistánk van a vevőkből
- nyilatkozta. Az amerikai kávépörkölők számára egy ötfontos (2,27 kg) zsák brazil kávébab ára akár 25%-kal is emelkedhet a következő hónapokban Luke Waite kávészakértő szerint. Ez azt jelenti, hogy a kávéfogyasztók akár 7%-kal többet fizethetnek csészénként, feltételezve, hogy a kávézók a többletköltségek egy részét maguk viselik.
Indiában, ahol augusztusban lépett életbe az 50%-os amerikai vám, a tea és a tengeri élelmiszerek exportőrei szintén Kína felé tekintenek. Az USA 25%-os büntetővámot vetett ki India orosz olajvásárlása miatt, további 25%-os vámmal tetézve az indiai árukra - amit Delhi "észszerűtlennek" nevezett.
K. N. Raghavan, az Indiai Tengeri Élelmiszer Exportőrök Szövetségének főtitkára szerint sok amerikai vevő felfüggesztette a garnélarák-rendeléseket, miközben a kereskedelmi tárgyalások folytatódnak. Különösen aggasztja, hogy a kisebb amerikai vállalkozások elfordulhatnak a tengeri termékektől. "Nehéz időszak lesz" - mondta, de optimista, hogy India tárgyalásai eredményt hoznak a következő hetekben.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mohit Agarwal, az Asian Tea and Exports képviselője szerint Kína vezeti az alternatív piacok listáját cége számára, de aggódik, hogy az indiai exportőrök teret veszíthetnek az afrikai versenytársakkal szemben, akik hasonló minőségű termékeket kínálnak alacsonyabb áron.
Egyes amerikai vállalkozások nehezen alkalmazkodnak Trump kereskedelmi politikájához, azzal érvelve, hogy nem praktikus olyan termékeket, mint a kávé és a garnélarák, belföldön előállítani. Egy jelentős amerikai tengeri élelmiszer-kereskedelmi szövetség vámmentességet kért, kiemelve, hogy az amerikai piacot az import uralja, és az amerikai vizek már túlhalászottak.
A Walmart kiskereskedelmi óriás figyelmeztetett, hogy a vámok miatt valószínűleg hamarosan emelni fogja egyes termékeinek árát. A vállalat eddig képes volt elnyelni a magasabb költségeket, de várhatóan tovább emelkednek.
Abuthahir Aboobakar indiai tengeri élelmiszer-exportőr rámutatott, hogy amerikai ügyfelei a vámok ellenére is leadták megrendeléseiket az elkövetkező hónapokra. "Az amerikai vevők már letették a pénzüket, még az 50%-os vámmal is számolva" - mondta a Jeelani Marine Products értékesítési igazgatója. Cége 60 országba exportál világszerte, így vannak alternatívái az USA-n kívül. "Már diverzifikáltunk. Olyan országok, mint Kína és az európai államok, nagyobb részesedést kapnak exportunkból a jövőben. Ez lesz a stratégia."
Donald Trump amerikai elnök átnevezné a védelmi tárcát, visszatér a Háborús Minisztérium.
Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!