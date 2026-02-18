Karnyújtásnyira a béke Ukrajnában? Szivárognak a hírek a tárgyalásokról: közelednek az orosz és ukrán álláspontok

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint jelentős eredményeket hozott az orosz–ukrán konfliktus rendezése érdekében zajló genfi béketárgyalások első fordulója. A kétnapos egyeztetés szerdán folytatódik, a konkrét megállapodások részletei azonban egyelőre nem nyilvánosak.

Az orosz RBK hírportál beszámolója szerint Steve Witkoff, az amerikai elnök békefolyamatért felelős főtárgyalója arról tájékoztatott, hogy a kedden megkezdődött genfi egyeztetéseken sikerült közelebb kerülni a konfliktus lezárásához. Witkoff úgy véli, Trump elnök stratégiájának köszönhetően "számottevő előrelépést" értek el a felek. A diplomata ugyanakkor hangsúlyozta: a folyamat még nem zárult le, a megbeszélések szerdán folytatódnak.

A főtárgyaló nem részletezte, pontosan mely kérdésekben sikerült áttörést elérni. A konfliktus kirobbanása óta a legérzékenyebb vitapontot Moszkva és Kijev között a jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai területek sorsa jelenti. Ez a kérdés a 2022-es invázió kezdete óta a legfőbb akadálya a megegyezésnek.

A svájci városban zajló egyeztetés immár a harmadik alkalom, hogy Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői a Trump elnök által javasolt háromoldalú formátumban ülnek tárgyalóasztalhoz a béketeremtés érdekében. A jelenlegi, kétnaposra tervezett találkozó második fordulóját szerdán tartják.