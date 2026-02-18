Az orosz gázimport megszűnése nem feltétlenül a rezsicsökkentést, hanem az állami és piaci energiacégeket érintheti érzékenyen.
Olyan dolog zajlik most Németországban, amely két éve elképzelhetetlen lett volna
Németország újabb fél évvel meghosszabbítja a szárazföldi határellenőrzéseket az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében. Eközben 2025-ben jelentősen nőtt azoknak a menekülteknek a száma, akik állami támogatással térnek vissza hazájukba, és uniós szinten is csökkent az illegális határátlépések száma, írja a Portfolio.
A német belügyminisztérium bejelentette, hogy március 15-től újabb fél évvel meghosszabbítják a szárazföldi határokon bevezetett ellenőrzéseket. Bár a schengeni szabályok szerint ezek csak ideiglenes intézkedések lehetnének, a kontroll 2024 szeptembere óta folyamatos, így hamarosan eléri a kétéves időtartamot.
A döntés még az Olaf Scholz vezette kormány idején született, de a Friedrich Merz vezette CDU/CSU-kormány nemcsak fenntartotta, hanem szigorította is az intézkedéseket: az illegális határátlépőket már a határon visszafordíthatják. A migráció kérdése továbbra is kiemelt politikai téma, különösen az Alternatíva Németország (AfD) megerősödése miatt.
Az adatok szerint 2024 szeptembere és 2025 decembere között 67 918 illegális határátlépést regisztráltak, és 46 426 embert utasítottak ki azonnal. A menedékkérelmek száma is csökkent: 2025 januárjában 7649 kérelmet nyújtottak be, ami fele az egy évvel korábbinak.
Ezzel párhuzamosan nőtt azok száma, akik a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) hazatérési programját vették igénybe. A REAG/GARP-program keretében felnőttek 1000, gyermekek 500 eurós támogatást, valamint utazási költségtérítést kapnak. Míg 2024-ben 10 358 fő, addig 2025-ben már 16 576 fő élt a lehetőséggel. A növekedés jelentős része a szíriai állampolgárok bevonásával magyarázható.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Uniós szinten is csökkent az illegális bevándorlók száma: 2025-ben 26 százalékkal kevesebb illegális határátlépést regisztráltak, mint 2024-ben, és 2023-hoz képest a szám gyakorlatilag megfeleződött. A visszaesés különösen a Kanári-szigetekre vezető nyugat-afrikai útvonalon volt látványos, ahol 60 százalékos csökkenést mértek.
Ugyanakkor egyes térségekben ellentétes tendencia látható: a Kréta szigetére érkezők száma megháromszorozódott, elsősorban a Líbiából induló migráció erősödése miatt. A líbiai politikai instabilitás továbbra is meghatározó tényező az észak-afrikai útvonal alakulásában.
Karnyújtásnyira a béke Ukrajnában? Szivárognak a hírek a tárgyalásokról: közelednek az orosz és ukrán álláspontok
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint jelentős eredményeket hozott az orosz–ukrán konfliktus rendezése érdekében zajló genfi béketárgyalások első fordulója.
Elszólta magát Putyin erős embere: Készek vagyunk akár több millió embert is elveszíteni Ukrajnában!
Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett.
Genfben ma megkezdődik az iráni–amerikai tárgyalások második fordulója, amelynek középpontjában Irán nukleáris programja és az amerikai szankciók esetleges feloldása áll.
Az orosz erők Starlink-hozzáférésének blokkolása is szerepet játszhatott a gyors ukrán előretörésben.
Kiadta az utasítást Donald Trump: ezt várja el Ukrajnától a béketárgyaláson - az oroszok is asztalhoz ülnek
Svájcban folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével.
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
Robert Fico miniszterelnök szerint a bővítéssel az ország csökkenthetné ráutaltságát a szomszédos államok által nyújtott légtérvédelmi segítségre.
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
Az amerikai elnök szerint a Béketanács "korlátlan lehetőségekkel bír", és a jövőben akár az ENSZ szerepét is átveheti.
Néhány étel sokaknál kiveri a biztosítékot, mégis nemzeti kedvenceknek számítanak. De mit árulnak el a bizarr étkek az ízlésünkről? Mutatjuk!
Döbbenet: mutációt találtak a csernobili katasztrófa áldozatainak utódainál - ez sokaknak vészjósló hír
A statisztikai korrekciók elvégzése után is szignifikáns maradt a különbség a csoportok között.
Döbbenetes új részletek derültek ki Alekszej Navalnij haláláról: óriási a felháborodás, újabb szankciók jöhetnek
Az öt európai ország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél jelentette fel a Kremlt.
Az SPD új alapprogram kidolgozásán dolgozik, amelyben az egészségpolitikát is újragondolnák.
Az ukrán delegáció már elindult Svájcba, ahol a béketárgyalás következő fordulójára fog sor kerülni.
A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.
A NASA kutatói olyan szerves molekulákat azonosítottak a Marson.
Az Arctic Sentry missziót valós védelmi képességekkel kellene megerősíteni, elsősorban Grönland védelmének fokozása érdekében.
Nem áll le Donald Trump: ennek a mondásának súlyos következménye lehet, ráadásul épp egy katonai támaszponton van
"A lehető legjobb dolog lenne" egy rendszerváltás Iránban - jelentette ki Donald Trump.
Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?
Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén