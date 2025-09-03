Az elmúlt évekre a szűkös építőipari kapacitások, a szakemberhiány és a rohamosan dráguló építőanyagok jellemezték az ingatlanpiacot.
Ezekre a termékekre sok magyar várt a boltok polcain: garantált a vásárlóáradat szeptemberben
A napi rutin, egy új ruha vagy egy jó mozi segít leginkább visszatérni a nyárból a mindennapi kerékvágásba – mutat rá az Etele Plaza online kutatása. A magyar vevőket leggyakrabban egy ellenállhatatlan cipő vagy farmer képes rávenni arra, hogy terven felül költsenek.
A nyári szezont követően, elsősorban a boltok által nyújtott kedvezmények és akciók hozzák meg a kedvet a vásárláshoz, valamint a plázázással járó programok, mint a kávézás, mozizás vagy nézelődés. Az Etele Feszt apropóján készített felmérés eredményei szerint a megkérdezettek kétharmada 20.000 és 100.000 forint között költ szeptemberben a szezonváltásra, míg minden ötödik vevő még ennél is többet szán rá. A egnagyobb kiadást az őszi gardróbfrissítés (57%), a szezonális programok díjai (36%) és az iskolakezdéssel (31%) járó költségek jelentik.
A válaszadók közel fele (46%) nagyjából ugyanannyit engedhet meg magának alapvető kiadásokra, például ruhára, élményekre és szépségápolásra, mint tavaly. Harmaduk viszont kevesebből gazdálkodik idén, emiatt tudatosabban is vásárol. Ha mégis becsúszik egy-egy spontán vásárlás, azért leggyakrabban egy ellenállhatatlan cipő (36%), farmer vagy nadrág (21%) a felelős, ezt követik a pulóverek (17%), a táskák (13%) és a kabátok (14%).
„Ősszel leginkább a divatüzleteket, a cipőboltokat, az éttermeket, a mozikat, a szépségápolási, valamint az élelmiszer-üzleteket, a könyvesboltokat és írószereket látogatják a vevők. A felmérés eredményei szerint a nyár elmúltával a plázákat leginkább azért veszik célba a vásárlók, mert mindent egy helyen megtalálnak, mozizhatnak, emellett új üzleteket is felfedeznek, miközben rossz időben is kellemes környezet vár rájuk” – hangsúlyozta Vámosi Dóra, az Etele Plaza asset managere.
A szakember elárulta, hogy a szezonváltásra kifejezetten készülnek a bevásárlóközpontok. Erre példa a szeptember 10–14. között tartó Etele Feszt, ahol az Etele Plaza akár 50 százalékos kedvezményekkel és nyereményjátékokkal igyekszik minél több vásárlót becsábítani az üzletekbe.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A pláza egy korábbi, reprezentatív kutatása kimutatta, hogy a magyarok közel fele havonta kuponozik, és sokan 5000 forintnál is többet spórolnak egy-egy akciós bevásárlásnál. Ennek megfelelően az Etele Feszten is az Infobarnál beszerezhető ingyenes kuponfüzettel indulhatnak neki a shoppingolásnak a látogatók, de az Etele App-on keresztül is beválthatják a kedvezményeket.
A vevők többsége (55%) saját bevallása szerint tudatos tervezőnek tartja magát, aki bevásárlólistákat rak össze, és figyeli az akciókat. Minden harmadik (28%) a spontán vásárló típusba tartozik, míg tízből egy minimalistaként csak a legszükségesebb termékeket szerzi be.
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
