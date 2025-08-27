A Trump Media and Technology Group, a Truth Social platform üzemeltetője, új kriptovaluta-alapú vállalkozást indít a Crypto.com tőzsdével közösen.
Kiszivárgott Washington titkos terve: így támogatná Ukrajnát az USA, mit szól ehhez Putyin?
Az Egyesült Államok kész stratégiai támogatást nyújtani Ukrajnának a háború befejezése után – írja a Financial Times, amely több európai és ukrán tisztviselőre hivatkozik.
Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban folytatott tárgyalásán Volodimir Zelenszkijjel jelezte: hajlandó garantálni Ukrajna biztonságát, bár részleteket nem közölt. Később ugyan „koordinációról” beszélt, de konkrétumok nélkül.
A Financial Times értesülései szerint azóta magas rangú amerikai tisztviselők több körben is egyeztettek európai kollégáikkal, és vázolták, hogy milyen formában támogatná Washington a kontinens vezetésével felálló erőket. A tervek szerint az USA légvédelmi rendszerekkel, hírszerzési kapacitással, repülőgépekkel, logisztikával és földi radarokkal segítene – vagyis a háttérből biztosítaná az európai vezetésű koalíció működését.
A nyugati fővárosokban készülő terv szerint Ukrajna védelme három vonalra épülne:
- Demilitarizált övezet – harmadik országból érkező semleges békefenntartók őriznék.
- Erősített határ – NATO által kiképzett ukrán egységek védenék.
- Elrettentő erő – európai dandárokból állna, amelyeket stratégiai háttérrel Amerika támogatna.
Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke megerősítette a hírt. Elmondása szerint a védelemben részt vevő országok különböző katonai, politikai és gazdasági eszközökkel járulnának hozzá, míg az Egyesült Államok stratégiai hátországként segítené a műveleteket. A tervek szerint 4–5 európai dandárt küldhetnének (egy dandár 3–6 ezer katonát jelent).
Az USA nélkül nem megy
Tisztviselők szerint minden művelet csak amerikai támogatással valósulhat meg, hiszen Washington nélkül nem lenne, aki felügyelje és védje az európai csapatokat. Ugyanakkor az Egyesült Államok továbbra is ellenzi saját katonák Ukrajnába küldését.
Az ajánlat még nem végleges, akár vissza is vonhatják, de önmagában az is figyelemre méltó, hogy Trump látványosan megváltoztatta álláspontját. Az év elején még határozottan elzárkózott attól, hogy bármilyen szerepet vállaljanak Ukrajna háború utáni védelmében. A Pentagon nem kommentálta a hírt, a Fehér Ház pedig nem adott érdemi választ.
Moszkva ellenáll
Oroszország hevesen tiltakozik: Szergej Lavrov külügyminiszter leszögezte, hogy Moszkva csak olyan biztonsági garanciákat hajlandó elfogadni, amelyekben Oroszországnak is vétójoga van.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Németországi sörgyárak csődhullámát jósolja a napokban az Oettinger vezérigazgatója.
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén.
Az indiai gyémántipar súlyos válságban van, miután a kínai kereslet gyengülése után most az amerikai vámok emelése fenyegeti a szektor legnagyobb exportpiacát.
Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás.
Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.
Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban.
Zelenszkij bejelentette: a hét második felében újabb amerikai–ukrán találkozó lesz a háború lezárásáról.
Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.
A gárdisták többsége M17-es pisztolyt, kisebb részük M4-es puskát fog hordani, de ezeket kizárólag önvédelmi célokra használhatják.
A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.
Szergej Lavrov az amerikai NBC televíziónak adott interjújában kijelentette, hogy elismerik Volodimir Zelenszkijt Ukrajna vezetőjének, és készek tárgyalni vele.
A sugárzási szint normális maradt, és személyi sérülés nem történt.
Több európai postai szolgáltató felfüggeszti a kereskedelmi csomagok kézbesítését az Egyesült Államokba.
A miniszter szerint a kockázatokról tudott a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM), valamint a gazdasági tárca is.
Kaja Kallas a BBC-nek adott interjút, ahol kijelentette, Putyin csapdát állított, és azt akarja, hogy ebbe belesétáljanak.
Thaksin Shinawatra volt thaiföldi miniszterelnököt felmentették a királysértés vádja alól, amely akár 15 év börtönbüntetéssel is járhatott volna
Kína ellenzi az USA India elleni vámjait, és szorosabb együttműködést sürget Indiával.
