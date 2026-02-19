Az idei tél legnagyobb havazása érkezhet a magyra síparadicsomba: erre vártak hónapok óta

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában. A Mátraszentistváni Sípark kedvező hóviszonyokkal és különleges akciókkal várja a síelőket.

A csütörtökre jelzett mediterrán ciklon miatt jelentős mennyiségű hó hullhat az Északi-középhegységben. A térségbe már megérkezett sarkvidéki eredetű hideg légtömegnek köszönhetően a hőmérséklet mínusz 5 Celsius-fok alá is süllyedhet. Ez optimális feltételeket biztosít a téli sportokhoz - írja a turizmus.com.

A Mátraszentistváni Sípark tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban folyamatos volt a hóágyúzás, amelyet az időjárás függvényében napközben is folytatnak. Ennek eredményeként a pályákon jelenleg 40–60 centiméteres hóréteg található. Ez a vastagság kiváló minőségű síelési lehetőséget garantál.

A létesítményben jelenleg 3,3 kilométernyi sípálya használható, amelyet 8 felvonó szolgál ki. A liftek kapacitása csúcsidőben eléri az óránkénti 7310 főt. A friss hó, az éjszakai fagyok és a rendszeres pályakezelés együttesen biztosítják a megfelelő körülményeket.

A sípark február 20. (szombat) és február 23. (kedd) között különleges kedvezményekkel várja a vendégeket. Ezeken a napokon a panorámalift már reggel fél 9-kor elindul, így a korán érkezők egy órával tovább síelhetnek. Fél 10-ig kizárólag ez a felvonó üzemel, így az elsők még érintetlen pályákon csúszhatnak.

Péntek és szombat esténként a síelők este 8 óráig használhatják a kivilágított pályákat. Emellett a teljes szezonban elérhető az "Olcsóbb hétköznapok" nevű kedvezményes síbérlet is. A sípark vezetősége biztonsági okokból megtiltotta a szánkózást a létesítmény területén.