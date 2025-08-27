2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Az amerikai zászló, az orosz zászló, az ukrán zászló. USA zászló, Oroszország zászlaja, Ukrajna zászlaja. Az Amerikai Egyesült Államok és az Orosz Föderáció szembenállása. Oroszország inváziója Ukrajna ellen
Világ

Kiszivárgott Washington titkos terve: így támogatná Ukrajnát az USA, mit szól ehhez Putyin?

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 13:16

Az Egyesült Államok kész stratégiai támogatást nyújtani Ukrajnának a háború befejezése után – írja a Financial Times, amely több európai és ukrán tisztviselőre hivatkozik.

Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban folytatott tárgyalásán Volodimir Zelenszkijjel jelezte: hajlandó garantálni Ukrajna biztonságát, bár részleteket nem közölt. Később ugyan „koordinációról” beszélt, de konkrétumok nélkül.

A Financial Times értesülései szerint azóta magas rangú amerikai tisztviselők több körben is egyeztettek európai kollégáikkal, és vázolták, hogy milyen formában támogatná Washington a kontinens vezetésével felálló erőket. A tervek szerint az USA légvédelmi rendszerekkel, hírszerzési kapacitással, repülőgépekkel, logisztikával és földi radarokkal segítene – vagyis a háttérből biztosítaná az európai vezetésű koalíció működését.

A nyugati fővárosokban készülő terv szerint Ukrajna védelme három vonalra épülne:

  1. Demilitarizált övezet – harmadik országból érkező semleges békefenntartók őriznék.
  2. Erősített határ – NATO által kiképzett ukrán egységek védenék.
  3. Elrettentő erő – európai dandárokból állna, amelyeket stratégiai háttérrel Amerika támogatna.

Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke megerősítette a hírt. Elmondása szerint a védelemben részt vevő országok különböző katonai, politikai és gazdasági eszközökkel járulnának hozzá, míg az Egyesült Államok stratégiai hátországként segítené a műveleteket. A tervek szerint 4–5 európai dandárt küldhetnének (egy dandár 3–6 ezer katonát jelent).

Az USA nélkül nem megy

Tisztviselők szerint minden művelet csak amerikai támogatással valósulhat meg, hiszen Washington nélkül nem lenne, aki felügyelje és védje az európai csapatokat. Ugyanakkor az Egyesült Államok továbbra is ellenzi saját katonák Ukrajnába küldését.

Az ajánlat még nem végleges, akár vissza is vonhatják, de önmagában az is figyelemre méltó, hogy Trump látványosan megváltoztatta álláspontját. Az év elején még határozottan elzárkózott attól, hogy bármilyen szerepet vállaljanak Ukrajna háború utáni védelmében. A Pentagon nem kommentálta a hírt, a Fehér Ház pedig nem adott érdemi választ.

Moszkva ellenáll

Oroszország hevesen tiltakozik: Szergej Lavrov külügyminiszter leszögezte, hogy Moszkva csak olyan biztonsági garanciákat hajlandó elfogadni, amelyekben Oroszországnak is vétójoga van.
Címlapkép: Getty Images
#európa #európai unió #ukrajna #ukrán #usa #trump #elnök #orosz-ukrán válság #amerikai #washington

