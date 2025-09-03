Ezekre a termékekre sok magyar várt a boltok polcain: garantált a vásárlóáradat szeptemberben

A napi rutin, egy új ruha vagy egy jó mozi segít leginkább visszatérni a nyárból a mindennapi kerékvágásba – mutat rá az Etele Plaza online kutatása. A magyar vevőket leggyakrabban egy ellenállhatatlan cipő vagy farmer képes rávenni arra, hogy terven felül költsenek.

A nyári szezont követően, elsősorban a boltok által nyújtott kedvezmények és akciók hozzák meg a kedvet a vásárláshoz, valamint a plázázással járó programok, mint a kávézás, mozizás vagy nézelődés. Az Etele Feszt apropóján készített felmérés eredményei szerint a megkérdezettek kétharmada 20.000 és 100.000 forint között költ szeptemberben a szezonváltásra, míg minden ötödik vevő még ennél is többet szán rá. A egnagyobb kiadást az őszi gardróbfrissítés (57%), a szezonális programok díjai (36%) és az iskolakezdéssel (31%) járó költségek jelentik.

A válaszadók közel fele (46%) nagyjából ugyanannyit engedhet meg magának alapvető kiadásokra, például ruhára, élményekre és szépségápolásra, mint tavaly. Harmaduk viszont kevesebből gazdálkodik idén, emiatt tudatosabban is vásárol. Ha mégis becsúszik egy-egy spontán vásárlás, azért leggyakrabban egy ellenállhatatlan cipő (36%), farmer vagy nadrág (21%) a felelős, ezt követik a pulóverek (17%), a táskák (13%) és a kabátok (14%).

„Ősszel leginkább a divatüzleteket, a cipőboltokat, az éttermeket, a mozikat, a szépségápolási, valamint az élelmiszer-üzleteket, a könyvesboltokat és írószereket látogatják a vevők. A felmérés eredményei szerint a nyár elmúltával a plázákat leginkább azért veszik célba a vásárlók, mert mindent egy helyen megtalálnak, mozizhatnak, emellett új üzleteket is felfedeznek, miközben rossz időben is kellemes környezet vár rájuk” – hangsúlyozta Vámosi Dóra, az Etele Plaza asset managere.

A szakember elárulta, hogy a szezonváltásra kifejezetten készülnek a bevásárlóközpontok. Erre példa a szeptember 10–14. között tartó Etele Feszt, ahol az Etele Plaza akár 50 százalékos kedvezményekkel és nyereményjátékokkal igyekszik minél több vásárlót becsábítani az üzletekbe.

A pláza egy korábbi, reprezentatív kutatása kimutatta, hogy a magyarok közel fele havonta kuponozik, és sokan 5000 forintnál is többet spórolnak egy-egy akciós bevásárlásnál. Ennek megfelelően az Etele Feszten is az Infobarnál beszerezhető ingyenes kuponfüzettel indulhatnak neki a shoppingolásnak a látogatók, de az Etele App-on keresztül is beválthatják a kedvezményeket.

A vevők többsége (55%) saját bevallása szerint tudatos tervezőnek tartja magát, aki bevásárlólistákat rak össze, és figyeli az akciókat. Minden harmadik (28%) a spontán vásárló típusba tartozik, míg tízből egy minimalistaként csak a legszükségesebb termékeket szerzi be.