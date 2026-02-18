2026. február 18. szerda Bernadett
Budapest
Németország, Berlin, Reichstag, a Parlament épülete és a nemzeti lobogó
Világ

Olyan dolog zajlik most Németországban, amely két éve elképzelhetetlen lett volna

Pénzcentrum
2026. február 18. 08:33

Németország újabb fél évvel meghosszabbítja a szárazföldi határellenőrzéseket az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében. Eközben 2025-ben jelentősen nőtt azoknak a menekülteknek a száma, akik állami támogatással térnek vissza hazájukba, és uniós szinten is csökkent az illegális határátlépések száma, írja a Portfolio.

A német belügyminisztérium bejelentette, hogy március 15-től újabb fél évvel meghosszabbítják a szárazföldi határokon bevezetett ellenőrzéseket. Bár a schengeni szabályok szerint ezek csak ideiglenes intézkedések lehetnének, a kontroll 2024 szeptembere óta folyamatos, így hamarosan eléri a kétéves időtartamot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntés még az Olaf Scholz vezette kormány idején született, de a Friedrich Merz vezette CDU/CSU-kormány nemcsak fenntartotta, hanem szigorította is az intézkedéseket: az illegális határátlépőket már a határon visszafordíthatják. A migráció kérdése továbbra is kiemelt politikai téma, különösen az Alternatíva Németország (AfD) megerősödése miatt.

Az adatok szerint 2024 szeptembere és 2025 decembere között 67 918 illegális határátlépést regisztráltak, és 46 426 embert utasítottak ki azonnal. A menedékkérelmek száma is csökkent: 2025 januárjában 7649 kérelmet nyújtottak be, ami fele az egy évvel korábbinak.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezzel párhuzamosan nőtt azok száma, akik a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) hazatérési programját vették igénybe. A REAG/GARP-program keretében felnőttek 1000, gyermekek 500 eurós támogatást, valamint utazási költségtérítést kapnak. Míg 2024-ben 10 358 fő, addig 2025-ben már 16 576 fő élt a lehetőséggel. A növekedés jelentős része a szíriai állampolgárok bevonásával magyarázható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Uniós szinten is csökkent az illegális bevándorlók száma: 2025-ben 26 százalékkal kevesebb illegális határátlépést regisztráltak, mint 2024-ben, és 2023-hoz képest a szám gyakorlatilag megfeleződött. A visszaesés különösen a Kanári-szigetekre vezető nyugat-afrikai útvonalon volt látványos, ahol 60 százalékos csökkenést mértek.

Ugyanakkor egyes térségekben ellentétes tendencia látható: a Kréta szigetére érkezők száma megháromszorozódott, elsősorban a Líbiából induló migráció erősödése miatt. A líbiai politikai instabilitás továbbra is meghatározó tényező az észak-afrikai útvonal alakulásában.
Címlapkép: Getty Images
#unió #határ #európai unió #németország #határátkelő #eu #világ #bevándorlás #illegális bevándorlás

